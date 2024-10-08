Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Офисы не приносят прибыль. Израильский застройщик скупает арендные квартиры в Чехии

Новости 420on
26 октября 2024
09:00
320
Математика строительства и впоследствии получения прибыли в коммерческой недвижимости сейчас не складывается. Поэтому AFI Europe, которая в основном занималась строительством офисов в Чехии, изменила свои планы и стала крупнейшим частным инвестором в арендное жилье.
AFI Europe, изначально израильская компания, работающая в Чехии уже три десятилетия, давно известна на отечественном рынке прежде всего строительством коммерческой недвижимости. Однако восемь лет назад наступил переломный момент, когда цены на квартиры начали расти, а их доступность — падать.

Поэтому компания начала вкладывать значительные средства в арендное жилье. В настоящее время она является крупнейшим частным инвестором на внутреннем рынке и хочет иметь в своем портфеле 2 500 квартир в течение трех лет. В интервью SZ Byznys генеральный менеджер AFI Europe в Чехии и Румынии Дорон Кляйн описывает, что заставило ее измениться.

Как вы оцениваете положение арендного жилья на рынке Чехии по сравнению с жильем, занимаемым собственником?

– Прага стала одним из самых дорогих городов Европы с точки зрения покупки собственной недвижимости. За квартиру покупателям здесь приходится платить в среднем до 14 годовых зарплат. Такая ситуация вынуждает значительную часть населения переключиться на сегмент арендного жилья. Несмотря на то, что желание иметь собственное жилье продолжает преобладать в обществе, мы рассматриваем эту ситуацию как возможность.

Вы работаете на рынке недвижимости Праги уже 27 лет. Когда вы начали рассматривать аренду жилья как хорошую инвестиционную возможность?

– Я бы сказал, лет восемь-десять назад. На тот момент у нас уже был опыт работы с коммерческой недвижимостью на рынке Праги. У нас здесь были торговые центры и офисные здания. Однако в жилом сегменте в это время внимание стало смещаться в сторону арендного жилья. У нас уже был опыт работы с ним в Германии, где мы управляли относительно большим портфелем жилья. И они решили расширить сферу деятельности в этом сегменте и на Чехию.

На данный момент в вашем портфолио почти 900 квартир в аренду. А недавно вы объявили еще об одной сделке, в рамках которой покупаете более 800 квартир у девелоперской компании Finep. Вам сейчас выгоднее покупать у третьих лиц, чем строить собственные проекты?

– Весной этого года мы купили у Finep около 800 квартир, а месяц назад подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое дает нам возможность приобрести еще 1 700 квартир.

Это способ для нас расти быстрее. У нас есть определенные строительные мощности, и если мы сможем увеличить нашу деятельность за счет приобретения дополнительных квартир у третьей стороны в наш портфель, это будет для нас выгодной стратегией.

Мы инвесторы, ориентированные на доход, и сейчас настало время, когда цифры работают на нас и в этой бизнес-модели. Если мы можем купить на рынке квартиры такого же качества, как если бы мы построили их сами, для нас это на данный момент то же самое, что и самостоятельное строительство. Аналогично мы поступили и в Польше в гораздо большем масштабе.

Планируете ли вы сейчас собственное строительство в других проектах?

– Определенно да. Мы также реализуем вышеупомянутое приобретение, которое мы подписали с Finep. В течение следующих двух лет мы построим 500 квартир в Страшнице, а Finep построит для нас 300 в Глоубетине. Кроме того, мы готовим другие проекты на 300 квартир, под которые у нас уже есть земля.

В ближайшие три года AFI Europe планирует примерно утроить свой портфель квартир. Можете ли вы быть более конкретным?

– Всего у нас будет около 2 500 единиц. Однако у нас еще есть варианты дальнейших приобретений. Если мы найдем проект или участок земли, который подойдет нам в качестве инвестиции, мы, вероятно, воспользуемся им.
аренда недвижимости инвестиции Чехия покупка недвижимости офисы недвижимость бизнес
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
667
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
5 НОВЫХ МЕСТ В ПРАГЕ 5: ОТ СМИХОВА ДО БАРРАНДОВА
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
806
НОВОСТРОЙКИ
ТРИ ЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ПРАГУ, БРНО И ОСТРАВУ. СМЕТАНА БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
981
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НОВЫЕ КВАРТИРЫ — САМЫЕ ДОРОГИЕ В ИСТОРИИ ЧЕХИИ. ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ
21:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1054
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАСТРОЙЩИКИ ПРОДАЮТ КВАРТИРЫ В ПРАГЕ ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
10:00
21 ОКТЯБРЯ 2024
1190
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БАНКИ МОГЛИ БЫ УДЕШЕВИТЬ ИПОТЕКУ, НО У НИХ НЕТ ПРИЧИН ЭТО ДЕЛАТЬ
09:20
18 ОКТЯБРЯ 2024
1531
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
PENTA REAL ESTATE ПОСТРОИТ 300 НОВЫХ МИКРОКВАРТИР В ПРАГЕ 5
12:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1895
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, КОГДА ПОДЕШЕВЕЮТ ИПОТЕКИ
15:00
16 ОКТЯБРЯ 2024
12949
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ В СРЕДНЕМ В 2024 ГОДУ
19:30
14 ОКТЯБРЯ 2024
2027
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СВОЯ ЧАСТЬ ОТЕЛЯ С ВИНОГРАДНИКОМ. В ЮЖНОЙ МОРАВИИ СТРОИТСЯ РЕЗИДЕНЦИЯ СТОИМОСТЬЮ 200 МИЛЛИОНОВ, СООБЩАЕТ FORBES
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2024
2912
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ, ПЛАТИТЕ! ИПОТЕКА В СОСЕДНИХ СТРАНАХ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ
15:00
12 ОКТЯБРЯ 2024
1940
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОТ МАТРАСА И ЗАВТРАКА ДО БОЛЬШОГО БИЗНЕСА. AIRBNB ИЗМЕНИЛСЯ, ГОВОРИТ БИЗНЕСМЕН
10:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
5225
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАСТРОЙЩИКИ В ЧЕХИИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ДАЛА ИМ ШАНС
18:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
4967
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИТЕЛИ ПРАГИ БЕГУТ ОТ ДОРОГОГО ЖИЛЬЯ В СРЕДНЕЧЕШСКИЙ КРАЙ. ЗАСТРОЙЩИКИ СЛЕДУЮТ ЗА НИМИ
13:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
1402
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛИ И ЧИНОВНИКИ СМОГУТ ВРЕМЕННО ВЫБИРАТЬ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК
10:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
2353
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ШТАБ-КВАРТИРЫ КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА НА ПАЛЬМОВКЕ ОБОЙДЕТСЯ В 2,9 МИЛЛИАРДА КРОН