Сколько стоит аренда квартиры в Чехии в среднем в 2024 году
16 октября 2024
15:00
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В третьем квартале этого года арендная плата выросла на 4% в годовом исчислении и на 9% по сравнению со вторым кварталом. Средняя месячная арендная плата составляет 15 791 чешскую крону. В настоящее время арендная плата примерно в два раза дешевле, чем ипотечный платеж, как и в тот же период прошлого года, говорится в анализе портала недвижимости UlovDomov.cz.
Цены на аренду квартир могут различаться не только по планировке, но и по квадратным метрам. Традиционно самые высокие цены на аренду квартир наблюдаются в Праге, где цена за квадратный метр выросла за год для всех планировок, по данным UlovDomov. Диапазон роста составил от 7% за квадратный метр для квартир 1+кк до 11% для квартир 3+кк. Независимо от площади, цены в этих планировках увеличились на сумму от 6% до 14%. В популярных планировках 2+kk в Праге арендная плата повысилась на 11% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время квартиру площадью 53 квадратных метра можно арендовать примерно за 22 000 чешских крон в месяц.
По данным UlovDomov, в Брно люди сейчас платят от 12 600 чешских крон за квартиру 1+kk площадью 27 кв. м до 23 100 крон за квартиру 3+kk площадью 74 кв. м. Цены на аренду в Брно выросли от 3% до 13%, если учитывать цену за квадратный метр. При фиксированной планировке арендная плата увеличилась на 5%—11%.
В Остраве стоимость аренды составляет от 8 300 чешских крон за 1-комнатную квартиру площадью 30 кв. м до 20 300 крон за 3-комнатную квартиру площадью 84 кв. м.
По данным UlovDomov, в Брно люди сейчас платят от 12 600 чешских крон за квартиру 1+kk площадью 27 кв. м до 23 100 крон за квартиру 3+kk площадью 74 кв. м. Цены на аренду в Брно выросли от 3% до 13%, если учитывать цену за квадратный метр. При фиксированной планировке арендная плата увеличилась на 5%—11%.
В Остраве стоимость аренды составляет от 8 300 чешских крон за 1-комнатную квартиру площадью 30 кв. м до 20 300 крон за 3-комнатную квартиру площадью 84 кв. м.
Стоимость аренды жилья в Праге или Брно по-прежнему почти в два раза ниже стоимости ипотечного жилья. Индекс UlovDomov для квартир 2+kk в Праге в третьем квартале составил 1,9 по сравнению с 2,1 в прошлом году, по словам Михала Хрбаты, исполнительного директора компании.
Согласно анализу, проведённому компанией Sreality, интерес к аренде квартир в последние годы растёт. Если сравнивать третий квартал этого года с аналогичным периодом 2021 года, то количество запросов на поиск небольших квартир на портале увеличилось на 22%, а больших — на 18%. Также значительно вырос интерес к аренде домов на одну семью — на 41% за последние три года.
«Повышенный интерес объясняется восстановлением рынка после пандемии, прибытием украинских беженцев, ищущих жильё, а в последнее время ещё и высокими процентными ставками, которые отбивают у многих желание инвестировать в собственное жильё», — говорит Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам компании Seznam.cz, управляющей порталом Sreality.
Цены на аренду жилья в крупных городах в 3 кв. 2024 г. (в чешских кронах)
|Город
|1+1
|1+кк
|2+1
|2+кк
|3+1
|3+кк
|Прага
|16 110
|15 532
|22 244
|22 034
|29 055
|32 340
|Брно
|12 880
|12 591
|17 620
|17 973
|21 023
|23 077
|Острава
|8 925
|8 255
|11 207
|12 603
|13 235
|20 259
|Пльзень
|10 606
|10 514
|13 313
|14 472
|15 574
|18 246
|Оломоуц
|10 913
|11 010
|12 941
|15 266
|16 127
|20 009
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