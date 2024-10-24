Весной ипотека может немного подешеветь

Ежемесячный платеж по типовому ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн крон, оформленному до 80% стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет, в ноябре составил 21 116 крон по этой ставке. С начала года она снизилась менее чем на 1 400 крон.



«По-прежнему подтверждается, что ничто не заставляет банки снижать ставки более ощутимо. Причина может заключаться в том, что они уже выполнили планы по выдаче кредитов на этот год или покрывают убытки периода, когда ставки были ниже 2%, за счет увеличения маржи», — говорит Йиржи Сикора, аналитик по ипотечному кредитованию в Swiss Life Select.



Как утверждает Сикора, более значительное удешевление ожидается не ранее начала следующего года. В худшем случае это произойдет весной, когда банки обычно пытаются оживить рынок после зимнего спада.



Аналитики говорят, что падение ставок в конечном итоге может привести к конкуренции между банками. Однако пока этого не происходит.



Не стимулирует ее и активность некоторых финансовых домов, которые сделали ипотеку дешевле для избранного круга клиентов. Например, Moneta Money Bank предлагал от 3,99% при соблюдении ряда условий. Теперь и он снова предлагает выше 4%.



По словам Тома Кадержабека, руководителя отдела продуктов Swiss Life Select, банки не спешат снижать ставки, опасаясь подтолкнуть своих клиентов к рефинансированию кредитов. Это стало бы для них убытком.



Банки создают резервы

«В настоящее время банки создают резервы на случай досрочного погашения благодаря более высокой марже, перекладывая расходы на клиентов. Ситуацию не улучшило и новое законодательство, которое позволяет банкам применять несколько более высокую комиссию за досрочное погашение», — сказал Кадержабек. Он добавил, что эта комиссия является недостаточной для банков и не распространяется на старые договоры, заключенные до 1 сентября.



Таким образом, удешевления ипотеки не ожидается даже после заседания Чешского национального банка в четверг. По прогнозам аналитиков, банк может снова снизить базовую ставку на четверть процентного пункта.



Снижению ставок по ипотечным кредитам также не способствуют события на межбанковском рынке. Так называемые процентные свопы, или цена средств, по которой банки предоставляют друг другу кредиты, растут. В настоящее время пятилетние свопы на крону находятся на уровне чуть ниже 3,6%, что примерно на 0,5% выше, чем в начале октября.



«Это самые высокие уровни с первой половины июля. Президентские выборы в США могут оказать на них значительное влияние, и их недавний рост с этим тоже связан», — говорит Йиржи Тылечек, аналитик XTB. Поэтому он также ожидает, что ставки по ипотечным кредитам будут снижаться медленно.