Своя часть отеля с виноградником. В Южной Моравии строится резиденция стоимостью 200 миллионов, сообщает Forbes

Новости и статьи 14 октября 2024 19:30 321

Продлить сезон и предложить качественное жилье с высочайшим уровнем сервиса — таков план винодела Павла Лацины, который строит резиденцию в Южной Моравии за 200 миллионов. Почти каждый может стать ее владельцем.