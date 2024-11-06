Рынок недвижимости Брно готовится к рекордному году: покупатели потратили на новые квартиры более 6,5 миллиарда крон

Согласно анализу компании «ИМПЕРА стиль», в третьем квартале этого года в новостройках было продано 288 квартир. За первые девять месяцев этого года брненские покупатели уже потратили на новые квартиры более 6,5 миллиарда крон.





Наибольший интерес к новостройкам Брно по-прежнему заметен в районах города Брно-стршед, Жиденице и Кралово Поле. На эти районы приходится примерно две трети всех продаваемых новых квартир. «Хотя мы наблюдаем небольшой переизбыток спроса и интерес к более просторным квартирам частично растет, квартиры 1+kk и 2+kk продолжают оставаться самыми популярными», — пояснил Франтишек Шудржих, директор компании IMPERA style.





В связи с падением процентных ставок, которое испытал ипотечный рынок в последние месяцы, на первый план возвращается интерес к финансированию покупки новой недвижимости за счет ипотеки. По оценкам, в 2024 году новые кредиты по всей стране могут принести до 270 миллиардов крон. «У банков достаточно капитала и желания финансировать покупку и ремонт недвижимости. Тем не менее мы не ожидаем возвращения к крайне низким ставкам в районе 2% в ближайшее время. Реалистичная цель по ипотечным ставкам — это скорее 4-4,5%», — прокомментировал ситуацию Франтишек Шудржих.





В настоящее время в Брно предлагается 1 636 квартир. Восполнить сокращающееся предложение помог запуск продаж масштабного проекта Nová Zbrojovka. С ростом интереса к новым квартирам растут и цены на рынке — средняя цена новых квартир в Брно достигла исторического максимума в 134 000 крон за кв. метр. Традиционно самым дорогим районом остается Брно-стршед, где цена новой квартиры превышает 140 000 крон за кв. метр.





Рост затронул и арендную плату. В августе 2024 года средняя цена аренды квартиры в Брно достигла рекордных 376 крон за кв. метр, что представляет собой рост на 4% в годовом исчислении. «Во время летних каникул арендная плата в Брно традиционно самая высокая, главным образом из-за высокого спроса со стороны студентов, которые ищут жилье в начале нового учебного года», — добавляет к статистике Ф. Шудржих.





В ответ на рост цен на недвижимость все больше и больше людей обращаются к кооперативному жилью как альтернативе ипотеке. Этот метод финансирования позволяет людям получить собственное жилье без необходимости соблюдения условий для получения ипотеки — например, по уровню дохода или возраста. Девелоперы, включающие кооперативные квартиры в свой портфель, также открывают для себя потенциал этих вариантов финансирования. «Теперь мы предлагаем возможность финансирования нового жилья в виде кооперативной доли на все квартиры в наших проектах, что дает заинтересованным сторонам большую гибкость», — заключил Шудржих. Недавно в предложение кооперативного жилья были включены и новостройки, что обеспечивает большую гибкость и доступ к новым, качественным квартирам.