Сто тысяч крон за квадратный метр. Цены на квартиры в Чехии преодолели новый рубеж

Стоимость недвижимости увеличивается уже третий квартал подряд. «Текущая ситуация окончательно подтверждает, что тенденция роста, начавшаяся со снижения процентных ставок, затухания высокой инфляции и снижения цен на энергоносители, продолжается и будет продолжаться», — заявил Петр Гана, эксперт рынка недвижимости из консалтинговой и технологической компании Deloitte.



Компания основывает свои данные на данных о завершенных продажах, зарегистрированных в Земельном кадастре. По всей стране люди покупали квартиры в среднем по 101 700 чешских крон за квадратный метр. Средняя 70-метровая квартира стоила 7,1 миллиона чешских крон. Это почти на 12 процентов больше, чем год назад.



Собственное жилье традиционно является самым дорогим в Праге, где с апреля по июнь квадратный метр стоил 132 000 чешских крон, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Самая дешевая цена — 34 900 чешских крон за квадратный метр в регионе Усти-над-Лабем. Однако и здесь по сравнению с прошлым годом квартиры подорожали, хотя и всего на три процента.



Рост цен вновь снижает доступность жилья, которая и без того является одной из худших в Европе. В этом году недвижимость дорожает быстрее, чем зарплата. По данным Чешского статистического управления, квартиры подорожали почти на 12 процентов в годовом исчислении, в то время как средняя зарплата по стране выросла всего на 6,5 процента.



Улучшения не предвидится



«На ситуацию на чешском рынке недвижимости существенно влияет продолжающееся строительство новых квартир, которое я бы не побоялся назвать хроническим. Ежегодно по всей стране строится на тысячи квартир меньше, чем требуется», — говорит Гана.



Он не видит надежды на улучшение ситуации. По его словам, рынок недвижимости будет продолжать двигаться в том же направлении.



Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas, согласен с ним. По его словам, спрос на покупку квартир будет продолжать расти, потому что инвесторы видят в них шанс получить интересную оценку денег с минимальным риском.



«Учитывая высокий уровень накопленных сбережений, можно предположить, что недвижимость будет оставаться одной из наиболее востребованных инвестиционных возможностей среди финансово сильной части населения», — сказал он.



Данные Deloitte показывают, что весной было продано в общей сложности 7 182 дома. Это на 13 процентов меньше, чем в прошлом году — 6 344. Люди покупали больше квартир в старых кирпичных и сборных домах, а также в более дорогих новостройках.



Данные консультантов также подтверждают опыт застройщиков. Например, компания J&T Real Estate, которая весной этого года начала продажи 182 квартир в проекте Nový Rohan в пражском районе Карлин, сообщает о повышенном интересе покупателей. «Именно в этом районе мы регистрируем интерес к квартирам большей площади. Всего за три месяца мы продали половину предлагаемых квартир 3+kk и 4+kk», — говорит Йиржи Ошец, член совета директоров компании.



В общей сложности с апреля по июнь застройщики продали в столице 1 900 новых квартир, что является четвертым по величине показателем с 2011 года.