Своя часть отеля с виноградником. В Южной Моравии строится резиденция стоимостью 200 миллионов, сообщает Forbes
14 октября 2024
19:30
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Продлить сезон и предложить качественное жилье с высочайшим уровнем сервиса — таков план винодела Павла Лацины, который строит резиденцию в Южной Моравии за 200 миллионов. Почти каждый может стать ее владельцем.
Павел Лацина стоит перед большим строящимся зданием. Первый этаж закончен, и уже видно, что будет стоять здесь через несколько месяцев. Сегодня субботний день, и на стройплощадке необычайно тихо. Даже два больших крана сейчас просто стоят и «наблюдают» за бетонным сооружением.
«Они мне обходятся в 3 000 в день, даже когда не работают», — Павел Лацина машет рукой в сторону кранов и, смеясь, быстро направляется в здание.
Мы находимся на окраине Велке-Павловице, небольшого городка в Бржецлавском районе, где Лацины живут уже несколько поколений и где они сейчас строят трехэтажный дом, не имеющий аналогов в округе.
«Здесь будет ресторан, конференц-зал, энотека, а за ней — велнес и спа-центр», — говорит Павел Лацина, прогуливаясь по черновой стройке. Это проект для души, который он задумал несколько лет назад и теперь воплощает в жизнь.
Здесь вырастет резиденция с более чем тремя десятками четырехзвездочных апартаментов с лоджиями, полным набором гостиничных услуг, собственной энотекой и спа, а также винодельней прямо в подвале дома. Ожидается, что общий объем инвестиций достигнет 200 миллионов крон. «На бумаге он был меньше», — смеется Павел Лачина, отмечая, что здание действительно большое. Но в этом как раз и весь смысл.
Интерес к жилью в популярном винном городке велик, но предложений — особенно на высоком уровне и с качественным обслуживанием — недостаточно. Несколько лет назад миллиардер Любомир Стокласек открыл здесь роскошный отель Lotrinský, но спрос все равно выше.
Более того, в начале работы над этим проектом была идея, что апарт-отель предложит гостям все под одной крышей. И что широкий спектр услуг сможет устранить сезонность винного туризма. Будь то семейные пары, группы или корпоративные клиенты — все они смогут найти здесь развлечение в любое время года. Кстати, предполагается, что это заведение будет открыто только для взрослых.
«У нас большой опыт работы с винным туризмом, и мы знаем, что может доставить неудобства гостям Моравии, особенно если они приезжают вдвоем. Их не так много для дегустации, поэтому никто не поведет их в погреб. Если они хотят попробовать ассортимент виноделов, им приходится покупать вино в бутылках, а в межсезонье Моравия фактически закрыта для пар», — говорит Павел Лацина, человек, чья винодельня Lacina дважды входила в число финалистов конкурса «Винодельня года». Хотя он родом из этих мест и его семья владеет одним из старейших габанских погребов в Южной Моравии, он связал свою карьеру не только с вином.
Изучив экономику, он на время покинул родной регион, чтобы отправиться в мир и сразу же занять руководящую должность в США. В течение нескольких лет он возглавлял представительство CzechTrade в Чикаго. В конце концов он вернулся не только в Чехию, но и на семейную винодельню, которой руководит уже много лет. Но он по-прежнему следит за тем, что происходит за границей и что может быть полезно и здесь. Поэтому его заинтересовала система, которая уже давно действует, например, в Швейцарии, а в последние годы получила распространение и в чешских горах.
Отдельные номера или квартиры в гостиничных зданиях покупают частные инвесторы, которые могут использовать их, когда и как хотят. В другие дни свободные места предлагаются в аренду населению как классические гостиничные номера. И владельцы могут получать от этого прибыль. Именно такую модель Павел Лацина привносит в Южную Моравию со своей новой резиденцией.
Но он прекрасно понимает, что его главное ноу-хау — это виноделие. Именно поэтому он нашел партнера, который будет полностью отвечать за эксплуатацию и управление отелем. Пока он не может сообщить, кто это, но речь идет об успешной сети отелей, которая имеет большой опыт работы в Чехии.
«Основываясь на нашем предыдущем опыте, мы предполагаем, что владельцы апартаментов могут рассчитывать на доходность около десяти процентов в год». По расчетам Павла Лацины, в первый год работы, то есть через два года, отель должен принять 15 000 гостей.
Едем дальше. Мы все еще в Велке-Павловице, но теперь уже на Старой Горе, винной трассе, откуда открывается захватывающий вид не только на саму деревню, но и на все окрестности Модрых гор.
Здесь Павел Лацина еще больше оживился: «Здесь мы готовим виноградник для владельцев квартир, которых, если они заинтересуются, мы сделаем виноделами. Мы научим их делать вино в погребах резиденции, которое потом будет принадлежать им», — описывает он свои планы, добавляя, что эта резиденция, возможно, станет единственным SVJ, в котором будет свое вино.
«Они мне обходятся в 3 000 в день, даже когда не работают», — Павел Лацина машет рукой в сторону кранов и, смеясь, быстро направляется в здание.
Мы находимся на окраине Велке-Павловице, небольшого городка в Бржецлавском районе, где Лацины живут уже несколько поколений и где они сейчас строят трехэтажный дом, не имеющий аналогов в округе.
«Здесь будет ресторан, конференц-зал, энотека, а за ней — велнес и спа-центр», — говорит Павел Лацина, прогуливаясь по черновой стройке. Это проект для души, который он задумал несколько лет назад и теперь воплощает в жизнь.
Здесь вырастет резиденция с более чем тремя десятками четырехзвездочных апартаментов с лоджиями, полным набором гостиничных услуг, собственной энотекой и спа, а также винодельней прямо в подвале дома. Ожидается, что общий объем инвестиций достигнет 200 миллионов крон. «На бумаге он был меньше», — смеется Павел Лачина, отмечая, что здание действительно большое. Но в этом как раз и весь смысл.
Интерес к жилью в популярном винном городке велик, но предложений — особенно на высоком уровне и с качественным обслуживанием — недостаточно. Несколько лет назад миллиардер Любомир Стокласек открыл здесь роскошный отель Lotrinský, но спрос все равно выше.
Более того, в начале работы над этим проектом была идея, что апарт-отель предложит гостям все под одной крышей. И что широкий спектр услуг сможет устранить сезонность винного туризма. Будь то семейные пары, группы или корпоративные клиенты — все они смогут найти здесь развлечение в любое время года. Кстати, предполагается, что это заведение будет открыто только для взрослых.
«У нас большой опыт работы с винным туризмом, и мы знаем, что может доставить неудобства гостям Моравии, особенно если они приезжают вдвоем. Их не так много для дегустации, поэтому никто не поведет их в погреб. Если они хотят попробовать ассортимент виноделов, им приходится покупать вино в бутылках, а в межсезонье Моравия фактически закрыта для пар», — говорит Павел Лацина, человек, чья винодельня Lacina дважды входила в число финалистов конкурса «Винодельня года». Хотя он родом из этих мест и его семья владеет одним из старейших габанских погребов в Южной Моравии, он связал свою карьеру не только с вином.
Изучив экономику, он на время покинул родной регион, чтобы отправиться в мир и сразу же занять руководящую должность в США. В течение нескольких лет он возглавлял представительство CzechTrade в Чикаго. В конце концов он вернулся не только в Чехию, но и на семейную винодельню, которой руководит уже много лет. Но он по-прежнему следит за тем, что происходит за границей и что может быть полезно и здесь. Поэтому его заинтересовала система, которая уже давно действует, например, в Швейцарии, а в последние годы получила распространение и в чешских горах.
Отдельные номера или квартиры в гостиничных зданиях покупают частные инвесторы, которые могут использовать их, когда и как хотят. В другие дни свободные места предлагаются в аренду населению как классические гостиничные номера. И владельцы могут получать от этого прибыль. Именно такую модель Павел Лацина привносит в Южную Моравию со своей новой резиденцией.
Но он прекрасно понимает, что его главное ноу-хау — это виноделие. Именно поэтому он нашел партнера, который будет полностью отвечать за эксплуатацию и управление отелем. Пока он не может сообщить, кто это, но речь идет об успешной сети отелей, которая имеет большой опыт работы в Чехии.
«Основываясь на нашем предыдущем опыте, мы предполагаем, что владельцы апартаментов могут рассчитывать на доходность около десяти процентов в год». По расчетам Павла Лацины, в первый год работы, то есть через два года, отель должен принять 15 000 гостей.
Едем дальше. Мы все еще в Велке-Павловице, но теперь уже на Старой Горе, винной трассе, откуда открывается захватывающий вид не только на саму деревню, но и на все окрестности Модрых гор.
Здесь Павел Лацина еще больше оживился: «Здесь мы готовим виноградник для владельцев квартир, которых, если они заинтересуются, мы сделаем виноделами. Мы научим их делать вино в погребах резиденции, которое потом будет принадлежать им», — описывает он свои планы, добавляя, что эта резиденция, возможно, станет единственным SVJ, в котором будет свое вино.
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