Жители Праги «бегут» от дорогого жилья в Среднечешский край. Застройщики следуют за ними

Богатая история, широкий спектр социальных и культурных удобств и множество выгодных вакансий. Существует множество причин переехать в Прагу. Но людей, которые могут позволить себе жить в столице, становится все меньше. В основном в этом виноваты растущие цены на недвижимость и аренду жилья.



Ведь средняя цена квадратного метра в новых квартирах не опускается ниже 138 000 чешских крон. И речь идет всего лишь об окраинах Праги. В историческом центре цены превышают 200 тысяч за квадратный метр.



Deloitte отмечает, насколько недоступна чешская столица для чехов: согласно данным компании, жителям Праги требуется 13,5 годовых зарплат до вычета налогов, чтобы иметь собственное жилье, что является вторым худшим показателем в Европе. Хуже обстоят дела только у жителей Амстердама.



Неудивительно, что все больше людей ищут убежища за пределами местной метрополии — как правило, в Среднечешском крае, где цены все еще значительно ниже, чем в Праге. По данным Deloitte Real Index, который, помимо прочего, исследует реальные цены на все квартиры, проданные за определенный период, в первом квартале этого года покупатели в Среднечешском крае платили в среднем 79 000 чешских крон за квадратный метр, что почти на 46 000 крон меньше, чем в столице.



Как в столице, только дешевле

«Рынок Среднечешского края значительно изменился за последние годы, особенно благодаря пяти-десяти тысячам жителей в год, которые переезжают в основном из Праги», — сказал Франтишек Владарж, директор по инвестициям и проектам BHMGroup. Сейчас время компания строит апартаменты в ICON Park в Кладно. «В настоящее время регион является оптимальным выбором благодаря обычно более доступным разрешительным процедурам, привлекательному местоположению и растущему спросу на качественное жилье», — пояснил он.



По словам Владаржа, спрос на жилье в этом регионе постоянно растет, потому что по сравнению с другими районами этот регион предлагает идеальное сочетание доступности к Праге и высокого уровня инфраструктуры. В то же время здесь сохраняется более низкий уровень цен, чем в столице. «Цены на наши проекты в Среднечешском крае на несколько десятков процентов ниже, чем в Праге, но при этом мы предлагаем тот же уровень качества и стандартов строительства», — говорит он.



На людей, «бегущих» из мегаполиса, ориентирован и жилищный проект в Кралупах-над-Влтавой под названием Vaníčkova Dvůr. Через агентство недвижимости Lexxus Norton он предлагает квартиры в ценовой категории от 3,6 до 10 миллионов чешских крон.



«Мы вошли в этот регион давно, когда многие застройщики не инвестировали в это направление и не верили в будущее упомянутого района», — говорит управляющий директор компании Rezidence Kralupy s.r.o. Мошон Леви. Компания строит в Кралупах уже в третий раз, и в настоящее время почти треть ее портфеля находится в Среднечешском крае. Мы ищем новые проекты для покупки и будем рады инвестировать в эту область и дальше. Средняя цена квадратного метра в Кралупах составляет примерно 100 000 — 110 000 чешских крон, включая парковочные места, подвалы и НДС», — говорит Леви.



Цены будут расти и за пределами мегаполиса

По мнению Владаржа, нынешняя ситуация, безусловно, не будет длиться вечно. Вместе с растущим спросом на жилье постепенно растут и цены на квартиры в Среднечешском крае. Поэтому тем, кто хочет переехать сюда и при этом сэкономить, не стоит медлить. «Эта тенденция сохранится даже с учетом ограниченных возможностей строительства в Праге и спроса на качественные проекты в более спокойных районах», — говорит он.



Леви придерживается аналогичного мнения: «Учитывая цены в Праге и развитие региона, я думаю, что цены будут продолжать расти, и разница по сравнению с Прагой составит не более 20 процентов. Сегодня она соответствует примерно 30-35%».



Недооцененный север

Одним из других застройщиков, ведущих строительство в окрестностях Праги, является компания Melkonian International s.r.o., принадлежащая Степаняну Граху. Именно она занимается проектом Greentown в Велварах. «Мы считаем, что северной части особенно не хватает инвестиций, и именно интересные девелоперские проекты могут сделать регион привлекательным и обеспечить рост», — говорит он, добавляя, что если у Праги и Центральной Богемии и есть что-то общее, так это то, что они должны соответствовать строгим критериям покупателей.



Конкурирующая компания BHMGroup в настоящее время приобрела землю примерно под 1500 квартир и домов для будущего строительства в Среднечешском крае. «Кроме того, мы активно изучаем возможности приобретения новых объектов, чтобы продолжать расширять наше предложение и реагировать на растущий спрос в регионе», — отмечает Владарж, который согласен с Грахом в этом вопросе. «Мы считаем потенциал дальнейшего роста в регионе Центральной Богемии очень перспективным. Приток новых жителей, особенно из Праги, а также растущий спрос на качественное жилье и доступные цены создают возможности для дальнейшего развития», — заключает владелец компании Melkonian.