Новые квартиры — самые дорогие в истории Чехии. Цены продолжат расти

«Цены на квартиры должны вырасти еще на 7%», — сказал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.





Такими же темпами растут и в этом году цены предложения новостроек. Согласно последним статистическим данным девелоперских компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema, летом застройщики предлагали новые квартиры в Праге в среднем по 160 720 крон за квадратный метр. Таким образом, недвижимость площадью 70 квадратных метров обошлась более чем в 11 миллионов крон.





Существующие максимумы были пробиты и в Брно. Согласно анализу застройщика Trikay, средняя цена предложения новых квартир там в третьем квартале превысила 131 000 крон за квадратный метр. Таким образом, вышеупомянутая модельная квартира обошлась в 9,2 миллиона крон.





Запрашиваемая цена отражает стоимость непроданных квартир, рекламируемых в третьем квартале. Цена продажи, рассчитанная с учетом уже выданных квартир в Праге, составила в среднем более 152 000 крон за квадратный метр, что примерно на 4% больше, чем годом ранее. В Брно проданные квартиры стоят 124 500 крон за метр.





Очень сильные продажи позволяют застройщикам поднимать цены. В этом году они приближаются к 2021 году. Тогда крайне низкие процентные ставки по ипотеке мотивировали людей лихорадочно искать недвижимость. Теперь они пытаются воспользоваться небольшой скидкой по кредитам, чтобы купить недвижимость до того, как цены на недвижимость значительно вырастут.





С июля по сентябрь застройщики продали в столице 1 850 квартир, всего на 50 меньше, чем во втором квартале. Обычно третий квартал оказывается значительно слабее, например, из-за летних каникул.





«Текущий спрос примерно на треть выше, чем был до пандемии, и намного превышает уровень предложения. И это несмотря на то, что в последнее время на рынок вышло рекордное количество новых квартир из-за отложенного предложения с предыдущего периода», — заявил Душан Куновский, руководитель девелопера Central Group.





Возврат покупателей с ипотекой





По словам Петра Михалека, председателя правления Skanska Residential, в этом году застройщики могут продать около 7 000 квартир. В упомянутом 2021 году указали 7 450 квартир.





Наибольшее влияние на растущий спрос оказывает только что упомянутое возвращение людей, финансирующих покупку квартиры в ипотеку. Если в течение последних двух лет они составляли значительное меньшинство, то сейчас их около 60%. «В некоторых наших проектах она достигает даже 80%», — добавил Михалек.





Фонды недвижимости и другие крупные инвестиционные группы также проявляют больший интерес к недвижимости, которая рассматривает их как возможность оценить финансы.





Градил напомнил, что возросший спрос наталкивается на долгосрочное недостаточное предложение. Это также способствовало нынешнему росту цен. Эксперты не ожидают изменений в ближайшем будущем.





«Аппетиты застройщиков на строительство огромны, но ситуация последних месяцев с законодательством разрешительных процессов не облегчает им работу. Поэтому предложение недвижимости в долгосрочной перспективе не увеличится каким-либо фундаментальным образом», — сказал Михал Вацек, директор консалтинговой компании CEEC Research.



