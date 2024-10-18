Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Третий квартал на рынке недвижимости Брно: продано 275 новых квартир, цена выросла до 131 700 крон за квадратный метр

Новости 420on
4 ноября 2024
14:00
231
«Спрос на новые квартиры вернулся с полной силой с начала этого года», — заявил Далибор Ламка, генеральный директор и председатель совета директоров Trikaya. Согласно анализу компании, третий квартал (с июля по сентябрь) является вторым по количеству продаж за последние два года, за последние 10 лет столько квартир не было продано даже ни в одном третьем квартале. «Эпизод экономической неопределенности, из-за которого большинство чешских домохозяйств откладывали важные решения о покупке, заканчивается», — добавил Ламка.
Повышенный интерес и высокие цены характерны для этого года и отражают растущий спрос, который наиболее сконцентрирован в небольших единицах жилья. Давление на цены на квартиры в Брно по-прежнему очень сильное. Цена квадратного метра в новостройках выросла в среднем до 131 700 крон в третьем квартале этого года, что более чем на 6 000 больше, чем в конце прошлого года. Таким образом, средняя квартира в Брно достигла цены примерно в 7,7 миллиона крон.

«На возобновление интереса к жилью влияет, с одной стороны, относительно давно отложенный спрос, вызванный экономической турбулентностью и геополитической неопределенностью, а с другой стороны, низкая доступность ипотечных кредитов из-за высоких процентных ставок в прошлом. К сожалению, даже в сегодняшней изменившейся ситуации ипотечные кредиты лишь неохотно следуют усилиям центрального банка по удешевлению кредитов. Банки держат свою ипотечную маржу в среднем более чем на полпроцента выше обычной маржи в еврозоне», — пояснил Далибор Ламка. Он добавил, что покупатели, таким образом, находятся под двойным давлением: эффектом подавления строительной активности и нежеланием банков отказаться от неустойчиво высокой процентной маржи. Покупатели просто получают короткую долю в сегодняшних сделках с недвижимостью.

Маленькие квартиры доминируют в спросе

Наибольший интерес вызывают однокомнатные квартиры (1+кк) площадью около 34 м². Покупатели платили за них в среднем 127 400 крон за квадратный метр, что выше, чем за квартиры большего размера, где, например, цена за квадратный метр квартир 2+kk составляла примерно 120 300 крон. Самым востребованным девелоперским проектом в этом году стала Новая Збройовка, за ней следуют Резиденция Диорит и резиденция Жижки.

В ответ на рост цен и растущий спрос в Брно начинают появляться новые варианты в виде кооперативного жилья. В сентябре в проекте Čtvrť Pod Hády было добавлено 57 кооперативных квартир, который должен предоставить возможность приобретения собственного жилья даже заинтересованным лицам с нерегулярными доходами или пожилым людям. «В нынешней экономической ситуации и росте цен на недвижимость доступность жилья является ключевым вопросом. «Кооперативное жилье представляет собой один из вариантов, который открывает возможность владеть жильем более широкому кругу заинтересованных сторон, например, людям с нерегулярными доходами или людям пожилого возраста», — сказал Далибор Ламка.

Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен

«Если в первом квартале этого года цены на квартиры на чешском рынке недвижимости выросли всего квартал к кварталу на 1,1%, во втором — на 2,9%, а в третьем — на 3,7%. Эти значения не только несравнимы с предыдущим годом, когда, наоборот, была стагнация или небольшой дисконт, но и превосходят динамику допандемического периода, когда публично говорили о лихорадке на рынке недвижимости», — прокомментировал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.

Экономическая неопределенность наряду с высокими процентными ставками привела к задержкам в принятии решений о покупке в 2022 году среди домохозяйств, которые сейчас возвращаются на рынок.

«К ним присоединяется новое поколение покупателей, и этот возросший спрос сталкивается с чрезвычайно ограниченным предложением после многих лет сдержанной строительной активности. По итогам этого года мы ожидаем дальнейшего ускорения межквартальной динамики цен, а за весь 2024 год ожидаем среднего роста цен примерно на 5%. По нашему мнению, перегретый рынок недвижимости сохранится даже в 2025 году, когда цены на квартиры должны вырасти еще на 7%», — заключает Вит Градил.
Брно покупка недвижимости квартиры цены Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
4 НОЯБРЯ 2024
1565
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАГА ПОДНЯЛА АРЕНДНУЮ ПЛАТУ В ЦЕНТРЕ ДО СОТЕН ТЫСЯЧ КРОН. СУВЕНИРЫ УЖЕ НЕАКТУАЛЬНЫ
18:00
2 НОЯБРЯ 2024
4494
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕРТОВСКИ ДОРОГАЯ ПРАГА. ЗА КВАРТИРЫ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 200 000 КРОН ЗА МЕТР
11:30
1 НОЯБРЯ 2024
693
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СДЕРЖИВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КВАРТИР В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ
08:00
1 НОЯБРЯ 2024
3039
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НАЙТИ БОЛЕЕ ДЕШЕВОЕ ЖИЛЬЕ? ЭТО ВОЗМОЖНО ДАЖЕ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ
11:30
30 ОКТЯБРЯ 2024
1026
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
С ЯНВАРЯ В ПРАГЕ ПРОДАНО 5 350 НОВЫХ КВАРТИР, ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА ПОДСКОЧИЛА ДО 160 000 КРОН
18:00
29 ОКТЯБРЯ 2024
3079
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИЗ: СТАРАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ, В ЭТОМ ВИНОВАТ И ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС
10:30
28 ОКТЯБРЯ 2024
14144
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ НАШЛИ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДАЧАМ И ЗАГОРОДНЫМ ДОМАМ. ЦЕНЫ НА НИХ СНОВА РАСТУТ
18:00
27 ОКТЯБРЯ 2024
2395
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ЧЕХОВ ПОКУПАТЬ НЕБОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ
09:00
26 ОКТЯБРЯ 2024
1938
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОФИСЫ НЕ ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ. ИЗРАИЛЬСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК СКУПАЕТ АРЕНДНЫЕ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ
21:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
2174
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
5 НОВЫХ МЕСТ В ПРАГЕ 5: ОТ СМИХОВА ДО БАРРАНДОВА
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
1184
НОВОСТРОЙКИ
ТРИ ЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ПРАГУ, БРНО И ОСТРАВУ. СМЕТАНА БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
1373
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НОВЫЕ КВАРТИРЫ — САМЫЕ ДОРОГИЕ В ИСТОРИИ ЧЕХИИ. ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ
21:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1349
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАСТРОЙЩИКИ ПРОДАЮТ КВАРТИРЫ В ПРАГЕ ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
10:00
21 ОКТЯБРЯ 2024
1412
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БАНКИ МОГЛИ БЫ УДЕШЕВИТЬ ИПОТЕКУ, НО У НИХ НЕТ ПРИЧИН ЭТО ДЕЛАТЬ
09:20
18 ОКТЯБРЯ 2024
1803
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
PENTA REAL ESTATE ПОСТРОИТ 300 НОВЫХ МИКРОКВАРТИР В ПРАГЕ 5