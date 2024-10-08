Офисы не приносят прибыль. Израильский застройщик скупает арендные квартиры в Чехии
26 октября 2024
09:00
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Математика строительства и впоследствии получения прибыли в коммерческой недвижимости сейчас не складывается. Поэтому AFI Europe, которая в основном занималась строительством офисов в Чехии, изменила свои планы и стала крупнейшим частным инвестором в арендное жилье.
AFI Europe, изначально израильская компания, работающая в Чехии уже три десятилетия, давно известна на отечественном рынке прежде всего строительством коммерческой недвижимости. Однако восемь лет назад наступил переломный момент, когда цены на квартиры начали расти, а их доступность — падать.
Поэтому компания начала вкладывать значительные средства в арендное жилье. В настоящее время она является крупнейшим частным инвестором на внутреннем рынке и хочет иметь в своем портфеле 2 500 квартир в течение трех лет. В интервью SZ Byznys генеральный менеджер AFI Europe в Чехии и Румынии Дорон Кляйн описывает, что заставило ее измениться.
– Как вы оцениваете положение арендного жилья на рынке Чехии по сравнению с жильем, занимаемым собственником?
– Прага стала одним из самых дорогих городов Европы с точки зрения покупки собственной недвижимости. За квартиру покупателям здесь приходится платить в среднем до 14 годовых зарплат. Такая ситуация вынуждает значительную часть населения переключиться на сегмент арендного жилья. Несмотря на то, что желание иметь собственное жилье продолжает преобладать в обществе, мы рассматриваем эту ситуацию как возможность.
– Вы работаете на рынке недвижимости Праги уже 27 лет. Когда вы начали рассматривать аренду жилья как хорошую инвестиционную возможность?
– Я бы сказал, лет восемь-десять назад. На тот момент у нас уже был опыт работы с коммерческой недвижимостью на рынке Праги. У нас здесь были торговые центры и офисные здания. Однако в жилом сегменте в это время внимание стало смещаться в сторону арендного жилья. У нас уже был опыт работы с ним в Германии, где мы управляли относительно большим портфелем жилья. И они решили расширить сферу деятельности в этом сегменте и на Чехию.
– На данный момент в вашем портфолио почти 900 квартир в аренду. А недавно вы объявили еще об одной сделке, в рамках которой покупаете более 800 квартир у девелоперской компании Finep. Вам сейчас выгоднее покупать у третьих лиц, чем строить собственные проекты?
– Весной этого года мы купили у Finep около 800 квартир, а месяц назад подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое дает нам возможность приобрести еще 1 700 квартир.
Это способ для нас расти быстрее. У нас есть определенные строительные мощности, и если мы сможем увеличить нашу деятельность за счет приобретения дополнительных квартир у третьей стороны в наш портфель, это будет для нас выгодной стратегией.
Мы инвесторы, ориентированные на доход, и сейчас настало время, когда цифры работают на нас и в этой бизнес-модели. Если мы можем купить на рынке квартиры такого же качества, как если бы мы построили их сами, для нас это на данный момент то же самое, что и самостоятельное строительство. Аналогично мы поступили и в Польше в гораздо большем масштабе.
– Планируете ли вы сейчас собственное строительство в других проектах?
– Определенно да. Мы также реализуем вышеупомянутое приобретение, которое мы подписали с Finep. В течение следующих двух лет мы построим 500 квартир в Страшнице, а Finep построит для нас 300 в Глоубетине. Кроме того, мы готовим другие проекты на 300 квартир, под которые у нас уже есть земля.
– В ближайшие три года AFI Europe планирует примерно утроить свой портфель квартир. Можете ли вы быть более конкретным?
– Всего у нас будет около 2 500 единиц. Однако у нас еще есть варианты дальнейших приобретений. Если мы найдем проект или участок земли, который подойдет нам в качестве инвестиции, мы, вероятно, воспользуемся им.
Поэтому компания начала вкладывать значительные средства в арендное жилье. В настоящее время она является крупнейшим частным инвестором на внутреннем рынке и хочет иметь в своем портфеле 2 500 квартир в течение трех лет. В интервью SZ Byznys генеральный менеджер AFI Europe в Чехии и Румынии Дорон Кляйн описывает, что заставило ее измениться.
– Как вы оцениваете положение арендного жилья на рынке Чехии по сравнению с жильем, занимаемым собственником?
– Прага стала одним из самых дорогих городов Европы с точки зрения покупки собственной недвижимости. За квартиру покупателям здесь приходится платить в среднем до 14 годовых зарплат. Такая ситуация вынуждает значительную часть населения переключиться на сегмент арендного жилья. Несмотря на то, что желание иметь собственное жилье продолжает преобладать в обществе, мы рассматриваем эту ситуацию как возможность.
– Вы работаете на рынке недвижимости Праги уже 27 лет. Когда вы начали рассматривать аренду жилья как хорошую инвестиционную возможность?
– Я бы сказал, лет восемь-десять назад. На тот момент у нас уже был опыт работы с коммерческой недвижимостью на рынке Праги. У нас здесь были торговые центры и офисные здания. Однако в жилом сегменте в это время внимание стало смещаться в сторону арендного жилья. У нас уже был опыт работы с ним в Германии, где мы управляли относительно большим портфелем жилья. И они решили расширить сферу деятельности в этом сегменте и на Чехию.
– На данный момент в вашем портфолио почти 900 квартир в аренду. А недавно вы объявили еще об одной сделке, в рамках которой покупаете более 800 квартир у девелоперской компании Finep. Вам сейчас выгоднее покупать у третьих лиц, чем строить собственные проекты?
– Весной этого года мы купили у Finep около 800 квартир, а месяц назад подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое дает нам возможность приобрести еще 1 700 квартир.
Это способ для нас расти быстрее. У нас есть определенные строительные мощности, и если мы сможем увеличить нашу деятельность за счет приобретения дополнительных квартир у третьей стороны в наш портфель, это будет для нас выгодной стратегией.
Мы инвесторы, ориентированные на доход, и сейчас настало время, когда цифры работают на нас и в этой бизнес-модели. Если мы можем купить на рынке квартиры такого же качества, как если бы мы построили их сами, для нас это на данный момент то же самое, что и самостоятельное строительство. Аналогично мы поступили и в Польше в гораздо большем масштабе.
– Планируете ли вы сейчас собственное строительство в других проектах?
– Определенно да. Мы также реализуем вышеупомянутое приобретение, которое мы подписали с Finep. В течение следующих двух лет мы построим 500 квартир в Страшнице, а Finep построит для нас 300 в Глоубетине. Кроме того, мы готовим другие проекты на 300 квартир, под которые у нас уже есть земля.
– В ближайшие три года AFI Europe планирует примерно утроить свой портфель квартир. Можете ли вы быть более конкретным?
– Всего у нас будет около 2 500 единиц. Однако у нас еще есть варианты дальнейших приобретений. Если мы найдем проект или участок земли, который подойдет нам в качестве инвестиции, мы, вероятно, воспользуемся им.
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