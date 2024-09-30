Застройщики в Чехии будут оказывать давление на цены на жилье. Ситуация на рынке дала им шанс
11 октября 2024
10:00
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Цены на новые квартиры и дома снова вырастут. По данным опроса аналитической компании CEEC Research, более 80% девелоперских компаний планируют повысить цены на новостройки. В среднем цена может вырасти до 7% за год.
Полгода назад пятая часть девелоперских компаний планировала поднять цены. При этом планировалось повысить цены на квартиры в среднем на 4,6%.
«После примерно двух лет застоя цены на новые квартиры в этом году вернулись к росту. Цены предложения в Праге даже побили свои предыдущие максимумы. В этом и следующем году я ожидаю, что цены на новые квартиры продолжат расти», — сказал Душан Куновский, основатель Central Group.
Предложения недостаточно
По мнению экспертов, причиной роста цен является постоянно растущий спрос, которого уже недостаточно из-за стагнации предложения жилья на рынке. Во второй половине этого года, согласно анализу, опубликованному в четверг на встрече лидеров чешского строительства, интерес к новому жилью во всей Чехии должен увеличиться на пять процентов.
На развитие событий влияет снижение процентных ставок ЧНБ и последующее дисконтирование ипотечных кредитов. «Они постепенно приходят на рынок и продолжат получать проекты, которые были приостановлены во время высоких цен на ипотеку. Постепенное снижение ставок видно на протяжении всего этого года, и я предполагаю, что оно продолжится и в дальнейшем», — подтверждает Михал Грбатый, директор Ulov Domov.
Увеличение доступности ипотечного финансирования будет означать возобновление интереса к покупке недвижимости и, как следствие, рост ее цен.
По словам коммерческого директора системы Wood Дэвида Шиллера, аналогичная ситуация в сфере поставок сохранится и в следующем году. Однако нынешние проблемы с разрешениями на строительство постепенно начнут отражаться на рынке.
«Это во многом будет зависеть от того, сколько времени потребуется, чтобы исправить нынешнее состояние цифровизации. С другой стороны, спрос будет продолжать расти, поскольку нехватка жилья и жилищный кризис никуда не делись», — заявил Шиллер в ходе дебатов.
Хотя в предложении постепенно могут начать прописываться проблемы с цифровизацией управления строительством, в этом и следующем году количество новых квартир, выставленных на продажу, еще может вырасти.
По оценкам застройщиков, принявших участие в опросе CEEC Research, предложение недвижимости вырастет на 2,5% по сравнению с первой половиной этого года. Перспективы на первую половину следующего года еще более позитивны, поскольку ожидается, что предложение вырастет еще на 3,8%.
«В долгосрочной перспективе состояние поставок можно охарактеризовать как устойчивое и недостаточное, особенно в крупных городах, но в этом отношении я несколько оптимистичен на следующий год и ожидаю увеличения поставок. Если сравнить первое полугодие этого года, когда мы зафиксировали значительный рост продаж, а значит, и значительное опустошение предложения, то в следующем году по сравнению с этим периодом может быть рост даже на десятки процентов», — сказал Ян Ржежаб, владелец JRD Group.
При этом он добавил, что большое влияние на цифры окажет решение девелоперов запустить свои крупные проекты, которые сейчас находятся на стадии подготовки.
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