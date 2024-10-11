Анализ: Старая недвижимость в Чехии продолжает дорожать, в этом виноват и повышенный спрос
29 октября 2024
18:00
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Старая недвижимость в Чехии в третьем квартале продолжала дорожать. Это объясняется, в частности, повышенным спросом, вызванным улучшением доступности ипотечных кредитов. Цены на квартиры выросли в среднем на 11% в годовом исчислении и на 5% по сравнению со вторым кварталом этого года. Рост цен на квартиры в большей степени наблюдался в регионах, чем в традиционно востребованных районах. Арендная плата также росла примерно такими же темпами, как и цены на жилье. Дома подорожали на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных платформы недвижимости Bezrealitky.cz, предоставленных Чешскому агентству новостей.
Средняя цена на старые квартиры в Праге выросла на 1% по сравнению со вторым кварталом и на 9% по сравнению с летом 2023 года. Она составила примерно 128 000 крон за квадратный метр. За эту цену продается средняя квартира в новостройке в столице. В Среднечешском крае квартиры подорожали на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9% по сравнению с предыдущим годом, как и в столице. Впервые в истории они превысили цену в 80 000 крон за квадратный метр. В Брно квадратный метр стоил около 94 000 крон, что на 9% больше, чем в предыдущем квартале, и почти на 16% больше, чем в предыдущем году.
Хотя по сравнению со вторым кварталом цены в этих населенных пунктах увеличились максимум на 10%, в шести разных регионах квартиры подорожали на двузначные цифры. Больше всего, а именно на 20%, цены выросли в Усти-над-Лабем, на 18% в Либерецком крае и на 17% в Ческе-Будеёвице. В сравнении с прошлым годом квартиры в Моравско-Силезском и Южночешском краях подорожали более чем на 25%. Согласно анализу, скачок цен в этих регионах является скорее результатом преодоления ослабления спроса во второй половине года.
В третьем квартале дома стали дороже в годовом исчислении по сравнению с весной этого года. Цены на дома снизились только в регионе Усти-над-Лабем и в Высочине, причем в обоих случаях на 2%. С другой стороны, в Пардубице и Оломоуце квартиры стали дороже на треть по сравнению с 2023 годом, а в Моравско-Силезском крае и Пльзеньском крае — на четверть.
Высокий спрос также повлиял на рост арендной платы в третьем квартале. Летом интерес к поиску новых объектов аренды и субаренды обычно ниже, чем в остальное время года. В этом году, однако, сезонное колебание не проявилось и не снизилось даже в начале последнего квартала.
«Карты цен на аренду полностью меняются. За пять лет средняя стоимость аренды 65-метровой квартиры в Праге выросла более чем на 6 000 крон в месяц, в Брно — на 5 000 крон, а в Среднечешском крае — примерно на 4 300 крон. Таким образом, вся Чехия приближается к западному стандарту, где арендная плата все чаще составляет более половины расходов домохозяйств», — говорит директор компании Bezrealitkу Мартин Понцер.
Хотя по сравнению со вторым кварталом цены в этих населенных пунктах увеличились максимум на 10%, в шести разных регионах квартиры подорожали на двузначные цифры. Больше всего, а именно на 20%, цены выросли в Усти-над-Лабем, на 18% в Либерецком крае и на 17% в Ческе-Будеёвице. В сравнении с прошлым годом квартиры в Моравско-Силезском и Южночешском краях подорожали более чем на 25%. Согласно анализу, скачок цен в этих регионах является скорее результатом преодоления ослабления спроса во второй половине года.
В третьем квартале дома стали дороже в годовом исчислении по сравнению с весной этого года. Цены на дома снизились только в регионе Усти-над-Лабем и в Высочине, причем в обоих случаях на 2%. С другой стороны, в Пардубице и Оломоуце квартиры стали дороже на треть по сравнению с 2023 годом, а в Моравско-Силезском крае и Пльзеньском крае — на четверть.
Высокий спрос также повлиял на рост арендной платы в третьем квартале. Летом интерес к поиску новых объектов аренды и субаренды обычно ниже, чем в остальное время года. В этом году, однако, сезонное колебание не проявилось и не снизилось даже в начале последнего квартала.
«Карты цен на аренду полностью меняются. За пять лет средняя стоимость аренды 65-метровой квартиры в Праге выросла более чем на 6 000 крон в месяц, в Брно — на 5 000 крон, а в Среднечешском крае — примерно на 4 300 крон. Таким образом, вся Чехия приближается к западному стандарту, где арендная плата все чаще составляет более половины расходов домохозяйств», — говорит директор компании Bezrealitkу Мартин Понцер.
В Праге на одну квартиру приходится около 73 человек, желающих снять жилье. По сравнению с предыдущим кварталом цены здесь выросли на 5% до 386 крон за квадратный метр. В Брно, где на одну квартиру претендуют около 35 человек, арендная плата выросла на 6% до 301 кроны, а в Среднечешском крае — на 5% до 271 кроны за квадратный метр арендуемой площади.
|Край
|Квартиры (Kč/м²)
|Дома (Kč/м²)
|Аренда (Kč/м²)
|Прага
|127 995 Kč
|108 107 Kč
|386 Kč
|Среднечешский край
|80 722 Kč
|68 864 Kč
|271 Kč
|Южночешский край
|65 529 Kč
|45 900 Kč
|202 Kč
|Пльзенский край
|65 736 Kč
|47 557 Kč
|244 Kč
|Карловарский край
|45 716 Kč
|32 694 Kč
|205 Kč
|Устецкий край
|38 134 Kč
|35 649 Kč
|184 Kč
|Либерецкий край
|64 888 Kč
|45 779 Kč
|228 Kč
|Краловеградецкий край
|62 541 Kč
|46 279 Kč
|223 Kč
|Пардубицкий край
|58 495 Kč
|44 572 Kč
|225 Kč
|Оломоуцкий край
|58 836 Kč
|39 754 Kč
|219 Kč
|Южноморавский край
|94 318 Kč
|51 555 Kč
|301 Kč
|Злинский край
|61 646 Kč
|38 674 Kč
|224 Kč
|Высочина
|62 724 Kč
|30 699 Kč
|198 Kč
|Моравско-Силезский край
|50 348 Kč
|44 225 Kč
|194 Kč
|Вся ЧР
|92 936 Kč
|55 995 Kč
|321 Kč
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