Сто тысяч крон за квадратный метр. Цены на квартиры в Чехии преодолели новый рубеж
6 октября 2024
15:00
142
Высокий спрос на квартиры привел цены на них к новым рекордам во втором квартале этого года. В крупнейших городах Чехии средняя цена покупки впервые в истории превысила отметку в 100 000 чешских крон за квадратный метр. Таковы данные последнего исследования Real Index, проведенного консалтинговой компанией Deloitte.
Стоимость недвижимости увеличивается уже третий квартал подряд. «Текущая ситуация окончательно подтверждает, что тенденция роста, начавшаяся со снижения процентных ставок, затухания высокой инфляции и снижения цен на энергоносители, продолжается и будет продолжаться», — заявил Петр Гана, эксперт рынка недвижимости из консалтинговой и технологической компании Deloitte.
Компания основывает свои данные на данных о завершенных продажах, зарегистрированных в Земельном кадастре. По всей стране люди покупали квартиры в среднем по 101 700 чешских крон за квадратный метр. Средняя 70-метровая квартира стоила 7,1 миллиона чешских крон. Это почти на 12 процентов больше, чем год назад.
Собственное жилье традиционно является самым дорогим в Праге, где с апреля по июнь квадратный метр стоил 132 000 чешских крон, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Самая дешевая цена — 34 900 чешских крон за квадратный метр в регионе Усти-над-Лабем. Однако и здесь по сравнению с прошлым годом квартиры подорожали, хотя и всего на три процента.
Рост цен вновь снижает доступность жилья, которая и без того является одной из худших в Европе. В этом году недвижимость дорожает быстрее, чем зарплата. По данным Чешского статистического управления, квартиры подорожали почти на 12 процентов в годовом исчислении, в то время как средняя зарплата по стране выросла всего на 6,5 процента.
Улучшения не предвидится
«На ситуацию на чешском рынке недвижимости существенно влияет продолжающееся строительство новых квартир, которое я бы не побоялся назвать хроническим. Ежегодно по всей стране строится на тысячи квартир меньше, чем требуется», — говорит Гана.
Он не видит надежды на улучшение ситуации. По его словам, рынок недвижимости будет продолжать двигаться в том же направлении.
Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas, согласен с ним. По его словам, спрос на покупку квартир будет продолжать расти, потому что инвесторы видят в них шанс получить интересную оценку денег с минимальным риском.
«Учитывая высокий уровень накопленных сбережений, можно предположить, что недвижимость будет оставаться одной из наиболее востребованных инвестиционных возможностей среди финансово сильной части населения», — сказал он.
Данные Deloitte показывают, что весной было продано в общей сложности 7 182 дома. Это на 13 процентов меньше, чем в прошлом году — 6 344. Люди покупали больше квартир в старых кирпичных и сборных домах, а также в более дорогих новостройках.
Данные консультантов также подтверждают опыт застройщиков. Например, компания J&T Real Estate, которая весной этого года начала продажи 182 квартир в проекте Nový Rohan в пражском районе Карлин, сообщает о повышенном интересе покупателей. «Именно в этом районе мы регистрируем интерес к квартирам большей площади. Всего за три месяца мы продали половину предлагаемых квартир 3+kk и 4+kk», — говорит Йиржи Ошец, член совета директоров компании.
В общей сложности с апреля по июнь застройщики продали в столице 1 900 новых квартир, что является четвертым по величине показателем с 2011 года.
Компания основывает свои данные на данных о завершенных продажах, зарегистрированных в Земельном кадастре. По всей стране люди покупали квартиры в среднем по 101 700 чешских крон за квадратный метр. Средняя 70-метровая квартира стоила 7,1 миллиона чешских крон. Это почти на 12 процентов больше, чем год назад.
Собственное жилье традиционно является самым дорогим в Праге, где с апреля по июнь квадратный метр стоил 132 000 чешских крон, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Самая дешевая цена — 34 900 чешских крон за квадратный метр в регионе Усти-над-Лабем. Однако и здесь по сравнению с прошлым годом квартиры подорожали, хотя и всего на три процента.
Рост цен вновь снижает доступность жилья, которая и без того является одной из худших в Европе. В этом году недвижимость дорожает быстрее, чем зарплата. По данным Чешского статистического управления, квартиры подорожали почти на 12 процентов в годовом исчислении, в то время как средняя зарплата по стране выросла всего на 6,5 процента.
Улучшения не предвидится
«На ситуацию на чешском рынке недвижимости существенно влияет продолжающееся строительство новых квартир, которое я бы не побоялся назвать хроническим. Ежегодно по всей стране строится на тысячи квартир меньше, чем требуется», — говорит Гана.
Он не видит надежды на улучшение ситуации. По его словам, рынок недвижимости будет продолжать двигаться в том же направлении.
Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas, согласен с ним. По его словам, спрос на покупку квартир будет продолжать расти, потому что инвесторы видят в них шанс получить интересную оценку денег с минимальным риском.
«Учитывая высокий уровень накопленных сбережений, можно предположить, что недвижимость будет оставаться одной из наиболее востребованных инвестиционных возможностей среди финансово сильной части населения», — сказал он.
Данные Deloitte показывают, что весной было продано в общей сложности 7 182 дома. Это на 13 процентов меньше, чем в прошлом году — 6 344. Люди покупали больше квартир в старых кирпичных и сборных домах, а также в более дорогих новостройках.
Данные консультантов также подтверждают опыт застройщиков. Например, компания J&T Real Estate, которая весной этого года начала продажи 182 квартир в проекте Nový Rohan в пражском районе Карлин, сообщает о повышенном интересе покупателей. «Именно в этом районе мы регистрируем интерес к квартирам большей площади. Всего за три месяца мы продали половину предлагаемых квартир 3+kk и 4+kk», — говорит Йиржи Ошец, член совета директоров компании.
В общей сложности с апреля по июнь застройщики продали в столице 1 900 новых квартир, что является четвертым по величине показателем с 2011 года.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
1125
22:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
806
18:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
1369
20:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
2828
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
2255
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
1139
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
5841
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
5909
13:00
29 СЕНТЯБРЯ 2024
856
13:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1254
09:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1074