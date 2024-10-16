Чертовски дорогая Прага. За квартиры приходится платить более 200 тысяч крон за метр

По данным девелоперских компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema, в третьем квартале новые квартиры предлагались в среднем по 161 000 чешских крон за квадратный метр. Типовая 70-метровая квартира стоит более 11 миллионов чешских крон.



В Праге 9 такая недвижимость обойдется примерно на миллион дешевле. «Прага 9 является одним из самых дешевых и в других сегментах, например, в сегменте новых квартир, то есть новостроек на продажу. Наряду с Прагой 4, здесь также самые низкие цены на старые квартиры», — рассказал Милан Рочек, владелец компании Dataligence, которая уже долгое время занимается мониторингом и анализом цен на недвижимость.



Рочек считает, что на местные цены влияют несколько факторов. Один из них — удаленность от центра. Аналитики делят Прагу не по существующим районам, а на десять территориальных округов, которые повторяют ее прежнее деление. Так, в Прагу 9 входят и более периферийные районы, такие как Винорж или Летняны.



В то же время строительство в Праге 9 ведется активнее, чем в других частях столицы. Это стало возможным, в частности, благодаря большему количеству девелоперских зон в этом районе.



Эту же причину часто называют и сами застройщики. «Более высокий объем строительства позволяет снизить цены, а они снижаются в условиях жесткой конкуренции. Поэтому неудивительно, что в долгосрочной перспективе здесь продается наибольшее количество квартир», — говорит Ондржей Штястны, главный аналитик Central Group.



Рочек также отмечает, что, в отличие от центра города, в Праге 9 нет такого давления на строительство более роскошных проектов с дорогими удобствами. Это, в свою очередь, снижает цену, которую застройщики устанавливают для покупателей.



В Праге 10 и 4 цены по-прежнему ниже средних по городу. Напротив, они значительно выше в Праге 1 и 2, где превышают 200 000 чешских крон за квадратный метр. Текущий рост цен привел к тому, что Прага 7, в которую входят такие популярные районы, как Голешовице или Летна, превысила этот предел.

Для примера, модельная 70-метровая квартира в Праге 1, 2 или 7 будет стоить примерно на три-шесть миллионов дороже, чем в среднем по Праге.



Более того, число районов с очень дорогим жильем может продолжать расти. По мнению аналитиков, в следующем году цены продолжат расти. По словам Штястны, спрос на квартиры в настоящее время в три раза выше, чем до ковида. Однако предложение новых квартир не соответствует этому уровню, и улучшения ситуации не предвидится.



«Аппетит застройщиков к строительству огромен, но ситуация, сложившаяся в последние месяцы вокруг законодательства о разрешительных процедурах, не облегчает их работу. Поэтому в долгосрочной перспективе предложение недвижимости существенно не вырастет», — считает Михал Вацек, директор CEEC Research.



Прага 3 — лучший кандидат на то, чтобы стать следующим районом, который преодолеет указанный порог. Ранее непривлекательное жилье в Жижкове и его окрестностях за последние несколько лет вызвало всплеск интереса, что привело к росту цен. Новые квартиры здесь подорожали более чем на 16 процентов в годовом исчислении, что является самым высоким показателем в Праге.