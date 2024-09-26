Спрос на офисы в Праге в первом полугодии увеличился на 20%, обогнав Будапешт и Варшаву
7 октября 2024
14:00
171
Общий спрос на пражские офисы в первом полугодии этого года увеличился на пятую часть по сравнению с прошлым годом, составив 327 300 квадратных метров. Компании заключили новые договоры аренды на 183 000 квадратных метров, то есть на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из анализа консалтинговой компании в сфере недвижимости iO Partners. Компании предпочитают пересматривать существующие договоры аренды, а не искать новые помещения.
Согласно анализу Colliers, во втором квартале в Праге было построено 44 000 квадратных метров новых офисных площадей. Всего в столице Чехии 3,95 млн квадратных метров офисных помещений. К началу этого года в Праге уже более полутора лет не строилось ни одного нового офиса. Самая высокая арендная плата за офисы в Праге немного выросла и в лучших местах в центре города достигла примерно 29 евро (725 крон) за квадратный метрв в месяц. Арендная плата в более широком центре города (Карлин, Брумловка и Смихов) осталась на уровне 19 евро (475 крон). В периферийных частях города (Нове-Бутовице, Ходов или Стодулки) она немного выросла, примерно до 16,50 евро (413 крон).
В настоящее время в Варшаве почти 6,3 млн квадратных метров офисов, то есть примерно на 2,4 млн больше, чем в Праге. Однако, согласно анализу, общий спрос там в первом полугодии остался прежним — 316 400 квадратных метров. В Будапеште примерно на 500 000 квадратных метров больше офисных площадей, чем в Праге. Спрос там был почти на 100 000 квадратных метров ниже, чем в нашем мегаполисе, но при этом вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.
Общий уровень вакантных площадей в столицах Центральной и Восточной Европы в первом полугодии 2024 года увеличился минимально и составил 11,6%. В большинстве стран уровень свободных офисов остается выше 10%. Исключение составляет Прага, вакантность офисов в которой в первом полугодии составила 7,9%.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1288
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
1448
22:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
929
18:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
1557
20:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
2947
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
2342
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
1180
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
6046
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
5979
13:00
29 СЕНТЯБРЯ 2024
884
13:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1280
09:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1110