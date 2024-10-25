Клиентам самим придется бороться за снижение ставок по ипотеке, иначе банки не предложат хорошие условия

Цены на ипотечные кредиты стагнируют уже несколько месяцев подряд, несмотря на большие ожидания, как со стороны заинтересованных в покупке собственного жилья, так и со стороны профессиональной общественности. Поэтому клиенты с ипотекой стали договариваться со своими банками о самостоятельном дисконтировании кредитов.



«Клиенты воспринимают ситуацию на рынке, предложения банка по рекламе и тому подобное. Логично, что они просят свой банк о снижении процентной ставки на время фиксации», — говорит Дэвид Эйм, специалист по ипотеке и заместитель председателя правления Gepard Finance.



По его словам, потенциал экономии для клиентов, взявших ипотеку, например, шесть месяцев назад, все еще невелик, поскольку процентные ставки остались более или менее неизменными. «Но для клиентов, которые два года назад взяли ипотеку под шесть процентов, существует значительный потенциал экономии», — отмечает Дэвид Эйм.



По словам эксперта ипотечного рынка Якуба Ротрекла, клиент может договориться со своим банком о снижении, например, до одного процентного пункта в течение периода фиксации. В зависимости от суммы конкретного кредита это может означать разницу в ежемесячном платеже для клиента в тысячи крон.



Лукаш В., клиент одного из отечественных банков, имеет конкретный опыт снижения ежемесячного погашения кредита, несмотря на продолжающуюся фиксацию. Он не хотел публиковать свое имя, но редакция знает его личность.



«В мае прошлого года у меня закончилась фиксация ипотечного кредита, и я ожидал повышения. Я заключил новую сделку: пятилетний кредит с процентной ставкой 6,79 процента. Примерно через четырнадцать месяцев я решил договориться о ставке, потому что банки постепенно начали снижать ставки. В итоге банк со мной согласился, и с ноября этого года я погашаю ипотечный кредит по ставке 4,99 процента», — рассказывает клиент.



«Однако необходимо было заключить кредитное соглашение с банком. Срок фиксации снова продлен на пять лет, поэтому вместо 2028 года я буду обсуждать новую ставку через год. При этом в рамках дополнения я подписал соглашение о том, что не буду вести переговоры с банком об очередном изменении ставки как минимум в следующем году», — добавил Лукаш В.



Хотя клиенты и консультанты по ипотечным кредитам в последнее время регулярно встречаются, чтобы договориться о снижении клиентской ставки в течение периода фиксации, банки не комментируют детали того, насколько они готовы дисконтировать кредит для своих клиентов. Однако это позволяет вести дискуссию с клиентами.



«Каждая ипотека имеет свою особую историю и обстоятельства, поэтому мы всегда рекомендуем, если клиент рассматривает какие-либо изменения, сначала связаться со своим банкиром в своем банке, узнать его индивидуальные условия и проконсультироваться обо всем», — сказала пресс-секретарь ČSOB Моника Горжинкова.



Ситуацию также комментирует пресс-секретарь Česká spořitelna Филип Грубый. «Мы всегда стараемся максимально индивидуально удовлетворить клиентов, которые обращаются к нам, с конкурентоспособным предложением по ипотеке», — сказал Грубый.



По мнению эксперта по ипотечному кредитованию Дэвида Эйма, уход клиента не принесет существенных результатов в условиях продолжающейся фиксации банка.



«Когда клиент уходит, банк находит другого клиента и кредитует его на существующих условиях. Но в таком случае он может напрямую подстроить условия под существующего клиента и не придется искать нового клиента. Если запрос клиента находится в пределах того диапазона, который банк может и желает удовлетворить, то это определенно лучше, чем позволить клиенту уйти», — добавляет Эйм.



По словам эксперта по ипотеке Либора Остатка из компании Broker Trust, банки оценивают риск преждевременного ухода клиента примерно на 0,3–0,5 процента выше для индивидуальных ипотечных кредитов.



Причина в том, что правил досрочного ухода клиентов с ипотечным кредитом, когда банк может взимать с сентября этого года максимум один процент от этих целенаправленно понесенных расходов, просто недостаточно.



«Если банку действительно придется предъявить убыток, то для клиента это может составить сотни тысяч крон», — добавил эксперт Broker Trust.



«Более 60 процентов респондентов даже не собираются договариваться о более выгодных ставках, но время для этого более чем подходящее», — добавляет Марек Бечичка, директор Real Assets Generali Investments CEE.



Переговоры о новых ставках также ждут клиентов, чья фиксация закончится. По словам эксперта по ипотечному кредитованию Дэвида Эйма, только в первой половине следующего года десятки тысяч людей столкнутся с этой ситуацией.



«В первой половине 2025 года рефиксации ожидают чуть более 90 000 ипотечных кредитов, большинство из которых имели процентные ставки в подавляющем большинстве от двух до трех процентов», - сказал он SZ Byznys.



По текущей оценке ипотечного менеджера Коммерческого банка Ондрея Шухмана, их ставки подскочат примерно до пяти процентов. «Для типовой ипотеки со сроком погашения 30 лет увеличение аннуитетного платежа при повышении процентной ставки с двух до пяти процентов составляет примерно 45 процентов», - сказал Шухман.



Согласно опросу Generali Investments CEE, столь значительный рост может стать проблемой для некоторых ипотечных клиентов.



Более трети чехов смогут позволить себе платить дополнительно до двух тысяч крон в месяц, еще пятая сможет найти в своем бюджете еще около пяти тысяч крон. Более трех процентов респондентов рассматривают возможность продажи своей недвижимости и переезда в аренду в случае повышения процентных ставок.



Однако, по мнению эксперта по ипотеке Якуба Ротрекла, у клиентов также будет возможность вести переговоры с банками.



«Необходимо понимать, что многие банки «проверяют», что примет клиент при первом предложении. Однако в то же время для существующих клиентов обычно можно получить более низкую ставку, чем банк дал бы клиенту по новой ипотеке. Но для этого не нужно быть пассивным и открыто высказываться или запрашивать встречное предложение у конкурирующего банка и основывать на этом свой запрос на более низкую ставку», — объясняет Ротрекл.