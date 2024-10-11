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Анализ: Старая недвижимость в Чехии продолжает дорожать, в этом виноват и повышенный спрос

Новости и статьи
29 октября 2024
18:00
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Старая недвижимость в Чехии в третьем квартале продолжала дорожать. Это объясняется, в частности, повышенным спросом, вызванным улучшением доступности ипотечных кредитов. Цены на квартиры выросли в среднем на 11% в годовом исчислении и на 5% по сравнению со вторым кварталом этого года. Рост цен на квартиры в большей степени наблюдался в регионах, чем в традиционно востребованных районах. Арендная плата также росла примерно такими же темпами, как и цены на жилье. Дома подорожали на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных платформы недвижимости Bezrealitky.cz, предоставленных Чешскому агентству новостей.
Средняя цена на старые квартиры в Праге выросла на 1% по сравнению со вторым кварталом и на 9% по сравнению с летом 2023 года. Она составила примерно 128 000 крон за квадратный метр. За эту цену продается средняя квартира в новостройке в столице. В Среднечешском крае квартиры подорожали на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9% по сравнению с предыдущим годом, как и в столице. Впервые в истории они превысили цену в 80 000 крон за квадратный метр. В Брно квадратный метр стоил около 94 000 крон, что на 9% больше, чем в предыдущем квартале, и почти на 16% больше, чем в предыдущем году.

Хотя по сравнению со вторым кварталом цены в этих населенных пунктах увеличились максимум на 10%, в шести разных регионах квартиры подорожали на двузначные цифры. Больше всего, а именно на 20%, цены выросли в Усти-над-Лабем, на 18% в Либерецком крае и на 17% в Ческе-Будеёвице. В сравнении с прошлым годом квартиры в Моравско-Силезском и Южночешском краях подорожали более чем на 25%. Согласно анализу, скачок цен в этих регионах является скорее результатом преодоления ослабления спроса во второй половине года.

В третьем квартале дома стали дороже в годовом исчислении по сравнению с весной этого года. Цены на дома снизились только в регионе Усти-над-Лабем и в Высочине, причем в обоих случаях на 2%. С другой стороны, в Пардубице и Оломоуце квартиры стали дороже на треть по сравнению с 2023 годом, а в Моравско-Силезском крае и Пльзеньском крае — на четверть.

Высокий спрос также повлиял на рост арендной платы в третьем квартале. Летом интерес к поиску новых объектов аренды и субаренды обычно ниже, чем в остальное время года. В этом году, однако, сезонное колебание не проявилось и не снизилось даже в начале последнего квартала.

«Карты цен на аренду полностью меняются. За пять лет средняя стоимость аренды 65-метровой квартиры в Праге выросла более чем на 6 000 крон в месяц, в Брно — на 5 000 крон, а в Среднечешском крае — примерно на 4 300 крон. Таким образом, вся Чехия приближается к западному стандарту, где арендная плата все чаще составляет более половины расходов домохозяйств», — говорит директор компании Bezrealitkу Мартин Понцер.

В Праге на одну квартиру приходится около 73 человек, желающих снять жилье. По сравнению с предыдущим кварталом цены здесь выросли на 5% до 386 крон за квадратный метр. В Брно, где на одну квартиру претендуют около 35 человек, арендная плата выросла на 6% до 301 кроны, а в Среднечешском крае — на 5% до 271 кроны за квадратный метр арендуемой площади.
Край Квартиры (Kč/м²) Дома (Kč/м²) Аренда (Kč/м²)
Прага 127 995 Kč 108 107 Kč 386 Kč
Среднечешский край 80 722 Kč 68 864 Kč 271 Kč
Южночешский край 65 529 Kč 45 900 Kč 202 Kč
Пльзенский край 65 736 Kč 47 557 Kč 244 Kč
Карловарский край 45 716 Kč 32 694 Kč 205 Kč
Устецкий край 38 134 Kč 35 649 Kč 184 Kč
Либерецкий край 64 888 Kč 45 779 Kč 228 Kč
Краловеградецкий край 62 541 Kč 46 279 Kč 223 Kč
Пардубицкий край 58 495 Kč 44 572 Kč 225 Kč
Оломоуцкий край 58 836 Kč 39 754 Kč 219 Kč
Южноморавский край 94 318 Kč 51 555 Kč 301 Kč
Злинский край 61 646 Kč 38 674 Kč 224 Kč
Высочина 62 724 Kč 30 699 Kč 198 Kč
Моравско-Силезский край 50 348 Kč 44 225 Kč 194 Kč
Вся ЧР 92 936 Kč 55 995 Kč 321 Kč
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