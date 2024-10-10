Чехи нашли новое применение дачам и загородным домам. Цены на них снова растут
28 октября 2024
10:30
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Интерес чехов к дачам и загородным домам вновь пробуждается после почти двухлетнего спада. Вместе с этим начинают расти и цены на них. По данным за сентябрь, они стали дороже в 13 из 14 регионов. Однако это не сигнал о том, что чехи снова массово становятся владельцами дач, как это было при социализме или во время пандемии. Сейчас они находят другое применение своей дачной недвижимости — они чаще сдают ее в аренду.
Брокеры по недвижимости, с которыми связались Novinky, подтверждают, что дачи и дома за городом снова привлекают покупателей. «Объекты, которые мы предлагаем, продаются без особого ожидания», — говорит Ян Штепанек, владелец агентства недвижимости Taurum Reality.
Растущий интерес уже отражается в ценах на недвижимость. Сентябрьские данные крупнейшего сайта объявлений Sreality показывают, что дачи, выставленные на продажу по всей Чехии, подорожали в среднем на 4,5% по сравнению с прошлым годом. В сентябре средний объект недвижимости для отдыха стоил почти 42 000 крон за квадратный метр. Для примера, 50-метровый коттедж стоит 2,1 миллиона крон.
Однако цены варьируются в зависимости от региона. Самые дорогие традиционно находятся в Праге и Среднечешском крае, где вышеупомянутый типовой загородный дом стоит от 2,6 до 3,2 миллиона крон. Самые дешевые — в Карловарском и Злинском краях с ценником около 1,7 миллиона.
Интерес к загородной недвижимости растет в том числе из-за дорогих квартир и домов. «По моему опыту, в Праге и Среднечешском крае каждый второй или третий коттедж продается под жилье. Люди ремонтируют их, и получается дешевле, чем семейный дом», — говорит Ян Мартина, брокер по недвижимости, работающий в компании M&M Reality.
Инвесторы особенно заинтересованы в коттеджах и шале в привлекательных местах рядом с бассейнами, кемпингами или горнолыжными курортами в горах. Их можно сдавать в аренду, например, через такие сервисы, как Airbnb, что еще больше повысит их рентабельность.
По словам Либора Войты Остатека, эксперта по рынку недвижимости компании Broker Trust, постепенное удешевление кредитов также способствует росту интереса к недвижимости. Хотя банки постепенно снижают процентные ставки, инвесторов все еще можно склонить к покупке.
Скидки уже исчезают
В последний раз интерес к дачам и домам значительно повысился из-за ограничений на зарубежные поездки во время жилищного кризиса. Люди стали искать другие виды отдыха. Однако последовавший за этим энергетический кризис и рост стоимости жизни заставили некоторых владельцев снова продавать свои дачи.
Люди уже адаптировались к новым ценам, говорит брокер Мартина.
Sreality отслеживает средние цены предложений. Они могут искажать реальное состояние рынка. Хотя они могут быстро уловить настроение продавцов, из них не совсем ясно, согласны ли покупатели с их идеей. В последние два года брокерам удавалось договориться о снижении цен до трети.
Теперь это уходит в прошлое. «Например, если вы предлагаете недвижимость на собственном участке в Слапах, вы можете продать ее даже на аукционе, и цена будет даже выше, чем та, что предлагается», — объясняет Мартина.
Скидки все же можно получить в случае с дачами и шале более низкого качества, которые не стоят на собственной земле. Но и там, по словам Мартины, владельцы не так охотно идут на это. Скидки чаще всего составляют 1%.
Растущий интерес уже отражается в ценах на недвижимость. Сентябрьские данные крупнейшего сайта объявлений Sreality показывают, что дачи, выставленные на продажу по всей Чехии, подорожали в среднем на 4,5% по сравнению с прошлым годом. В сентябре средний объект недвижимости для отдыха стоил почти 42 000 крон за квадратный метр. Для примера, 50-метровый коттедж стоит 2,1 миллиона крон.
Однако цены варьируются в зависимости от региона. Самые дорогие традиционно находятся в Праге и Среднечешском крае, где вышеупомянутый типовой загородный дом стоит от 2,6 до 3,2 миллиона крон. Самые дешевые — в Карловарском и Злинском краях с ценником около 1,7 миллиона.
Интерес к загородной недвижимости растет в том числе из-за дорогих квартир и домов. «По моему опыту, в Праге и Среднечешском крае каждый второй или третий коттедж продается под жилье. Люди ремонтируют их, и получается дешевле, чем семейный дом», — говорит Ян Мартина, брокер по недвижимости, работающий в компании M&M Reality.
Инвесторы особенно заинтересованы в коттеджах и шале в привлекательных местах рядом с бассейнами, кемпингами или горнолыжными курортами в горах. Их можно сдавать в аренду, например, через такие сервисы, как Airbnb, что еще больше повысит их рентабельность.
По словам Либора Войты Остатека, эксперта по рынку недвижимости компании Broker Trust, постепенное удешевление кредитов также способствует росту интереса к недвижимости. Хотя банки постепенно снижают процентные ставки, инвесторов все еще можно склонить к покупке.
Скидки уже исчезают
В последний раз интерес к дачам и домам значительно повысился из-за ограничений на зарубежные поездки во время жилищного кризиса. Люди стали искать другие виды отдыха. Однако последовавший за этим энергетический кризис и рост стоимости жизни заставили некоторых владельцев снова продавать свои дачи.
Люди уже адаптировались к новым ценам, говорит брокер Мартина.
Sreality отслеживает средние цены предложений. Они могут искажать реальное состояние рынка. Хотя они могут быстро уловить настроение продавцов, из них не совсем ясно, согласны ли покупатели с их идеей. В последние два года брокерам удавалось договориться о снижении цен до трети.
Теперь это уходит в прошлое. «Например, если вы предлагаете недвижимость на собственном участке в Слапах, вы можете продать ее даже на аукционе, и цена будет даже выше, чем та, что предлагается», — объясняет Мартина.
Скидки все же можно получить в случае с дачами и шале более низкого качества, которые не стоят на собственной земле. Но и там, по словам Мартины, владельцы не так охотно идут на это. Скидки чаще всего составляют 1%.
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