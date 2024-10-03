Сколько стоит аренда квартиры в Чехии в среднем в 2024 году

Цены на аренду квартир могут различаться не только по планировке, но и по квадратным метрам. Традиционно самые высокие цены на аренду квартир наблюдаются в Праге, где цена за квадратный метр выросла за год для всех планировок, по данным UlovDomov. Диапазон роста составил от 7% за квадратный метр для квартир 1+кк до 11% для квартир 3+кк. Независимо от площади, цены в этих планировках увеличились на сумму от 6% до 14%. В популярных планировках 2+kk в Праге арендная плата повысилась на 11% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время квартиру площадью 53 квадратных метра можно арендовать примерно за 22 000 чешских крон в месяц.



По данным UlovDomov, в Брно люди сейчас платят от 12 600 чешских крон за квартиру 1+kk площадью 27 кв. м до 23 100 крон за квартиру 3+kk площадью 74 кв. м. Цены на аренду в Брно выросли от 3% до 13%, если учитывать цену за квадратный метр. При фиксированной планировке арендная плата увеличилась на 5%—11%.



В Остраве стоимость аренды составляет от 8 300 чешских крон за 1-комнатную квартиру площадью 30 кв. м до 20 300 крон за 3-комнатную квартиру площадью 84 кв. м.





Стоимость аренды жилья в Праге или Брно по-прежнему почти в два раза ниже стоимости ипотечного жилья. Индекс UlovDomov для квартир 2+kk в Праге в третьем квартале составил 1,9 по сравнению с 2,1 в прошлом году, по словам Михала Хрбаты, исполнительного директора компании.