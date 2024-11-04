Из-за новых экологических правил квартиры в Чехии подорожают. Однако мрачные сценарии девелоперов могут не сбыться

«Первые оценки показывают, что стоимость приобретения может вырасти до 20%», — сказал Душан Куновскиq, владелец крупнейшего чешского девелопера Central Group. Компания уже представила свой прогноз на вторую половину лета. С тех пор ничего не изменилось.



Аналогично Куновскому высказался и другой девелопер, глава Trigema Марсель Соурал. Он утверждает, что его компания уже внедряет технологии в проекты, которые потребуются с 2030 года, такие как улучшение экранирования или фотоэлектрическая энергетика. «Поэтому наши квартиры дороже. Мы отходим от среднего показателя на 10-15%», — заявил Соурал.



Если бы слова застройщиков были правдой, цена средней 60-метровой квартиры в Праге и Брно выросла бы примерно на миллион крон. Кроме того, в Торговой палате предупредили о еще более резком увеличении стоимости строительства — до 30%. При этом строители постараются отразить любое увеличение затрат в ценах для покупателей.



Весной Евросоюз одобрил правила, направленные на замедление изменения климата. Строительство является одной из отраслей с наибольшей экологической нагрузкой. По оценкам, на него приходится почти две пятых мировых выбросов. Последующая эксплуатация зданий также требовательна.



Таким образом, с 2030 года новые квартиры должны будут строиться как климатически нейтральные. Застройщикам следует отдать предпочтение теплу от теплоцентрали или теплового насоса. Если это технически и экономически целесообразно, дома также должны будут иметь небольшую фотоэлектрическую электростанцию.



Эксперт: рост цен будет ниже



Однако, по мнению Михала Чейки, консультанта в области энергоэффективности зданий Центра пассивных домов, оснований для повышения цен на десятки процентов нет.



«Сообщение о повышении цен на новые квартиры на 30% в связи с будущими правилами строительства экологически чистых зданий сильно преувеличено и основано скорее на пожеланиях застройщиков, чем на практическом знании вопроса», — рассказал Чейка.



Девелоперы уже в значительной степени строят экологически. Чейка подсчитал, что для удовлетворения требований будет достаточно обеспечить сокращение потребления на десять процентов по сравнению с сегодняшним днем. В случае с теплом от теплоцентрали этого можно добиться, например, за счет увеличения мощности фотоэлектрических установок.



По его словам, для вышеупомянутых обычных 60-метровых квартир рост стоимости должен составить примерно от 0,5 до 3,5%. «Даже если бы мы включили в дополнительные расходы оснащение квартир контролируемой вентиляцией с рекуперацией, что сегодня уже является стандартом для большинства новых проектов, мы бы достигли максимального увеличения в 3-6%», — заявил он.



Однако Ондржей Штястны, аналитик Central Group, отмечает, что стоимость приобретения и установки техники — не единственный фактор, который повлияет на конечную цену квартир. Застройщики также учтут требования к пространству, которое будет занимать необходимое оборудование и которое владелец квартиры не сможет использовать для проживания. Девелоперам придется построить еще больше площадей, что потом отразится на ценах для покупателей.