Анализ: Старая недвижимость в Чехии продолжает дорожать, в этом виноват и повышенный спрос

Средняя цена на старые квартиры в Праге выросла на 1% по сравнению со вторым кварталом и на 9% по сравнению с летом 2023 года. Она составила примерно 128 000 крон за квадратный метр. За эту цену продается средняя квартира в новостройке в столице. В Среднечешском крае квартиры подорожали на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9% по сравнению с предыдущим годом, как и в столице. Впервые в истории они превысили цену в 80 000 крон за квадратный метр. В Брно квадратный метр стоил около 94 000 крон, что на 9% больше, чем в предыдущем квартале, и почти на 16% больше, чем в предыдущем году.



Хотя по сравнению со вторым кварталом цены в этих населенных пунктах увеличились максимум на 10%, в шести разных регионах квартиры подорожали на двузначные цифры. Больше всего, а именно на 20%, цены выросли в Усти-над-Лабем, на 18% в Либерецком крае и на 17% в Ческе-Будеёвице. В сравнении с прошлым годом квартиры в Моравско-Силезском и Южночешском краях подорожали более чем на 25%. Согласно анализу, скачок цен в этих регионах является скорее результатом преодоления ослабления спроса во второй половине года.



В третьем квартале дома стали дороже в годовом исчислении по сравнению с весной этого года. Цены на дома снизились только в регионе Усти-над-Лабем и в Высочине, причем в обоих случаях на 2%. С другой стороны, в Пардубице и Оломоуце квартиры стали дороже на треть по сравнению с 2023 годом, а в Моравско-Силезском крае и Пльзеньском крае — на четверть.



Высокий спрос также повлиял на рост арендной платы в третьем квартале. Летом интерес к поиску новых объектов аренды и субаренды обычно ниже, чем в остальное время года. В этом году, однако, сезонное колебание не проявилось и не снизилось даже в начале последнего квартала.



«Карты цен на аренду полностью меняются. За пять лет средняя стоимость аренды 65-метровой квартиры в Праге выросла более чем на 6 000 крон в месяц, в Брно — на 5 000 крон, а в Среднечешском крае — примерно на 4 300 крон. Таким образом, вся Чехия приближается к западному стандарту, где арендная плата все чаще составляет более половины расходов домохозяйств», — говорит директор компании Bezrealitkу Мартин Понцер.





В Праге на одну квартиру приходится около 73 человек, желающих снять жилье. По сравнению с предыдущим кварталом цены здесь выросли на 5% до 386 крон за квадратный метр. В Брно, где на одну квартиру претендуют около 35 человек, арендная плата выросла на 6% до 301 кроны, а в Среднечешском крае — на 5% до 271 кроны за квадратный метр арендуемой площади.