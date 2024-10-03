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Сколько стоит аренда квартиры в Чехии в среднем в 2024 году

Новости и статьи
16 октября 2024
15:00
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В третьем квартале этого года арендная плата выросла на 4% в годовом исчислении и на 9% по сравнению со вторым кварталом. Средняя месячная арендная плата составляет 15 791 чешскую крону. В настоящее время арендная плата примерно в два раза дешевле, чем ипотечный платеж, как и в тот же период прошлого года, говорится в анализе портала недвижимости UlovDomov.cz.
Цены на аренду квартир могут различаться не только по планировке, но и по квадратным метрам. Традиционно самые высокие цены на аренду квартир наблюдаются в Праге, где цена за квадратный метр выросла за год для всех планировок, по данным UlovDomov. Диапазон роста составил от 7% за квадратный метр для квартир 1+кк до 11% для квартир 3+кк. Независимо от площади, цены в этих планировках увеличились на сумму от 6% до 14%. В популярных планировках 2+kk в Праге арендная плата повысилась на 11% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время квартиру площадью 53 квадратных метра можно арендовать примерно за 22 000 чешских крон в месяц.

По данным UlovDomov, в Брно люди сейчас платят от 12 600 чешских крон за квартиру 1+kk площадью 27 кв. м до 23 100 крон за квартиру 3+kk площадью 74 кв. м. Цены на аренду в Брно выросли от 3% до 13%, если учитывать цену за квадратный метр. При фиксированной планировке арендная плата увеличилась на 5%—11%. 

В Остраве стоимость аренды составляет от 8 300 чешских крон за 1-комнатную квартиру площадью 30 кв. м до 20 300 крон за 3-комнатную квартиру площадью 84 кв. м.

Стоимость аренды жилья в Праге или Брно по-прежнему почти в два раза ниже стоимости ипотечного жилья. Индекс UlovDomov для квартир 2+kk в Праге в третьем квартале составил 1,9 по сравнению с 2,1 в прошлом году, по словам Михала Хрбаты, исполнительного директора компании. 

Согласно анализу, проведённому компанией Sreality, интерес к аренде квартир в последние годы растёт. Если сравнивать третий квартал этого года с аналогичным периодом 2021 года, то количество запросов на поиск небольших квартир на портале увеличилось на 22%, а больших — на 18%. Также значительно вырос интерес к аренде домов на одну семью — на 41% за последние три года.

«Повышенный интерес объясняется восстановлением рынка после пандемии, прибытием украинских беженцев, ищущих жильё, а в последнее время ещё и высокими процентными ставками, которые отбивают у многих желание инвестировать в собственное жильё», — говорит Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам компании Seznam.cz, управляющей порталом Sreality.

Цены на аренду жилья в крупных городах в 3 кв. 2024 г. (в чешских кронах)

Город 1+1 1+кк 2+1 2+кк 3+1 3+кк
Прага 16 110 15 532 22 244 22 034 29 055 32 340
Брно 12 880 12 591 17 620 17 973 21 023 23 077
Острава 8 925 8 255 11 207 12 603 13 235 20 259
Пльзень 10 606 10 514 13 313 14 472 15 574 18 246
Оломоуц 10 913 11 010 12 941 15 266 16 127 20 009
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