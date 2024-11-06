Рядовые покупатели исчезли с чешского рынка из-за дорогой ипотеки

Главный экономист Creditas Петр Дуфек заявил, что арендное жилье становится новым сегментом рынка, который инвесторы открыли для себя лишь недавно. По мере роста цен на недвижимость средняя продолжительность времени, которое люди проводят в аренде, увеличивается, и многие потенциальные покупатели откладывают решение о приобретении жилья. По мнению Фрейзера Уотсона из Savills, высокие процентные ставки по ипотечным кредитам также способствовали этой тенденции, вытесняя с рынка многих индивидуальных покупателей.



«Изменение подхода застройщиков также способствовало росту инвестиций в арендное жилье. Рядовые покупатели исчезли с рынка из-за дорогой ипотеки, а целые пакеты стали продавать институциональным инвесторам. Последние пару лет стали для разработчиков своего рода катализатором перемен. Хотя продажа всего здания может привести к небольшой потере общего дохода, полученного от продажи отдельных квартир, для застройщиков этот вариант проще и выгоднее. Мы увидим, как будет развиваться и меняться рынок арендных квартир, когда сектор жилого жилья начнет динамично развиваться. Однако по-прежнему существует риск того, что квартиры могут оказаться финансово недоступными для среднестатистического владельца».



Исторически доля арендных квартир на рынке жилья была очень низкой, например, в 2021 году она составляла всего 5%. Однако в 2023 году эта доля выросла до 14%. «Мы ожидаем, что объем арендного жилья в этом году превысит прошлогодний объем, что сделает 2024 год одним из самых успешных для этого сектора недвижимости. Арендное жилье имеет потенциал для дальнейшего значительного роста, чему способствуют условия на рынке жилья, занимаемого собственниками. Поэтому арендное жилье как продукт становится все более популярным среди инвесторов, и поэтому мы ожидаем здорового уровня активности в этом секторе и в следующем году», — добавил Войтех Вольф, старший инвестиционный аналитик Savills.



Среди наиболее значимых сделок первого полугодия 2024 года — покупка трехсот квартир в проекте «Высочанский Млын» жилым фондом «Минт», приобретение проекта «Нова Электра» у AFI Europe и покупка 57 квартир в проекте «У Шарки» компанией «Минт». Прага и Брно остаются основными центрами инвестиций: в настоящее время в Праге сдается в аренду более 4130 современных квартир, что на 65% больше, чем в 2021 году.