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Чешский жилищный фонд покупает сотни квартир для сдачи в аренду. Он видит будущее в регионах

Новости 420on
14 ноября 2024
11:30
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Крупные инвесторы переносят свой бизнес по сдаче квартир в аренду за пределы Праги. У людей здесь меньше денег, но в будущем рынок выиграет от всеобщего отсутствия квартир. Чешский жилищный фонд (Fond Českého Bydlení) уже приобрел квартиры в Бероуне и Хомутове.
Чешский портфель сдаваемых в аренду квартир, контролируемый институциональными инвесторами, растет даже за пределами столицы. При этом в последние годы с точки зрения крупных магазинов Прага является явным лидером на внутреннем рынке.

Например, Чешский жилищный фонд завершил приобретение двух многоквартирных домов в Бероуне и Хомутове. В покупку включены 313 сдаваемых в аренду квартир общей площадью почти двадцать тысяч квадратных метров. Стоимость сделки составили сотни миллионов крон.

«Сегодня мы видим, что наша стратегия сосредоточения внимания на инвестициях в многоквартирные дома, особенно в регионах, была правильной и каждый год приносит постоянный рост», — сказал Якуб Коржинек, соучредитель Фонда Чески Быдлени, добавив, что благодаря недавно заключенному сделки компания достигла рекордного размера активов и превысила один миллиард крон.

«Сейчас мы интенсивно работаем над дальнейшими приобретениями, которые еще больше укрепят наш портфель», — добавил Якуб Коржинек.

«Бероун — очень привлекательный город недалеко от Праги, с полной инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Поскольку цены на недвижимость в крупнейших городах растут, мы все активнее инвестируем в меньшие города и зоны обслуживания. Хомутов представляет собой регион с низкими ценами и значительным потенциалом роста», — объясняет Коржинек.

По данным компании, инвестиции в Хомутов выиграют, в частности, от строительства автомагистрали D7, которая сократит расстояние до Праги и других ключевых мест.

За последний год другие крупные инвесторы также опубликовали инвестиции в региональные проекты аренды, например, Пражское архиепископство, которое купило почти сорок квартир в двух домах в Миловице в Среднечешском крае.

Несмотря на это, по мнению Фрейзера Уотсона, руководителя отдела инвестиций консалтинговой компании Savills, регионы играют весьма незначительную роль в бизнесе по аренде жилья.

«Основные причины заключаются в том, что спрос на арендаторов в регионах менее ликвиден, и поэтому существует более высокий потенциальный риск пустующих квартир, а также общих доходов или проблем с управлением недвижимостью, учитывая удаленность от штаб-квартиры», — говорит Уотсон.

По мнению главного экономиста Creditas Питера Дюфека, потенциал регионов со временем будет расти. «Некоторые локации за пределами столицы, возможно, долгое время оставались без внимания, но запросы клиентов со временем растут, а возможности рынка недвижимости — нет», — говорит экономист.

На это указывает и Фрейзер Уотсон из консалтинговой компании по недвижимости Savills, по мнению которого инвестиционный потенциал в регионах будет зависеть от развития доступности жилья в крупнейших городах Чехии.

«Повышение спроса на арендуемое жилье может снизить риск появления вакантных площадей и увеличить потенциал роста арендной платы», — добавляет он.

Но цена аренды уже растет по всей Чехии. Об этом свидетельствуют свежие данные Deloitte Rent Index.

«Цена на аренду жилья в Чехии продолжает расти, хотя и меньше, чем во втором квартале этого года. Рост также обусловлен регионами», — говорит Петр Хана, директор департамента недвижимости и строительства консалтинговой и технологической компании Deloitte.

Самый высокий рост средней стоимости аренды был в третьем квартале этого года в Оломоуце, Брно и Пльзене.

«По моим оценкам, осенью и зимой мы можем ожидать такого же роста цен на аренду, как и этим летом. Уровень цен на собственное жилье все еще немного растет, предложения недостаточно для удовлетворения спроса, а процентные ставки по ипотечным кредитам падают не так быстро, как первоначально ожидалось. Все это факторы, которые увеличивают спрос на арендное жилье», — добавляет эксперт по недвижимости Хана из Deloitte.

Чешский жилищный фонд

Фонд основан в 2018 году. Он инвестирует через свои дочерние компании в жилую недвижимость в регионах по всей Чехии. Фонд владеет и управляет портфелем недвижимости на сумму более одного миллиарда чешских крон.

В настоящее время в портфолио Чешского жилищного фонда входят 20 объектов недвижимости в двенадцати населенных пунктах Чехии и Словакии.

Многоквартирный дом в Бероуне включает в себя 55 квартир средней площадью квартир 38 квадратных метров, а дом в Хомутове — 258 квартир средней площадью 56 квадратных метров.
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