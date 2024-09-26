Спрос на офисы в Праге в первом полугодии увеличился на 20%, обогнав Будапешт и Варшаву

Согласно анализу Colliers, во втором квартале в Праге было построено 44 000 квадратных метров новых офисных площадей. Всего в столице Чехии 3,95 млн квадратных метров офисных помещений. К началу этого года в Праге уже более полутора лет не строилось ни одного нового офиса. Самая высокая арендная плата за офисы в Праге немного выросла и в лучших местах в центре города достигла примерно 29 евро (725 крон) за квадратный метрв в месяц. Арендная плата в более широком центре города (Карлин, Брумловка и Смихов) осталась на уровне 19 евро (475 крон). В периферийных частях города (Нове-Бутовице, Ходов или Стодулки) она немного выросла, примерно до 16,50 евро (413 крон).





В настоящее время в Варшаве почти 6,3 млн квадратных метров офисов, то есть примерно на 2,4 млн больше, чем в Праге. Однако, согласно анализу, общий спрос там в первом полугодии остался прежним — 316 400 квадратных метров. В Будапеште примерно на 500 000 квадратных метров больше офисных площадей, чем в Праге. Спрос там был почти на 100 000 квадратных метров ниже, чем в нашем мегаполисе, но при этом вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.





Общий уровень вакантных площадей в столицах Центральной и Восточной Европы в первом полугодии 2024 года увеличился минимально и составил 11,6%. В большинстве стран уровень свободных офисов остается выше 10%. Исключение составляет Прага, вакантность офисов в которой в первом полугодии составила 7,9%.