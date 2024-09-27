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Строители и чиновники смогут временно выбирать способ обработки заявок

Новости 420on
8 октября 2024
13:00
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Строители и чиновники строительных управлений в Чехии временно получат возможность выбора между новыми цифровыми системами и оригинальными методами обработки заявок. Подать документы можно будет как через электронный ящик данных, так и в бумажном виде. При этом не будет необходимости публиковать территориальную документацию через Национальный геопортал территориального планирования.
Эти изменения являются результатом предварительного проекта поправки к Закону о строительстве. Нововведение должно облегчить процесс обработки заявок в строительных органах.

Переходный период

Пока неясно, как долго продлится этот переходный период. В предварительном проекте изменения законодательства этот срок не указан, но он должен быть установлен до заседания правительства 16 октября.

Портал застройщика

Согласно предложению, обязанность проектировщиков по подаче документации через Портал застройщика остается в силе. Однако самим строителям больше не придется подавать заявки через этот портал. Документация, представленная в бумажном виде или через ящик данных, должна включать ссылку на местоположение на портале.

Информационная система управления строительством 

Действующий закон требует, чтобы заявки подавались исключительно через ISSŘ. Недавно чиновники также могли использовать ящик данных. Сейчас ищут способ обеспечить уведомление чиновников о заявках, поданных другими способами или через Портал застройщика.

Гибкость для чиновников

Чиновникам не пришлось бы работать исключительно с ISSŘ, если бы они получали документы в другой форме. Некоторые чиновники уже используют оригинальные и лучше функционирующие системы. Однако в будущем эта процедура может быть оспорена юридически.

Публикация документации

Согласно новому закону, теперь необходимо публиковать планировочную документацию через НГУП, который, однако, практически нефункционален. Законодательное изменение позволит публиковать документацию на веб-сайтах властей, тем самым выполняя юридические обязательства, требуемые новым Законом о строительстве.
Чехия чиновники строительство
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