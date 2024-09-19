Удешевления ипотечных кредитов в Чехии пока не происходит

Ежемесячный взнос по среднему ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, согласованный в размере до 80% от стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет, в октябре составил 21 155 крон.



«Видно, что банки еще не учли дальнейшее снижение базовой процентной ставки Чешским национальным банком на четверть процентного пункта с прошлой недели. Но решат ли они каким-то образом включить это снижение в свои ставки по ипотеке — вопрос», — сказал Novinka аналитик Swiss Life Select Йиржи Сикора.



В то же время он ожидает, что дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам будет очень постепенным.



За полтора года средняя ставка по ипотеке упала на один процент. Чешский национальный банк за тот же период снизил ключевую ставку на 2,5 процентных пункта. За последние пять месяцев средняя процентная ставка по ипотеке упала всего на 0,18%.



По мнению Сикоры, одной из причин, по которой банки зафиксировали ставки выше пятипроцентного лимита, является неоправдание ожиданий более выгодных для них условий, то есть ужесточения санкций за досрочное погашение ипотеки.



Плохая новость для тех, кто заинтересован в собственном доме в ипотеку, заключается в том, что цены на квартиры в Чехии стали расти.



Стоит вести переговоры



Людям, у которых фиксация ипотечного кредита сейчас заканчивается, стоит договориться с банком о новой процентной ставке. «Мой банк предложил мне ставку в размере 5,49%, фиксированную на один год. Когда я написал им, что у меня есть более выгодное предложение, они позвонили мне на следующий день и сказали, что у них есть для меня ставка 4,79%. Таким образом я сэкономлю на ежемесячной оплате около 750 крон», — признался читатель Марек из пражских Виноградов.



По словам аналитика XTB Йиржи Тылечека, банки сейчас также работают над психологическим эффектом возможного снижения ставок для своих существующих клиентов, которые в последние годы платят высокие процентные ставки.



В первой половине этого года совокупная чистая прибыль отечественного банковского сектора выросла на 8% в годовом исчислении до 60 миллиардов крон.



Баланс банковского сектора Чехии уже достиг 10,7 триллионов крон в конце августа, увеличившись на 13 миллиардов в месячном исчислении.



«Доминирующей статьей активной части баланса являются кредиты, выданные резидентам. Их объем составил 7,25 триллиона чешских крон. Объем депозитов резидентов, составляющих наиболее значительную статью обязательств банковского сектора, составил 7,28 триллиона крон», — говорится в очередном отчете ЧНБ.