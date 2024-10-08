Высокие цены заставляют чехов покупать небольшие квартиры

Растущий интерес к небольшим квартирам подтверждают данные застройщиков и банков. Например, Филип Грубы, пресс-секретарь банка Česká spořitelna, сообщил, что в 2023 году малогабаритные квартиры составили более двух пятых квартир, покупку которых клиенты банка финансировали с помощью ипотеки. «Мы ожидаем, что в этом году малогабаритные квартиры будут составлять большинство», — добавил он.



В UniCredit Bank также отмечают рост ипотеки на такие квартиры. «Они наиболее популярны среди заявителей в возрасте от 30 до 40 лет», — говорит Петр Плочек, представитель банка.



Интерес к небольшим квартирам вызван тем, что жилье, занимаемое владельцами, в Чехии уже давно является одним из самых недорогих в Европе. Согласно анализу компании Deloitte, для покупки 70-метровой квартиры в новостройке чехам требуется 13,3 годовых зарплаты. Это самый высокий показатель среди европейских стран.



Более того, рост цен продолжается. В настоящее время квадратный метр в пражской новостройке предлагается более чем за 160 000 чешских крон. Вышеупомянутая 70-метровая квартира будет стоить более 11 миллионов.



«Ограниченное предложение новых квартир и высокая стоимость строительства приводят к росту цен. Можно ожидать, что в будущем стоимость жилья продолжит расти», — говорит Катержина Полакова, руководитель отдела жилой недвижимости Knight Frank.



Треть квартир с одной комнатой



Статистика, собранная застройщиками Central Group, Skanska Residential и Trigema, показывает, что в 2021 году доля двух самых маленьких планировок в общем объеме продаж по-прежнему составляла около 65 процентов. В начале этого года она составляла 71 процент. В третьем квартале она выросла до вышеупомянутых трех четвертей.



Около половины клиентов Skanska покупают новые квартиры для долгосрочной аренды, добавил Ян Похорски, представитель Skanska Residential. Более трети квартир используются для собственного проживания, остальные приобретаются для членов семьи.



По данным застройщиков, доля 1-комнатных квартир заметно увеличивается. На долю самых маленьких квартир сейчас приходится 32 процента продаж, что на девять процентных пунктов больше, чем три года назад. И это несмотря на то, что цены на эти квартиры одни из самых высоких за квадратный метр.

«Люди воспринимают не цену за метр, а абсолютную стоимость квартиры. Поэтому логично, что они стремятся покупать квартиры меньшей площади», — говорит Марсель Сураль, глава девелоперской группы Trigema.



Компании реагируют на спрос и выставляют на продажу все больше небольших квартир. С 2018 года средний размер всех предлагаемых объектов снизился на 10,6 квадратных метров до 63,5 метра. Постепенно появляются проекты с очень маленькими квартирами площадью около 20 квадратных метров.



Растущий интерес к небольшим планировкам отмечается и на рынке старых квартир. Большинство небольших квартир продается в Праге и более крупных городах. «Мы наблюдаем меньшее влияние в более дешевых регионах, таких как Северная Богемия или Северная Моравия», — говорит Павел Хассман, брокер по недвижимости RE/MAX 4 You.