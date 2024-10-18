Третий квартал на рынке недвижимости Брно: продано 275 новых квартир, цена выросла до 131 700 крон за квадратный метр

Повышенный интерес и высокие цены характерны для этого года и отражают растущий спрос, который наиболее сконцентрирован в небольших единицах жилья. Давление на цены на квартиры в Брно по-прежнему очень сильное. Цена квадратного метра в новостройках выросла в среднем до 131 700 крон в третьем квартале этого года, что более чем на 6 000 больше, чем в конце прошлого года. Таким образом, средняя квартира в Брно достигла цены примерно в 7,7 миллиона крон.



«На возобновление интереса к жилью влияет, с одной стороны, относительно давно отложенный спрос, вызванный экономической турбулентностью и геополитической неопределенностью, а с другой стороны, низкая доступность ипотечных кредитов из-за высоких процентных ставок в прошлом. К сожалению, даже в сегодняшней изменившейся ситуации ипотечные кредиты лишь неохотно следуют усилиям центрального банка по удешевлению кредитов. Банки держат свою ипотечную маржу в среднем более чем на полпроцента выше обычной маржи в еврозоне», — пояснил Далибор Ламка. Он добавил, что покупатели, таким образом, находятся под двойным давлением: эффектом подавления строительной активности и нежеланием банков отказаться от неустойчиво высокой процентной маржи. Покупатели просто получают короткую долю в сегодняшних сделках с недвижимостью.



Маленькие квартиры доминируют в спросе



Наибольший интерес вызывают однокомнатные квартиры (1+кк) площадью около 34 м². Покупатели платили за них в среднем 127 400 крон за квадратный метр, что выше, чем за квартиры большего размера, где, например, цена за квадратный метр квартир 2+kk составляла примерно 120 300 крон. Самым востребованным девелоперским проектом в этом году стала Новая Збройовка, за ней следуют Резиденция Диорит и резиденция Жижки.



В ответ на рост цен и растущий спрос в Брно начинают появляться новые варианты в виде кооперативного жилья. В сентябре в проекте Čtvrť Pod Hády было добавлено 57 кооперативных квартир, который должен предоставить возможность приобретения собственного жилья даже заинтересованным лицам с нерегулярными доходами или пожилым людям. «В нынешней экономической ситуации и росте цен на недвижимость доступность жилья является ключевым вопросом. «Кооперативное жилье представляет собой один из вариантов, который открывает возможность владеть жильем более широкому кругу заинтересованных сторон, например, людям с нерегулярными доходами или людям пожилого возраста», — сказал Далибор Ламка.



Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен



«Если в первом квартале этого года цены на квартиры на чешском рынке недвижимости выросли всего квартал к кварталу на 1,1%, во втором — на 2,9%, а в третьем — на 3,7%. Эти значения не только несравнимы с предыдущим годом, когда, наоборот, была стагнация или небольшой дисконт, но и превосходят динамику допандемического периода, когда публично говорили о лихорадке на рынке недвижимости», — прокомментировал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.



Экономическая неопределенность наряду с высокими процентными ставками привела к задержкам в принятии решений о покупке в 2022 году среди домохозяйств, которые сейчас возвращаются на рынок.



«К ним присоединяется новое поколение покупателей, и этот возросший спрос сталкивается с чрезвычайно ограниченным предложением после многих лет сдержанной строительной активности. По итогам этого года мы ожидаем дальнейшего ускорения межквартальной динамики цен, а за весь 2024 год ожидаем среднего роста цен примерно на 5%. По нашему мнению, перегретый рынок недвижимости сохранится даже в 2025 году, когда цены на квартиры должны вырасти еще на 7%», — заключает Вит Градил.