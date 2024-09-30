Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Застройщики в Чехии будут оказывать давление на цены на жилье. Ситуация на рынке дала им шанс

Новости 420on
11 октября 2024
10:00
656
Цены на новые квартиры и дома снова вырастут. По данным опроса аналитической компании CEEC Research, более 80% девелоперских компаний планируют повысить цены на новостройки. В среднем цена может вырасти до 7% за год.
Полгода назад пятая часть девелоперских компаний планировала поднять цены. При этом планировалось повысить цены на квартиры в среднем на 4,6%.

«После примерно двух лет застоя цены на новые квартиры в этом году вернулись к росту. Цены предложения в Праге даже побили свои предыдущие максимумы. В этом и следующем году я ожидаю, что цены на новые квартиры продолжат расти», — сказал Душан Куновский, основатель Central Group.

Предложения недостаточно

По мнению экспертов, причиной роста цен является постоянно растущий спрос, которого уже недостаточно из-за стагнации предложения жилья на рынке. Во второй половине этого года, согласно анализу, опубликованному в четверг на встрече лидеров чешского строительства, интерес к новому жилью во всей Чехии должен увеличиться на пять процентов.

На развитие событий влияет снижение процентных ставок ЧНБ и последующее дисконтирование ипотечных кредитов. «Они постепенно приходят на рынок и продолжат получать проекты, которые были приостановлены во время высоких цен на ипотеку. Постепенное снижение ставок видно на протяжении всего этого года, и я предполагаю, что оно продолжится и в дальнейшем», — подтверждает Михал Грбатый, директор Ulov Domov.

Увеличение доступности ипотечного финансирования будет означать возобновление интереса к покупке недвижимости и, как следствие, рост ее цен.

По словам коммерческого директора системы Wood Дэвида Шиллера, аналогичная ситуация в сфере поставок сохранится и в следующем году. Однако нынешние проблемы с разрешениями на строительство постепенно начнут отражаться на рынке.

«Это во многом будет зависеть от того, сколько времени потребуется, чтобы исправить нынешнее состояние цифровизации. С другой стороны, спрос будет продолжать расти, поскольку нехватка жилья и жилищный кризис никуда не делись», — заявил Шиллер в ходе дебатов.

Хотя в предложении постепенно могут начать прописываться проблемы с цифровизацией управления строительством, в этом и следующем году количество новых квартир, выставленных на продажу, еще может вырасти.

По оценкам застройщиков, принявших участие в опросе CEEC Research, предложение недвижимости вырастет на 2,5% по сравнению с первой половиной этого года. Перспективы на первую половину следующего года еще более позитивны, поскольку ожидается, что предложение вырастет еще на 3,8%.

«В долгосрочной перспективе состояние поставок можно охарактеризовать как устойчивое и недостаточное, особенно в крупных городах, но в этом отношении я несколько оптимистичен на следующий год и ожидаю увеличения поставок. Если сравнить первое полугодие этого года, когда мы зафиксировали значительный рост продаж, а значит, и значительное опустошение предложения, то в следующем году по сравнению с этим периодом может быть рост даже на десятки процентов», — сказал Ян Ржежаб, владелец JRD Group.

При этом он добавил, что большое влияние на цифры окажет решение девелоперов запустить свои крупные проекты, которые сейчас находятся на стадии подготовки.
Чехия строительство цены квартиры
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
1912
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИТЕЛИ ПРАГИ БЕГУТ ОТ ДОРОГОГО ЖИЛЬЯ В СРЕДНЕЧЕШСКИЙ КРАЙ. ЗАСТРОЙЩИКИ СЛЕДУЮТ ЗА НИМИ
13:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
864
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛИ И ЧИНОВНИКИ СМОГУТ ВРЕМЕННО ВЫБИРАТЬ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК
10:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
1520
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ШТАБ-КВАРТИРЫ КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА НА ПАЛЬМОВКЕ ОБОЙДЕТСЯ В 2,9 МИЛЛИАРДА КРОН
22:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
1127
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ, ИСКЛЮЧЕНИЕ — ПРАГА
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
1119
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПРОС НА ОФИСЫ В ПРАГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 20%, ОБОГНАВ БУДАПЕШТ И ВАРШАВУ
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1896
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТО ТЫСЯЧ КРОН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР. ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПРЕОДОЛЕЛИ НОВЫЙ РУБЕЖ
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
1810
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ ХОТЯТ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
22:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
1124
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
УДЕШЕВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ ПОКА НЕ ПРОИСХОДИТ
18:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
2190
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ТРЕТИЙ КВАРТАЛ ПОДРЯД
20:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
3257
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
К КАКОМУ СРОКУ АРЕНДОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ ВАМ ЗАЛОГ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА АРЕНДЫ?
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
2530
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ РОСТ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В ЭТОМ ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 8%
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
1319
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ОФИСЫ В НОВЫХ ЗДАНИЯХ ЗАМЕТНО ПОДОРОЖАЛА
19:00
1 ОКТЯБРЯ 2024
31743
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПОГЛОЩАЮТ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ. ОНИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИОБРЕТЕННЫЕ КВАРТИРЫ АРЕНДАТОРАМ
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
6406
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ КВАРТИР И ДОМОВ В СЕНТЯБРЕ. СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
6133
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИТЬ В ЧЕХИИ БУДЕТ ТАК ЖЕ ДОРОГО, КАК В ВЕНЕ, ГОВОРИТ ЗАСТРОЙЩИК