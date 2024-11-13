Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Средняя чешская семья тратит более четверти своего дохода на аренду жилья

Новости 420on
2 декабря 2024
08:00
266
Среднее чешское домохозяйство тратит 26 процентов своего годового дохода на аренду квартиры. Эта доля варьируется от региона к региону. Больше всего на жилье тратят жители Праги и менее благополучных регионов, сообщает Министерство экономики и торговли.
Согласно докладу Министерства регионального развития (MMR) о доступности жилья в Чешской Республике, более одной пятой части домохозяйств считают расходы на жилье серьезным бременем. 40 процентов домохозяйств с низким уровнем дохода, почти 36 процентов арендаторов и более 30 процентов одиноких родителей находятся под угрозой чрезмерных расходов на жилье. Для покупки собственного жилья среднего размера домохозяйствам требуется пять годовых зарплат.

Согласно отчету MMR, Чешская Республика является одной из четырех стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где доступность аренды жилья не улучшилась с 2008 года. В Праге стоимость аренды жилья составляет до трети дохода семьи, а в небольших муниципалитетах может достигать 15 процентов. Разница между новыми и старыми договорами аренды также значительна. За последние десять лет арендная плата, предлагаемая по новым рыночным договорам, росла значительно быстрее, чем по действующим. В то время как средняя рыночная арендная плата домохозяйств с 2014 года выросла на 56 процентов, на порталах недвижимости этот показатель составил 94 процента. Чистый доход за тот же период вырос на 69 процентов.

По данным MMR, финансовое бремя владения жильем также ухудшается, особенно в крупных городах. Среднему домохозяйству для покупки квартиры площадью 60 кв. м требуется около пяти годовых доходов, а в Праге, например, в три раза больше. В отчете говорится, что в долгосрочном сравнении Чешская Республика близка к среднему показателю по ОЭСР, но тенденция быстро ухудшается.

При анализе MMR используются данные отдельных домохозяйств и социально-экономических групп, а не общий средний показатель по Чехии. По мнению министерства, ключевыми факторами при оценке доступности жилья являются финансовые возможности домохозяйств, устойчивость расходов на жилье и его надлежащее качество. По словам представителей министерства, отчет будет использоваться для дальнейшего формирования жилищной политики.

«Высокие цены на жилье и стоимость аренды жилья непропорционально сильно бьют по молодым семьям, пожилым людям, группам населения с низким уровнем дохода и жителям крупных городов. Цель MMR — обеспечить достаточное количество доступного жилья, которое было бы финансово устойчивым, качественным и находилось бы вблизи рабочих мест и услуг. Качественные и актуальные данные о жилье в Чешской Республике имеют решающее значение для правильной организации поддержки в этой области», — заявил министр регионального развития Петр Кулханек (от STAN).

Например, в рамках реформы «Жилье для жизни» министерство поддерживает строительство и реконструкцию в рамках программы «Доступное арендное жилье». В то же время законопроект о поддержке жилищного строительства проходит второе чтение в нижней палате парламента, и министерство также работает с партнерами над изменениями в территориальном планировании.
Чехия аренда недвижимости цены уровень жизни зарплата
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
39
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИНТЕРЕС К ЧАСТНЫМ ДОМАМ В ЧЕХИИ НЕ ТАКОЙ ВЫСОКИЙ, НО ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
15:00
30 НОЯБРЯ 2024
2111
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ГЛАВА МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ ЧЕХИИ ХОТЕЛ БЫ ИЗМЕНИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АРЕНДНОМ ЖИЛЬЕ КАК О ЖИЛЬЕ ВТОРОГО СОРТА
19:30
27 НОЯБРЯ 2024
2180
НОВОСТРОЙКИ
ЖИЛЬЕ ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ. В ПРАГЕ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ВИЛЛОЙ ТУГЕНДХАТ
18:30
23 НОЯБРЯ 2024
2665
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: ПРОБЛЕМА ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ЧЕХИИ — РОССИЯНЕ УЕХАЛИ, УКРАИНЦЫ ИХ НЕ ЗАМЕНЯТ
16:30
22 НОЯБРЯ 2024
920
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
12 ШАГОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ
21:00
21 НОЯБРЯ 2024
1091
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ ЛЮБЯТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ. И НЕ ТОЛЬКО В КВАРТИРЫ
16:30
21 НОЯБРЯ 2024
643
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ МАГНАТОВ ПРЕВЫСИЛА 200 МИЛЛИАРДОВ
22:00
19 НОЯБРЯ 2024
1161
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, САМЫЙ ДОРОГОЙ РАЙОН В СТОЛИЦЕ — ПРАГА 2
13:00
18 НОЯБРЯ 2024
1207
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ БРНО ГОТОВИТСЯ К РЕКОРДНОМУ ГОДУ: ПОКУПАТЕЛИ ПОТРАТИЛИ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ БОЛЕЕ 6,5 МИЛЛИАРДА КРОН
10:30
18 НОЯБРЯ 2024
1238
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЯДОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ИСЧЕЗЛИ С ЧЕШСКОГО РЫНКА ИЗ-ЗА ДОРОГОЙ ИПОТЕКИ
22:00
15 НОЯБРЯ 2024
9044
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: ЗАБУДЬТЕ О ПРАГЕ, КВАРТИРЫ В РЕГИОНАХ ДЕШЕВЛЕ И НА НИХ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
09:00
15 НОЯБРЯ 2024
2184
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИЗ-ЗА НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЮТ. ОДНАКО МРАЧНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЕВЕЛОПЕРОВ МОГУТ НЕ СБЫТЬСЯ
11:30
14 НОЯБРЯ 2024
1384
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПОКУПАЕТ СОТНИ КВАРТИР ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ. ОН ВИДИТ БУДУЩЕЕ В РЕГИОНАХ
16:30
13 НОЯБРЯ 2024
2231
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ И ДОЧКИ? МОЛОДЕЖЬ НЕ МОЖЕТ ТЯГАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ, КОТОРЫМ ДОСТАЛИСЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ
13:00
13 НОЯБРЯ 2024
4021
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ БЬЕТ РЕКОРДЫ И ПРОДОЛЖИТ РАСТИ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ