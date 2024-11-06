Стоимость недвижимости магнатов превысила 200 миллиардов

Чешские фирмы, работающие в сфере недвижимости, оцениваются в сотни миллиардов крон и продолжают наращивать свой капитал. И это несмотря на то, что рынок сдерживается медленным процессом получения разрешений.



Недвижимость становится одной из движущих сил внутреннего бизнеса в Чехии. Согласно рейтингу «Чешская элита», предприниматели, занимающиеся недвижимостью, владеют примерно десятой частью самых ценных чешских компаний.





Самые дорогие чешские компании в сфере недвижимости Самые дорогие чешские компании в сфере недвижимости Место в рейтинге Название Деятельность Стоимость 4 CPI Инвестиции и управление недвижимостью 140 млрд чешских крон 29 Metrostav Строительство 23 млрд чешских крон 36 PPF Real Estate Девелопмент, инвестиции и управление недвижимостью 18 млрд чешских крон 39 Central Group Жилой девелопмент 15 млрд чешских крон 49 Penta Real Estate Жилой и офисный девелопмент 13 млрд чешских крон 53 Accolade Развитие промышленных и логистических парков 11 млрд чешских крон 58 PSN Жилой девелопмент, реконструкция и управление квартирами 9,4 млрд чешских крон 60 Ekospol Жилая застройка 9,1 млрд чешских крон 61 Passerinvest Девелопмент и инвестиции 8,8 млрд чешских крон 65 FINEP Жилищное строительство 7,7 млрд чешских крон 91 Trigema Жилая застройка 4,1 млрд чешских крон

По мнению Ондржея Заблудила, директора департамента недвижимости и строительства Deloitte, сами девелоперские компании, которые доминируют в группе недвижимости, имеют еще больший потенциал роста. Тем не менее условия в строительной отрасли складываются против них.«Большинство застройщиков работают на местном уровне и ориентируются, например, на столицу. А у каждого населенного пункта есть свой предел. В Праге, например, в год разрешено строить 5 000-6 000 квартир, здесь работает довольно много компаний, и им, по сути, приходится делить мощности. Для того чтобы они значительно выросли, должен значительно вырасти рынок недвижимости. Конечно, упрощение процесса выдачи разрешений помогло бы, ведь спрос на недвижимость есть, не только на квартиры», — поясняет эксперт.Сами девелоперы видят ситуацию примерно так же. «Компания в нашей отрасли может развиваться в основном за счет продажи большого количества квартир. Для того чтобы продавать много, у нее должно быть достаточное количество земли и разрешенных проектов. Иногда получить разрешение на реализацию проектов гораздо сложнее, чем получить подходящую землю», — говорит Эвжен Корец, генеральный директор Ekospol.Тем не менее, по словам Ондржея Штястного, главного аналитика Central Group, благоприятная ситуация на рынке, особенно с точки зрения спроса на новые квартиры, также должна играть на руку застройщикам.«В этом году объем продаж примерно вдвое больше, чем в прошлом, и мы ожидаем дальнейшего роста в ближайшие периоды», — утверждает Ондржей Штястный. В этом году компания намерена продать около 1 000 новых квартир. «В следующем году мы планируем продать более 1 500 квартир, а с 2026 года — около 2 000 новых квартир в год», — говорит аналитик Central Group.Penta Real Estate также объявила о планах по увеличению количества продаж. «Мы уже знаем, что в ближайшие несколько лет количество квартир, которые мы сможем выставить на пражский рынок, увеличится примерно вдвое. Это будет примерно 600-700 квартир в год. Наша доля среди застройщиков определенно возрастет», — комментирует представитель Мартин Лански.Расширение в другие регионы также может стать одним из вариантов, позволяющих обойти длительный процесс получения разрешений в чешских условиях и обеспечить дальнейший рост.«Мы сосредоточены на центре Праги и Братиславы, а не строим в пригородах или регионах, поэтому поле для строительства становится немного тесным. Это одна из причин, по которой мы планируем расширяться на запад», — комментирует Лански.Такие шаги уже предпринимаются, например, Finep, которая занимает 65-е место в рейтинге по стоимости. Она вышла на монгольский рынок более десяти лет назад.Но, по мнению Заблудила из Deloitte, на бизнес в сфере недвижимости можно взглянуть и с другой стороны. Ряд компаний процветает в этом сегменте, несмотря на то, что они не занимаются строительством самостоятельно или заняты лишь незначительно. «Есть и очень быстрорастущие компании, особенно фонды, которые инвестируют в эту недвижимость. Таким образом, вы видите, что существует очень хорошо развитый рынок коллективных инвестиций», — говорит он.В качестве примера можно привести такие предприятия, как Accolade, которая также вошла в топ-100 самых ценных компаний и специализируется на промышленном сегменте не только в плане строительства, но и управления индустриальными парками.Все чаще эти фирмы проявляют интерес и к арендным квартирам. «Благодаря этому девелоперы стали больше проникать в эту сферу и стараются подготовить и реализовать проекты таким образом, чтобы инвесторы были заинтересованы в их покупке. Это сложная игра больших чисел, где все должно работать в комплексе», — объясняет Заблудил.«Для застройщиков это еще один канал продаж. Затем эти квартиры поступят на рынок в качестве арендного жилья, и цель фонда — не держать квартиры пустыми, а заселить их арендаторами», — добавил он.В последние годы вышеупомянутая Finep стала активнее инвестировать в сегмент арендного жилья, не только включая в свои проекты около трети квартир, предназначенных для сдачи в аренду, но и строя индивидуальные проекты арендного жилья. Например, недавно Finep объявила, что построит 1700 квартир в Праге для AFI Europe.Некоторые даже держат часть портфеля построенных арендных квартир в своих руках. Таким образом, они получают прибыль не от продажи недвижимости, а от ее сдачи в аренду. В качестве примера можно привести компанию Trigema, которая сдает в аренду проект Fragment в пражском районе Карлин.