Доступность и качество жилья в Чехии сейчас в одном из худших положений среди стран ЕС

Согласно индексу, 1,6 миллиона чехов в настоящее время имеют серьезные трудности с жильем. В то же время жилье остается финансово сложной проблемой, хотя соотношение для приобретения собственного жилья немного улучшилось по сравнению с прошлым годом. Теперь для покупки средней квартиры требуется 13 годовых зарплат по сравнению с 15 в прошлом году. Тем не менее, как показывают данные, это один из худших показателей в Европейском союзе. Доступность арендованного жилья упала по сравнению с покупкой собственного — если в прошлом году Чехия была третьей по доступности среди стран ЕС, то в этом году она занимает 13-е место.



«Жилищные условия в Чехии ухудшаются из-за высоких цен на новостройки, недоступности жилья, длительных процедур строительства и нового строительства в целом. Если шведы или финны, например, могут купить квартиру среднего размера за восемь годовых зарплат, то чехам требуется 13, что является пятым худшим показателем в ЕС», — говорит Милан Моржик, аналитик проекта «Европа в данных». Согласно индексу, средняя цена новостроек сейчас на 57% выше, чем в 2015 году, что является шестым самым резким ростом в ЕС, где средний показатель составляет 37%.



По мнению экономиста Česká spořitelna Давида Навратила, недостаток строительства нового жилья также является причиной отсутствия доступности. Несмотря на то, что в прошлом году в Чехии было построено на 6% больше квартир, в этом году число новых объектов сократилось. «По приблизительным подсчетам, нам необходимо строить около 50 000–60 000 новых квартир в год. Однако за последние десять лет мы строили чуть более 30 000 в год. Именно поэтому доступность жилья, измеряемая отношением среднего годового дохода к цене среднего дома, в долгосрочной перспективе снижается», — сказал он.



Между тем одной из областей, в которых ситуация с жильем улучшилась, являются инвестиции в жилищное строительство. На долю жилищного фонда Чехии приходится 6,2% ВВП, что является пятым показателем в ЕС. По последним данным, в Чехии на 1 000 жителей приходится 509 жилых помещений, что является 16-м показателем среди стран ЕС. Однако в целом жилищный фонд Чехии остаётся недостаточным.



9% домохозяйств в Чехии сталкиваются с чрезмерными расходами на жилье. Рост цен в основном связан с отоплением. Несмотря на то, что Чешская Республика находится ниже среднего показателя по ЕС, количество домохозяйств, которые не могут позволить себе достаточное отопление, удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло 6%. По словам Барбары Бировой, директора Платформы социального жилья, семьи, которые отдают за жилье более 40% своего дохода, также находятся в состоянии энергетической бедности. Число таких людей в Чешской Республике растет, как и число тех, кто платит за жилье половину или 70% своего дохода.