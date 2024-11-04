Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Из-за новых экологических правил квартиры в Чехии подорожают. Однако мрачные сценарии девелоперов могут не сбыться

Новости 420on
15 ноября 2024
09:00
554
Строительная отрасль в ближайшие годы претерпит фундаментальные изменения, которые повлияют на цены на квартиры. С 2030 года застройщикам придется строить их более экологично. Однако оценки того, насколько подорожают квартиры, существенно разнятся.
«Первые оценки показывают, что стоимость приобретения может вырасти до 20%», — сказал Душан Куновскиq, владелец крупнейшего чешского девелопера Central Group. Компания уже представила свой прогноз на вторую половину лета. С тех пор ничего не изменилось.

Аналогично Куновскому высказался и другой девелопер, глава Trigema Марсель Соурал. Он утверждает, что его компания уже внедряет технологии в проекты, которые потребуются с 2030 года, такие как улучшение экранирования или фотоэлектрическая энергетика. «Поэтому наши квартиры дороже. Мы отходим от среднего показателя на 10-15%», — заявил Соурал.

Если бы слова застройщиков были правдой, цена средней 60-метровой квартиры в Праге и Брно выросла бы примерно на миллион крон. Кроме того, в Торговой палате предупредили о еще более резком увеличении стоимости строительства — до 30%. При этом строители постараются отразить любое увеличение затрат в ценах для покупателей.

Весной Евросоюз одобрил правила, направленные на замедление изменения климата. Строительство является одной из отраслей с наибольшей экологической нагрузкой. По оценкам, на него приходится почти две пятых мировых выбросов. Последующая эксплуатация зданий также требовательна.

Таким образом, с 2030 года новые квартиры должны будут строиться как климатически нейтральные. Застройщикам следует отдать предпочтение теплу от теплоцентрали или теплового насоса. Если это технически и экономически целесообразно, дома также должны будут иметь небольшую фотоэлектрическую электростанцию.

Эксперт: рост цен будет ниже

Однако, по мнению Михала Чейки, консультанта в области энергоэффективности зданий Центра пассивных домов, оснований для повышения цен на десятки процентов нет.

«Сообщение о повышении цен на новые квартиры на 30% в связи с будущими правилами строительства экологически чистых зданий сильно преувеличено и основано скорее на пожеланиях застройщиков, чем на практическом знании вопроса», — рассказал Чейка.

Девелоперы уже в значительной степени строят экологически. Чейка подсчитал, что для удовлетворения требований будет достаточно обеспечить сокращение потребления на десять процентов по сравнению с сегодняшним днем. В случае с теплом от теплоцентрали этого можно добиться, например, за счет увеличения мощности фотоэлектрических установок.

По его словам, для вышеупомянутых обычных 60-метровых квартир рост стоимости должен составить примерно от 0,5 до 3,5%. «Даже если бы мы включили в дополнительные расходы оснащение квартир контролируемой вентиляцией с рекуперацией, что сегодня уже является стандартом для большинства новых проектов, мы бы достигли максимального увеличения в 3-6%», — заявил он.

Однако Ондржей Штястны, аналитик Central Group, отмечает, что стоимость приобретения и установки техники — не единственный фактор, который повлияет на конечную цену квартир. Застройщики также учтут требования к пространству, которое будет занимать необходимое оборудование и которое владелец квартиры не сможет использовать для проживания. Девелоперам придется построить еще больше площадей, что потом отразится на ценах для покупателей.
Чехия строительство экология квартиры цены
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
14 НОЯБРЯ 2024
745
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПОКУПАЕТ СОТНИ КВАРТИР ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ. ОН ВИДИТ БУДУЩЕЕ В РЕГИОНАХ
16:30
13 НОЯБРЯ 2024
1512
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ И ДОЧКИ? МОЛОДЕЖЬ НЕ МОЖЕТ ТЯГАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ, КОТОРЫМ ДОСТАЛИСЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ
13:00
13 НОЯБРЯ 2024
3462
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ БЬЕТ РЕКОРДЫ И ПРОДОЛЖИТ РАСТИ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ
08:00
13 НОЯБРЯ 2024
647
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАГА СДЕЛАЛА ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОКУПКЕ ЗДАНИЯ БЫВШЕГО ГРУЗОВОГО ВОКЗАЛА НА ЖИЖКОВЕ
19:30
12 НОЯБРЯ 2024
2150
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
«НЕТ НАСЛЕДСТВА — НЕГДЕ ЖИТЬ». ПРОКЛЯТИЕ ЧЕШСКИХ ДВАДЦАТИЛЕТНИХ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
16:30
12 НОЯБРЯ 2024
1583
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИНВЕСТОРЫ СМЕТАЮТ КВАРТИРЫ В ПРАГЕ: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ НАКАЛЯЕТСЯ
13:00
10 НОЯБРЯ 2024
795
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ СЕЙЧАС В ОДНОМ ИЗ ХУДШИХ ПОЛОЖЕНИЙ СРЕДИ СТРАН ЕС
09:00
10 НОЯБРЯ 2024
868
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ЧЕХИИ ОДОБРИЛА ПОПРАВКУ К ЗАКОНУ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДЬ ЗА СЕНАТОМ
10:00
7 НОЯБРЯ 2024
1472
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КЛИЕНТАМ САМИМ ПРИДЕТСЯ БОРОТЬСЯ ЗА СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ, ИНАЧЕ БАНКИ НЕ ПРЕДЛОЖАТ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
19:30
6 НОЯБРЯ 2024
616
НОВОСТРОЙКИ
В СЕНТЯБРЕ ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ СНИЗИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
16:30
6 НОЯБРЯ 2024
806
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЕСНОЙ ИПОТЕКА МОЖЕТ НЕМНОГО ПОДЕШЕВЕТЬ
11:30
6 НОЯБРЯ 2024
854
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕШЕВЛЕ НА 40 КРОН В МЕСЯЦ. КАК ЦЕНЫ НА ИПОТЕКУ В ЧЕХИИ (НЕ)ПАДАЮТ
21:00
4 НОЯБРЯ 2024
3072
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СКРЫТЫЙ МИР ДОРОГОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ БЕДНЫХ: КАК ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ СОТНИ МИЛЛИОНОВ
14:00
4 НОЯБРЯ 2024
707
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ТРЕТИЙ КВАРТАЛ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ БРНО: ПРОДАНО 275 НОВЫХ КВАРТИР, ЦЕНА ВЫРОСЛА ДО 131 700 КРОН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
09:30
4 НОЯБРЯ 2024
5013
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАГА ПОДНЯЛА АРЕНДНУЮ ПЛАТУ В ЦЕНТРЕ ДО СОТЕН ТЫСЯЧ КРОН. СУВЕНИРЫ УЖЕ НЕАКТУАЛЬНЫ