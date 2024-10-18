Третий квартал на рынке недвижимости Брно: продано 275 новых квартир, цена выросла до 131 700 крон за квадратный метр
4 ноября 2024
14:00
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«Спрос на новые квартиры вернулся с полной силой с начала этого года», — заявил Далибор Ламка, генеральный директор и председатель совета директоров Trikaya. Согласно анализу компании, третий квартал (с июля по сентябрь) является вторым по количеству продаж за последние два года, за последние 10 лет столько квартир не было продано даже ни в одном третьем квартале. «Эпизод экономической неопределенности, из-за которого большинство чешских домохозяйств откладывали важные решения о покупке, заканчивается», — добавил Ламка.
Повышенный интерес и высокие цены характерны для этого года и отражают растущий спрос, который наиболее сконцентрирован в небольших единицах жилья. Давление на цены на квартиры в Брно по-прежнему очень сильное. Цена квадратного метра в новостройках выросла в среднем до 131 700 крон в третьем квартале этого года, что более чем на 6 000 больше, чем в конце прошлого года. Таким образом, средняя квартира в Брно достигла цены примерно в 7,7 миллиона крон.
«На возобновление интереса к жилью влияет, с одной стороны, относительно давно отложенный спрос, вызванный экономической турбулентностью и геополитической неопределенностью, а с другой стороны, низкая доступность ипотечных кредитов из-за высоких процентных ставок в прошлом. К сожалению, даже в сегодняшней изменившейся ситуации ипотечные кредиты лишь неохотно следуют усилиям центрального банка по удешевлению кредитов. Банки держат свою ипотечную маржу в среднем более чем на полпроцента выше обычной маржи в еврозоне», — пояснил Далибор Ламка. Он добавил, что покупатели, таким образом, находятся под двойным давлением: эффектом подавления строительной активности и нежеланием банков отказаться от неустойчиво высокой процентной маржи. Покупатели просто получают короткую долю в сегодняшних сделках с недвижимостью.
Маленькие квартиры доминируют в спросе
Наибольший интерес вызывают однокомнатные квартиры (1+кк) площадью около 34 м². Покупатели платили за них в среднем 127 400 крон за квадратный метр, что выше, чем за квартиры большего размера, где, например, цена за квадратный метр квартир 2+kk составляла примерно 120 300 крон. Самым востребованным девелоперским проектом в этом году стала Новая Збройовка, за ней следуют Резиденция Диорит и резиденция Жижки.
В ответ на рост цен и растущий спрос в Брно начинают появляться новые варианты в виде кооперативного жилья. В сентябре в проекте Čtvrť Pod Hády было добавлено 57 кооперативных квартир, который должен предоставить возможность приобретения собственного жилья даже заинтересованным лицам с нерегулярными доходами или пожилым людям. «В нынешней экономической ситуации и росте цен на недвижимость доступность жилья является ключевым вопросом. «Кооперативное жилье представляет собой один из вариантов, который открывает возможность владеть жильем более широкому кругу заинтересованных сторон, например, людям с нерегулярными доходами или людям пожилого возраста», — сказал Далибор Ламка.
Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен
«Если в первом квартале этого года цены на квартиры на чешском рынке недвижимости выросли всего квартал к кварталу на 1,1%, во втором — на 2,9%, а в третьем — на 3,7%. Эти значения не только несравнимы с предыдущим годом, когда, наоборот, была стагнация или небольшой дисконт, но и превосходят динамику допандемического периода, когда публично говорили о лихорадке на рынке недвижимости», — прокомментировал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.
Экономическая неопределенность наряду с высокими процентными ставками привела к задержкам в принятии решений о покупке в 2022 году среди домохозяйств, которые сейчас возвращаются на рынок.
«К ним присоединяется новое поколение покупателей, и этот возросший спрос сталкивается с чрезвычайно ограниченным предложением после многих лет сдержанной строительной активности. По итогам этого года мы ожидаем дальнейшего ускорения межквартальной динамики цен, а за весь 2024 год ожидаем среднего роста цен примерно на 5%. По нашему мнению, перегретый рынок недвижимости сохранится даже в 2025 году, когда цены на квартиры должны вырасти еще на 7%», — заключает Вит Градил.
«На возобновление интереса к жилью влияет, с одной стороны, относительно давно отложенный спрос, вызванный экономической турбулентностью и геополитической неопределенностью, а с другой стороны, низкая доступность ипотечных кредитов из-за высоких процентных ставок в прошлом. К сожалению, даже в сегодняшней изменившейся ситуации ипотечные кредиты лишь неохотно следуют усилиям центрального банка по удешевлению кредитов. Банки держат свою ипотечную маржу в среднем более чем на полпроцента выше обычной маржи в еврозоне», — пояснил Далибор Ламка. Он добавил, что покупатели, таким образом, находятся под двойным давлением: эффектом подавления строительной активности и нежеланием банков отказаться от неустойчиво высокой процентной маржи. Покупатели просто получают короткую долю в сегодняшних сделках с недвижимостью.
Маленькие квартиры доминируют в спросе
Наибольший интерес вызывают однокомнатные квартиры (1+кк) площадью около 34 м². Покупатели платили за них в среднем 127 400 крон за квадратный метр, что выше, чем за квартиры большего размера, где, например, цена за квадратный метр квартир 2+kk составляла примерно 120 300 крон. Самым востребованным девелоперским проектом в этом году стала Новая Збройовка, за ней следуют Резиденция Диорит и резиденция Жижки.
В ответ на рост цен и растущий спрос в Брно начинают появляться новые варианты в виде кооперативного жилья. В сентябре в проекте Čtvrť Pod Hády было добавлено 57 кооперативных квартир, который должен предоставить возможность приобретения собственного жилья даже заинтересованным лицам с нерегулярными доходами или пожилым людям. «В нынешней экономической ситуации и росте цен на недвижимость доступность жилья является ключевым вопросом. «Кооперативное жилье представляет собой один из вариантов, который открывает возможность владеть жильем более широкому кругу заинтересованных сторон, например, людям с нерегулярными доходами или людям пожилого возраста», — сказал Далибор Ламка.
Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен
«Если в первом квартале этого года цены на квартиры на чешском рынке недвижимости выросли всего квартал к кварталу на 1,1%, во втором — на 2,9%, а в третьем — на 3,7%. Эти значения не только несравнимы с предыдущим годом, когда, наоборот, была стагнация или небольшой дисконт, но и превосходят динамику допандемического периода, когда публично говорили о лихорадке на рынке недвижимости», — прокомментировал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.
Экономическая неопределенность наряду с высокими процентными ставками привела к задержкам в принятии решений о покупке в 2022 году среди домохозяйств, которые сейчас возвращаются на рынок.
«К ним присоединяется новое поколение покупателей, и этот возросший спрос сталкивается с чрезвычайно ограниченным предложением после многих лет сдержанной строительной активности. По итогам этого года мы ожидаем дальнейшего ускорения межквартальной динамики цен, а за весь 2024 год ожидаем среднего роста цен примерно на 5%. По нашему мнению, перегретый рынок недвижимости сохранится даже в 2025 году, когда цены на квартиры должны вырасти еще на 7%», — заключает Вит Градил.
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