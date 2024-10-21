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Скрытый мир дорогого жилья для бедных: как зарабатываются сотни миллионов

Новости и статьи
4 ноября 2024
21:00
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В Чехии нет полного представления о том, сколько людей живет в общежитиях и сколько они платят за проживание. Также неизвестно, сколько денег государство направляет туда через пособия. Однако, судя по оценкам, это прибыльный бизнес.
Только в Пльзене и его окрестностях неправительственная организация Ponton составила карту из более чем 70 общежитий, в которых постоянно проживают рабочие от агентств занятости, а также иностранцы, в том числе военные беженцы из Украины, и социально уязвимые семьи, в числе которых есть семьи с детьми. 

Было подсчитано, что в общежития ежегодно вливается 420 миллионов крон. «Это скромная оценка платы за проживание, которую ежегодно вносят обитатели указанных хостелов», — говорит Любомир Луптак, директор компании Ponton. 

Заодно он и его коллеги определили среднюю стоимость проживания. В середине этого года она составляла 213 крон за ночь, или 6 410 крон в месяц на человека. 

«Мы выявили разные платежи за один и тот же тип комнаты в одном и том же общежитии. Трудно найти закономерность: кто-то платит пять с половиной, кто-то — восемь. Видно, что менеджеры могут делать все, что хотят», — говорит Луптак, объясняя, почему это лишь приблизительная оценка дохода.

Для семьи из четырех человек в общежитии стоимость проживания составляет 25 640 крон за комнату. Например, репортеры посетили семью, живущую в комнате площадью около 14 квадратных метров. Двое сыновей спят на двухъярусной кровати, а за ней стоит большая кровать для взрослых.

Образцовым примером является одно из общежитий в Пльзене, которое ориентировано на размещение людей в безвыходной ситуации. Вместимость варьируется от 40 до 70 человек. Каждый платит фиксированную ставку в 7 000 крон. Если исходить из медианного значения проживающих — 55 человек — то ежемесячный доход составляет около 385 000.

Или второй хостел, где, по словам выездных сотрудников, вместимость составляет 69 человек, но платят они индивидуально вплоть до 6 200 крон в месяц. Оценить доход на самом деле можно только приблизительно.

В случае если цена индивидуальна, редакция предпочитает исходить из средней суммы в 6 200 крон на человека в месяц.

Как уже говорилось, попытки подсчитать количество людей, постоянно проживающих в общежитиях, также оказались проблематичными. Недавно это попытались сделать авторы доклада о жилищной изоляции, который был подготовлен Платформой социального жилья в сотрудничестве с Остравским университетом.

Авторы работают с данными о 19 600 человек. Однако организация Ponton указывает, что только в Пльзеньском крае в общежитиях проживает до 6 000 человек, в то время как в отчете по всему региону фигурирует всего 1 200 человек.

От государства поступают многие десятки миллионов. Как минимум

Министерство труда и социальных дел пытается отслеживать ситуацию в рамках переписи бездомных.

«У нас есть последние данные за 2019, 2022 годы, а следующая перепись будет проведена в 2025 году. Результаты переписи помогают составить картину ситуации, а также показывают эффект от мер по борьбе с бездомностью, которые принимает и будет принимать Чешская Республика», — отвечает Катержина Прохазкова, пресс-секретарь Министерства труда.

В сентябре в рамках доплаты за жилье общежитиям было выплачено около 6 000 пособий на общую сумму 44,7 миллиона чешских крон.

Однако работники на местах утверждают, что деньги в жилые здания поступают не только в виде доплаты за жилье, но и в виде детских пособий, родительских пособий и выплат на пропитание.

«Существует также патронатное воспитание, но оно минимально», — говорит Крёханова, специализирующаяся на вопросах пособий в компании Ponton.

И действительно, в последнем отчете о переписи бездомных 2022 года говорится, что 69% людей, живущих в общежитиях, получают пособия. В частности, более 70% людей получают пособие на пропитание, почти 60% — пособие на жилье и почти 26% — пособие на ребенка.

Министр труда Мариан Юречка недавно объявил, что условия получения денег из государственной казны для общежитий и для так называемых наживающихся на бедных в целом существенно изменятся в рамках пересмотра пособий, запланированного на июль следующего года.

«Когда устанавливаются цены, арендодатели притворяются, что сдают роскошные квартиры в центре Праги, чтобы максимально обеспечить своих жильцов, а затем загребают деньги себе. При этом в таких квартирах зачастую нет никаких социальных удобств, кухонь и т. д. В них просто невозможно полноценно жить. Такая ситуация станет невозможной после пересмотра льгот, потому что мы сократим долю расходов на жилье в общежитиях и будем строго следить за соблюдением жилищных стандартов», — заявил министр в социальных сетях.

Seznam Zprávy ранее рассказывал об опасениях работников по работе с населением, что такое изменение, без создания альтернативы, куда могли бы переехать люди из общежитий, приведет к еще большему ухудшению ситуации для наиболее уязвимых слоев населения — семей с детьми.

Борьба с наживающимися на бедности — давний вопрос в Чешской Республике. До сих пор наиболее заметным инструментом были так называемые зоны без доплаты за жилье, когда города и муниципалитеты объявляли районы, где новые иммигранты не смогут получить жилищные субсидии. При этом родители-одиночки, инвалиды или малоимущие пожилые люди в таких зонах не имели права на получение льгот.

Таким образом, этот инструмент был отменен Конституционным судом в 2021 году. «Можно сделать вывод, что оспариваемые положения Закона о помощи в материальной нужде являются, по мнению Конституционного суда, неконституционным вмешательством в право на обеспечение основных условий жизни в жилищной сфере», — говорится в обосновании.

Конституционный суд добавил, что это бессистемная реакция без долгосрочных последствий на давнее неудовлетворительное решение проблемы социальной изоляции.

До этого Министерство труда и социальных дел в свою очередь разработало 15 мер по борьбе с наживающимся на бедности. Однако этот план требовал сотрудничества с семью министерствами и не был реализован в реальности.
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