«Нет наследства — негде жить». Проклятие чешских двадцатилетних набирает обороты

26-летняя Тереза Фигелова в настоящее время живет в съемной двухкомнатной квартире в Праге 10. Однако проживание в субаренде не кажется ей идеальным долгосрочным решением, поэтому они с партнером собираются взять ипотечный кредит — в идеале на покупку дома для семьи, но и более просторная квартира тоже вариант.



«Сейчас мы столкнулись с тем, что у нас не так много места, чтобы построить новую недвижимость, и она, вероятно, будет стоить дороже», — говорит Тереза.



«Мои родители знают, что мы ищем недвижимость для покупки, и я уже получила то, что они откладывали для меня, пока я была маленькой. Мама моего парня тоже сейчас оказывает нам финансовую поддержку и отложила немного денег на ипотеку», — говорит девушка.



Только четверть молодых людей живут в собственном жилье. Тереза — одна из представителей поколения Z, которое составляет примерно пятую часть общества в Чешской Республике и в последние годы следит за тенденцией роста цен на недвижимость и нехваткой арендного предложения на рынке.





Данные показывают, что большинство представителей этого поколения по-прежнему живут с родителями или в арендованном жилье, и только 15% владеют собственной недвижимостью. В масштабном исследовании приняли участие 405 респондентов в возрасте от 18 до 27 лет.



Хотя двое из пяти молодых людей еще не покинули дом или квартиру, в которой они выросли, четверть из них рассматривают возможность приобретения собственной крыши над головой. 12% молодых людей хотели бы купить квартиру, а 14% стремятся к собственному дому. Однако более 25% представителей поколения Z также признаются, что они по-прежнему планируют снимать, поскольку не имеют достаточного дохода или сбережений для покупки собственной недвижимости.



Это подтверждает и Тереза, среди сверстников которой собственная недвижимость все еще является большой редкостью. «Только у одного нашего друга есть собственная квартира, он взял ипотеку, его родители внесли часть суммы, и сейчас он постепенно выплачивает оставшуюся часть. Остальные в основном так или иначе снимают в субаренду. Например, у двух наших друзей низкая арендная плата, потому что они живут в квартире члена семьи, но они все равно что-то символически платят», — говорит она.



Самым большим камнем преткновения, по ее словам, является высокая стоимость покупки недвижимости. «Цены на недвижимость определенно завышены. Я слышу вокруг себя такие слова, как „если вы не получили наследство, значит, у вас не будет своего жилья“. Или если у ваших родителей нет денег и они не помогают вам, то в определенный момент это становится совершенно нереальным, а вы также хотите иметь уровень жизни, за который нужно платить, вы не хотите просто копить деньги», — делится она своим опытом.



Молодые чехи не являются исключением. На самом деле, жизненных ориентиров, которые были важны для других поколений — например, собственный дом, женитьба и создание семьи, — молодым людям зачастую сложнее достичь из-за реалий финансового рынка. Поэтому они отказываются от них и вкладывают свое время и деньги куда-то еще.



«Это все еще связано в первую очередь с финансами, но в Чехии по-прежнему высок спрос на собственный угол, и зачастую это важный этап в жизни, который, например, является само собой разумеющимся в глазах поколения их родителей, бабушек и дедушек. Поэтому часто наступает фаза нигилизма и внутреннего сопротивления», — добавляет Комарняк.



Без семьи многие молодые люди не справятся. Социолог Мартин Лукс из Института социологии Академии наук добавляет, что в этом вопросе именно поддержка близких обычно решает, смогут ли молодые люди позволить себе собственную недвижимость.



«Без поддержки семьи шансы молодого человека — даже семейной пары — на собственный дом в самых востребованных городских районах страны резко падают. В нашей стране помощь поколений очень велика: около трети владельцев получают свое нынешнее или первое жилье совершенно бесплатно от своей семьи, то есть получают всю квартиру или дом в подарок», — говорит Лукс, добавляя, что обычно это недвижимость, оставленная бабушками и дедушками, в которой родители не нуждаются и поэтому передают ее своим детям.



Сюда же относится и финансовая помощь. «Из тех владельцев, которые купили или построили квартиру или дом, от трети до половины получили значительную финансовую помощь от семьи, возможно, даже в виде бесплатной земли для строительства дома», — комментирует Лукс.



Социолог по вопросам жилья Томаш Горжени Самец также подчеркивает важную роль семьи.



«В чешской жилищной системе может быть немного незаметно на первый взгляд, но если посмотреть глубже, то мы увидим, что семьи и помощь поколений в целом играют большую роль. То ли дело в том, что само предпочтение владения жилплощадью формируется в семье и укрепляется убеждение, что так будет правильно. И, конечно, есть материальный, финансовый уровень. Имеет большое значение, есть ли у семьи определенные активы, которые, возможно, не сразу передаются следующему поколению, но могут сыграть большую роль в ощущении безопасности или неуверенности в жизни», — подчеркивает социолог.



«Пока мы учимся, нам не нужно платить за квартиру»

Одна из тех, кто получил помощь от старшего поколения, — 25-летняя Адела Пексова, которая живет с сестрой на окраине Праги — в квартире, принадлежащей ее родителям.



«Пока мы учимся, нам не нужно платить за квартиру, и это очень помогает мне, потому что, хотя у меня есть подработка, заработанное в основном уходит на оплату обучения или личные нужды», — говорит девушка, которая сейчас заканчивает бакалавриат в Столичном университете.



Она добавляет, что помощь родителей для нее сейчас крайне важна, поскольку она зарабатывает только на подработках, которые не позволяют оплатить аренду. «Мне пришлось бы сильно сократить поездки или перейти на какую-нибудь частичную занятость, что, в свою очередь, было бы стрессом, потому что это означало бы гораздо меньше времени для учебы», — признается она.



По словам Аделы, данная тема часто находит отклик среди ее друзей-ровесников. Однако в ее районе нет ни одного человека, который купил бы себе недвижимость без помощи родителей.



«Мы часто затрагиваем эту тему, но обычно говорим о субаренде и о том, как это дорого. Я бы сказала, что вокруг меня есть три таких группы. Первая — это люди, которые уехали от родителей, но живут с соседями. Вторая — это в основном подруги, которые нашли себе парня чуть постарше и у них уже есть ипотека. И третья группа — это те, кто пока остался с родителями или получил квартиру после них. Однако я не знаю никого, кто взял бы ипотеку для себя, возможно, потому, что большинство людей вокруг меня еще учатся», — говорит она о ситуации среди своих сверстников.



Арендная плата по-прежнему вызывает чувство неуверенности

В то же время, по словам социолога Лукса, в чешском обществе по-прежнему действует старая привычная ассоциация, согласно которой собственная квартира равнозначно безопасности, а аренда — неопределенности. Девять из десяти жителей Чехии мечтают о собственном жилище.



«И хотя среди молодежи это несколько менее верно, разница невелика. Согласно нашим исследованиям, удовлетворенность жильем среди тех, кто снимает его, похоже, растет с течением времени, так что люди, оплачивающие аренду, сегодня более удовлетворены, чем те, кто снимал жилье раньше», — говорит социолог.



По его словам, ситуация с недвижимостью в Чехии очень специфична, поскольку после революции была проведена масштабная приватизация муниципальных квартир, в ходе которой даже люди с низкими доходами получили возможность владеть собственностью. Благодаря этому они могут в настоящее время помогать своим детям, которые все еще мечтают о собственном доме или квартире.



«Однако все еще есть родители, которые не могут помочь своим детям, потому что они находятся вне этой цепи помощи поколениям, и их доходы не позволяют им влиться в нее. На самом деле таких семей становится все больше и больше», — говорит Лукс, добавляя, что со временем жилищное неравенство будет затрагивать все большее число молодых людей.



«В нашей стране это может быть особенно болезненно, потому что наше съемное жилье действительно очень ненадежно, поэтому отсутствие доступа к собственной недвижимости означает значительный рост ненадежности жилья в целом. Большинство договоров аренды заключаются на год, и это не дает особой стабильности для тех, кто планирует семью», — заключает социолог.