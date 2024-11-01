Арендная плата в Чехии бьет рекорды и продолжит расти в ближайшие месяцы

По данным консалтинговой компании Deloitte, средняя арендная плата по Чехии в период с июля по сентябрь составила 310 крон за квадратный метр в месяц. В случае с вышеупомянутой типовой квартирой это означает ежемесячную оплату в размере 21 700 крон. По сравнению со вторым кварталом сумма увеличилась на 1,6 процента, в годовом исчислении она выше на 5,8 процента.





«По моим оценкам, осенью и зимой мы можем ожидать такого же роста цен на аренду, как и этим летом», — сказал Петр Хана, директор департамента недвижимости и строительства Deloitte.





Владельцы жилья в Праге традиционно хотят получить от своей недвижимости максимум. Упомянутая модельная квартира там стоит примерно 29,5 тысяч крон в месяц. В Брно такая же аренда обойдется более чем в 25 тысяч.





В двух крупнейших городах Чехии цены выросли значительно выше среднего за квартал. Однако Хана отмечает, что рост арендной платы ощущается и в регионах. Например, даже Усти-над-Лабем, который долгое время был самым дешевым, впервые превысил порог в 200 крон за квадратный метр в месяц.





По данным Deloitte, самая высокая арендная плата наблюдается в новостройках и девелоперских проектах. Квадратный метр там будет стоить в среднем 376 крон в месяц. В старых кирпичных домах она составляет 310 крон, а в панельных 263 кроны.





Повышение цен только начинается





Аналитики и эксперты по недвижимости сходятся в своих прогнозах, что рост цен на арендное жилье еще далек от завершения. Некоторые говорят, что нынешнее развитие рынка — это только начало, и дальнейший рост цен еще впереди.





«Рост арендной платы в полной мере отразится только с задержкой в ​​один год, поскольку условия аренды не могут быть изменены немедленно. Этот процесс приведет к значительному росту цен на аренду в ближайшие годы», — заявил Томаш Елинек, директор агентства недвижимости Century 21.





Давление на дальнейшее повышение арендной платы обусловлено, прежде всего, высокими ценами на квартиры. В этом году они снова начали резко расти. Данные Deloitte показывают, что средняя цена по Чехии выросла во втором квартале менее чем на 12 процентов в годовом исчислении до 101 700 крон за квадратный метр, то есть до более чем семи миллионов за 70-метровую квартиру.





Рост цен усложняет и без того непростой путь рядовых домохозяйств по приобретению собственного жилья. Из-за нынешних ставок по ипотеке, которые банки снижают очень медленно, даже у семей со средним доходом возникают проблемы с получением кредита. У некоторых людей нет другого выбора, кроме как арендовать.





Поэтому интерес к просмотру арендуемых квартир достигает небывалых размеров. Предложения недостаточно для удовлетворения спроса, добавила Гана.





В сервисе Bezrealitky, который позволяет сдавать или продавать квартиры без необходимости обращаться к агенту по недвижимости, сообщили, что в третьем квартале за одну пражскую квартиру боролись более 70 заинтересованных лиц. В Брно их было 35.





При этом количество желающих арендовать не уменьшилось даже в конце четвертого квартала. При этом последнее традиционно слабее, так как, например, с рынка исчезнет значительная часть студентов, уже обустроившихся в жилье.





Украинцы, нашедшие приют в Чехии после начала войны, все еще могут оказывать влияние на рынок аренды. Даже некоторые из наиболее мобильных из них, которые обычно задумывались о покупке собственной квартиры, остаются в аренде. Частично потому, что они рассчитывают вернуться на родину. Для других статус человека с временным проживанием усложняет получение ипотеки.





В то же время дорогие квартиры влияют на мышление арендодателей. Их приобретение уже настолько дорогое, что для них даже при нынешних ценах на аренду, возможно, теряет смысл сдавать недвижимость в аренду нет. Желаемых денег они не получают и поэтому повышают цены.





По мнению экспертов, рост цен отразится и на предпочтениях арендаторов. "Рост стоимости аренды, вероятно, поддержит интерес к квартирам меньшего размера и альтернативным вариантам жилья", - сказал независимый брокер по недвижимости Изток Топлак.





Изменения на рынке уже начинают ощущаться. Анализ крупнейшего сайта по рекламе недвижимости Sreality показал, что за последние три года спрос на квартиры планировками 1+кк, 1+1 и 2+кк увеличился на 22 процента. Для более крупных квартир этот показатель составлял 18 процентов.





Хана Контриш, менеджер филиала Seznam.cz, добавляет, что брокеры по недвижимости, с которыми компания сотрудничает, также сообщают о растущем интересе к аренде отдельных комнат или совместному проживанию.





Из-за более высокого спроса можно ожидать, что арендная плата за небольшие квартиры будет расти быстрее, чем за более крупные.