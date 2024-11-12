Глава Минрегионразвития Чехии хотел бы изменить представление об арендном жилье как о жилье второго сорта

Об этом Кулганек заявил журналистам на пресс-конференции, посвященной доступности жилья.



По словам министра, одной из задач MMR будет изменение менталитета общества и его взглядов на то, что арендное жилье не является второсортным, а дает ряд преимуществ, в том числе гибкость. «За то время, что я интересуюсь жилищным вопросом, я обнаружил, что в стране существует совершенно разный взгляд на домовладение и аренду жилья. В Чехии предпочтение отдается собственным квартирам, в других европейских странах соотношение иное», — сказал министр.



Согласно последним данным Евростата, в 2022 году 23% жителей Чехии будут арендовать жилье, что почти на 2% больше, чем в прошлом году. В среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет около 31%, но, например, в Германии доля арендаторов составляет 53,5%, а в Австрии — почти 49%. Например, Ассоциация арендного жилья, представляющая интересы преимущественно чешских институциональных арендаторов, ранее подсчитала, что в 2030 году около четверти жителей Чехии будут снимать жилье.



По словам Кулганека, изменение менталитета людей должно привести к увеличению доступности арендного жилья, что, по его мнению, должно быть поддержано программой субсидирования строительства доступного муниципального арендного жилья. Помощь Государственного фонда содействия инвестициям (SFPI) может быть использована для строительства новых зданий, модификации зданий или расширения. Прием заявок на участие в программе начался 1 октября. В настоящее время SFPI в сотрудничестве с Министерством регионального развития обрабатывает около 44 заявок на строительство доступного муниципального арендного жилья на сумму около 2,5 миллиарда крон. В результате должно быть построено 725 квартир.



Данные консалтинговой компании Deloitte показывают, что средняя арендная плата в Чехии в третьем квартале этого года выросла на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Квадратный метр сдавался в аренду по цене около 310 крон. Рост цен наблюдался во всех крупных чешских городах. Наибольший рост арендной платы по сравнению с предыдущим кварталом был зафиксирован в Оломоуце — на 5,7%. Наименьший рост был зафиксирован в Злине, где арендная плата выросла в среднем менее чем на один процент.



По данным Министерства экономики и торговли, средняя чешская семья тратит 26% своего годового дохода на аренду квартиры. Эта доля варьируется от региона к региону. Больше всего на жилье тратят жители Праги и менее благополучных регионов, таких как Моравско-Силезский, Усти-над-Лабем и Либерец. Более пятой части домохозяйств воспринимают расходы на жилье как серьезное бремя. 40% домохозяйств с низким уровнем дохода, почти 36% арендующих жилье и более 30% одиноких родителей подвержены риску чрезмерных расходов на жилье.