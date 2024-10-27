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Палата депутатов Чехии одобрила поправку к Закону о строительстве, теперь очередь за Сенатом

Новости 420on
10 ноября 2024
09:00
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Строительные органы, скорее всего, продолжат использовать свои системы управления зданиями, которые они применяли до 1 июля этого года. Строители будут представлять проектную документацию в цифровом виде. Эта процедура является частью поправки к Закону о строительстве, которая была одобрена Палатой депутатов в среду в ускоренном порядке в первом чтении.
Поправка призвана решить проблемы с цифровизацией строительных процедур и должна вступить в силу на следующий день после публикации в Собрании законов. Теперь она будет передана на рассмотрение в Сенат.

Сенат должен обсудить законопроект 10 декабря, а затем направить его на подпись президенту. Если президент подпишет поправку, она может вступить в силу до конца года. Министр транспорта Мартин Купка планирует провести публичную встречу, чтобы представить новую систему до ее утверждения Сенатом. 

«Если презентация 10 декабря покажет, что система нестабильна или имеет некоторые недостатки, мы готовы закрыть систему на первый квартал 2025 года с поправкой», — сказал министр регионального развития Петр Кулганек. Учитывая текущие работы по стабилизации системы и ее последующее полное тестирование, он не ожидает, что такая ситуация возникнет.

Поправка предусматривает два переходных периода. Первый продлится до середины следующего года и предназначен для территориального планирования и национального геопортала для территориального планирования. Второй период продлится до конца 2027 года и будет касаться оцифровки строительных процедур. Полностью новая система, согласно плану правительства, должна заработать с 1 января 2028 года.
Чехия строительство законы
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