Чехи платите! Ипотека в соседних странах намного дешевле

По словам председателя Чешского национального банка Алеша Михла, ставки по ипотечным кредитам в Чехии по-прежнему высоки, и банки в силах их снизить.



По данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка ипотечного предложения в Чехии составляет 5,34 процента. В Австрии, по данным национального банка, средняя ставка по жилищному кредиту составляет 3,85 процента, в Германии этот показатель еще на полпроцента ниже. В Словакии вы можете получить ипотеку всего под 4%.



Только в Польше ипотека дороже — около семи процентов, но базовая ставка центрального банка там на 1,5 процентных пункта выше, чем у ЧНБ. Однако условия ипотеки немного различаются в каждой стране.



«Что касается стран еврозоны, то базой, конечно, является основная ставка ЕЦБ. Как и в Чехии, система определяет цену денег», — сказал аналитик XTB Иржи Тылечек о ставках в странах, платящих в евро.



Чешские банки до сих пор не снижают цены, аргументируя это тем, что ключевая цена на ипотеку является источником финансирования жилищных кредитов. Они утверждают, что сейчас в основном ориентируются на ставки на межбанковском рынке, так называемые свопы, которые гарантируют им цену денег на более длительный срок.



По словам Тайлечека, валютные свопы в еврозоне менее чем на процентный пункт ниже, чем здесь. «Поэтому, если банки в еврозоне должны иметь такую ​​​​же маржу, как и чешские банки, они должны предлагать ипотечные кредиты примерно на этот процентный пункт дешевле», — заявил он. Однако, по крайней мере, в Германии и Австрии банки предлагают ипотечные кредиты со значительно более низкими процентными ставками.



По словам председателя ЧНБ Алеша Михла, у чешских банков есть возможности для дисконтирования, но они не хотят снижать свою маржу. Критика раздается и внутри банковского сектора. Например, по словам главы Moneta Money Bank Томаша Спурного, средняя ипотечная ставка на рынке «разумной маржи» банка должна составлять около 4,3 процента при пятилетней фиксации и текущих ставках. Хотя разумная маржа составляет примерно один процент, средняя маржа в Чешской Республике составляет примерно 1,7 процента, сообщил недавно Спурный.



С конца июля предложение по ипотечным кредитам Moneta начинается с редкой ставки в 3,99 процента. «Мы можем позволить себе более низкую маржу, чем конкуренты, благодаря тому, что мы не платим высокие комиссионные третьим лицам за торговое посредничество, и в то же время наши внутренние процессы в значительной степени автоматизированы и оцифрованы», — сказала пресс-секретарь Moneta Люси Лейкснерова.



Людям, которым нужна ипотека или чья фиксация подходит к концу, следует договориться о процентной ставке с банками. «Мой банк предложил мне ставку в размере 5,49 процента, фиксированную на один год. Когда я написал им, что у меня есть более выгодное предложение, они позвонили мне на следующий день и сказали, что у них есть для меня ставка 4,79 процента. Таким образом, я сэкономлю на ежемесячной оплате около 750 крон», — признался Марек Прохазка из Праги.



Что касается ближайших месяцев, то эксперты пока не ждут скидок по ипотеке. «На рынке мы сейчас наблюдаем рост ставок свопов кроны и евро, что увеличивает вероятность того, что мы не увидим значительного падения ставок даже в среднесрочной перспективе», — сказал Тылечек.



По мнению главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, даже решение Чешского национального банка увеличить обязательные минимальные резервы, которые банки вносят в него, с двух до четырех процентов не поможет заинтересованным в ипотеке.