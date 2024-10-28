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Инвесторы сметают квартиры в Праге: рынок недвижимости накаляется

Новости и статьи
12 ноября 2024
16:30
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В третьем квартале цены на новые и старые пражские квартиры снова выросли. Квартиры в новостройках подорожали на 7,1% по сравнению с прошлым годом до 158 000 крон за квадратный метр, а квартиры в старых домах — на 13,7% до 131 000 крон за квадратный метр. Причиной роста цен стал выход на рынок новых дорогостоящих проектов и повышенный спрос. Более мелкие и молодые инвесторы проявляют повышенный интерес к покупке недвижимости в Праге. Самыми дорогими остаются квартиры в центре города, где квадратный метр может стоить более 300 000 крон, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank, специализирующейся на недвижимости.
По данным компании, цены на пражские новостройки превысили ожидаемый порог. Согласно Knight Frank, рост спроса на новые квартиры также поспособствовал активизации рынка старых квартир. «Рост цен на новостройки и старые квартиры свидетельствует о высоком спросе на качественную недвижимость в Праге. Средняя разница в цене между новыми квартирами и перепродажей сейчас превышает 16%», — говорит Катержина Полакова, руководитель отдела жилой недвижимости Knight Frank. В будущем на эту тенденцию могут повлиять требования к энергоэффективности, повышение стандартов и расходов на ремонт.

В последнее время мелкие инвесторы заменяют свои портфели инвестиционных квартир на более современные и оборудованные квартиры в новых проектах. Привлекательность таких объектов повышается за счет наличия удобств — например, спортивных залов или общественных зон. Поэтому девелоперы стали включать эти функции в новые проекты.

Интерес к небольшим квартирам также растет среди молодых инвесторов, приобретающих свою первую инвестиционную недвижимость. Они отдают предпочтение небольшим квартирам для сдачи в аренду. В последние годы набирает популярность и кооперативное жилье, привлекающее покупателей, которые ищут более доступные варианты для проживания.

Июльское исследование CEEC Research показало, что более двух третей покупателей приобретают недвижимость для долгосрочной инвестиции. Пятая часть из них ожидает дальнейшего роста цен на жилье, а 9% распределяют свои сбережения, вкладывая их в недвижимость. Еще 2% покупают жилье для получения дохода от аренды.

Согласно анализу платформы недвижимости UlovDomov.cz, стоимость аренды в Праге и Брно почти в два раза ниже стоимости ипотеки, как и в прошлом году. Рост цен на недвижимость также сопровождается увеличением арендной платы.

Индекс благосостояния и финансового здоровья, подготовленный компанией Česká spořitelna и организацией «Европа в данных», показывает, что доступность и качество жилья в Чехии — пятые по худшим показателям среди стран ЕС. Чехия занимает 23-е место из 27 стран Европы, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Основными факторами стали рост стоимости жилья и недостаточный объем строительства.
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