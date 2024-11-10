12 шагов по повышению доступности жилья в Чехии

С 2015 года цены на жилье в собственности и в аренде росли быстрее, чем медианные доходы домохозяйств. В результате этих событий Чехия стала второй худшей страной среди 17 европейских стран для приобретения своих квартиры или дома.



Не лучшим образом обстоят дела и с арендой. В крупных городах цены стремительно растут, а в других местах предложение слишком ограничено.



Несмотря на то, что в последние годы государство работает и внедряет решения по улучшению ситуации в Чехии, будь то финансовая поддержка жителей или законодательные изменения, ни один из вариантов пока не дал эффекта.



В связи с ухудшением ситуации в Чехии Национальный экономический совет при правительстве (NERV) подготовил доклад, в котором представил план.



«Материал основан на том, что сегодняшняя жилищная политика сосредоточена почти исключительно на спросе. Примерно 28 миллиардов крон направляется на поддержку ипотеки, строительных сбережений и жилищных пособий, которые иногда помогают, но очень слабо влияют на увеличение предложения», — объясняет социолог Даниэль Прокоп, соавтор материала.



«Мы пытаемся преодолеть идеологические разногласия и предложить набор взаимодополняющих мер, которые могут быть направлены на решение различных аспектов доступности жилья. Они сведены в 12 приоритетных шагов», — сказал эксперт.



12 шагов по решению проблемы недоступного жилья

Первый пункт, включенный в доклад, — ускорить выдачу разрешений на строительство и завершить реформу строительной процедуры.



Этому должна способствовать унификация процедур строительных органов и снижение их разрозненности. Согласно опубликованному отчету, необходимо также обеспечить кадровое наполнение некоторых органов власти. По мнению NERV, изменения должны произойти и внутри соответствующих органов государственного управления, таких как санитарные станции или органы планирования. В их случае, по мнению экспертов, также целесообразно рассмотреть вопрос о сокращении.



В качестве второго шага консультанты правительства предлагают реформировать систему территориального планирования. Нынешние правила слишком специфичны и негибки. В частности, реформа должна закрепить достаточное предложение жилья, уменьшить строгость, с которой планы зонирования определяют точное функциональное использование земли, или разрешить строительство жилья на браунфилдах без необходимости изменения плана зонирования.



Кроме того, эксперты предлагают третью реформу, но на этот раз в области муниципального финансирования через бюджетное определение налогов (RUD). Его повышение должно больше мотивировать муниципалитеты разрешать строительство нового жилья.



«Цель — изменить ситуацию, когда появление новых граждан в муниципалитете приносит мало пользы в виде налогов, заложенных в бюджет, но создает большую финансовую нагрузку в виде строительства новых услуг и инфраструктуры, а также ограничивает их доступность, что усиливает сопротивление политиков и граждан новому жилищному строительству», — говорится в докладе.



В четвертом пункте от NERV предлагается ограничить ненужные расходы. Эксперты имеют в виду, например, налоговые вычеты на проценты по ипотеке для собственников жилья и поддержку строительных сбережений.



«В случае с ипотекой речь может идти об отмене или ориентировании на первых покупателей с более низкими доходами и более дешевой недвижимостью. Побочный эффект — налоговые поступления в размере от 6 до 10 миллиардов крон в год», — говорится в докладе.



В пятом пункте советники правительства предлагают увеличить расходы на поддержку строительства и ремонта доступного жилья на сумму, равную экономии от предыдущего шага.



Частью плана по улучшению жилищного вопроса в Чехии является необходимость усилить стимул для муниципалитетов использовать муниципальное и социальное жилье вместо того, чтобы перекладывать расходы на государство и выплачиваемые им жилищные субсидии. Согласно отчету, решением может стать, например, предоставление муниципалитетам возможности оплачивать часть стоимости жилищных субсидий, направляемых на частное жилье.



Седьмой пункт направлен на снижение риска попадания бедных в систему пособий. Поэтому, по мнению экспертов, жилищное пособие должно по-новому привязать потолок приемлемых расходов к реальным ценам предложения жилья. «Не будет инфляции арендной платы в бедных крупных городах и недооценки в небольших богатых населенных пунктах», — говорится в докладе.



Экономические консультанты также предлагают реформировать структуру налога на недвижимость. Повышение налога на землю, предназначенную для застройки, по сравнению с самими зданиями, а также более тесная привязка налога к стоимости земли в данном районе должны стимулировать развитие.



В то же время в рамках этой меры эксперты предлагают, например, ввести налоговые скидки, чтобы ограничить влияние на бедных собственников, и ограничить перенос налога на недвижимость на арендную плату через систему более высоких налоговых вычетов на аренду.



NERV также советует правительству оказывать большую поддержку долгосрочной аренде, как законодательно, так и в виде налогов. По мнению экспертов, такая поддержка должна быть оказана, например, путем ограничения существующих недостатков долгосрочной аренды по сравнению с коммерческим использованием квартир для предоставления услуг по размещению.



Правительство также должно изменить правила выселения неплатежеспособных арендаторов. С другой стороны, оно должно законодательно запретить цепочку краткосрочных договоров аренды.



Главный экономист Creditas Петр Дуфек выступает против плана по ограничению повторяющихся срочных договоров аренды. «Я бы не возражал против цепочки договоров аренды, даже годовых. Никогда не будет политической воли, чтобы в достаточной степени защитить арендодателей от неплательщиков, поэтому дальнейшее связывание их еще более жесткими правилами мне не нравится», — сказал он.



В рамках десятой рекомендации предлагается расширить возможности альтернативных инвестиционных стратегий для старости, чтобы общество большинства не было вынуждено использовать для этого только недвижимость. Этой цели должна послужить, например, более комплексная реформа третьей составляющей пенсионного обеспечения.



Инструменты, которые можно было бы использовать для повышения энергоэффективности жилья, также могли бы улучшить ситуацию.



«В многоквартирных домах из-за большего числа собственников жилья недостаточно решений, применимых к индивидуальным домам. Часть этих дополнительных расходов может быть покрыта из источников финансирования ЕС», — говорится в отчете.



В последнем пункте экономические советники правительства также обращают внимание на улучшение мониторинга данных о жилищном и земельном фонде. Государство должно регистрировать данные об их использовании, распределении цен и собственности.



«Речь идет главным образом об использовании, доступности и увязке существующих данных. Мы также рекомендуем сосредоточиться на оценке мер и мониторинге скорости и процесса выдачи разрешений на строительство в отдельных органах власти», — пишут члены NERV.



Именно информацию о состоянии и использовании существующего жилищного фонда главный экономист Creditas Петр Дуфек считает одним из наиболее важных представленных пунктов.



«Благодаря проводимой раз в десять лет жилищной переписи мы можем располагать подробными статистическими данными, но у нас нет постоянной информации об их использовании. Государство или муниципалитеты не имеют представления о том, сколько квартир сдается в аренду, а сколько просто приходит в упадок без всякого использования. Между тем сдача квартир в аренду расширяется под эгидой транснациональных компаний без какой-либо возможности налогового контроля», — прокомментировал предложение экономист.