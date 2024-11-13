Средняя чешская семья тратит более четверти своего дохода на аренду жилья

Согласно докладу Министерства регионального развития (MMR) о доступности жилья в Чешской Республике, более одной пятой части домохозяйств считают расходы на жилье серьезным бременем. 40 процентов домохозяйств с низким уровнем дохода, почти 36 процентов арендаторов и более 30 процентов одиноких родителей находятся под угрозой чрезмерных расходов на жилье. Для покупки собственного жилья среднего размера домохозяйствам требуется пять годовых зарплат.



Согласно отчету MMR, Чешская Республика является одной из четырех стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где доступность аренды жилья не улучшилась с 2008 года. В Праге стоимость аренды жилья составляет до трети дохода семьи, а в небольших муниципалитетах может достигать 15 процентов. Разница между новыми и старыми договорами аренды также значительна. За последние десять лет арендная плата, предлагаемая по новым рыночным договорам, росла значительно быстрее, чем по действующим. В то время как средняя рыночная арендная плата домохозяйств с 2014 года выросла на 56 процентов, на порталах недвижимости этот показатель составил 94 процента. Чистый доход за тот же период вырос на 69 процентов.



По данным MMR, финансовое бремя владения жильем также ухудшается, особенно в крупных городах. Среднему домохозяйству для покупки квартиры площадью 60 кв. м требуется около пяти годовых доходов, а в Праге, например, в три раза больше. В отчете говорится, что в долгосрочном сравнении Чешская Республика близка к среднему показателю по ОЭСР, но тенденция быстро ухудшается.



При анализе MMR используются данные отдельных домохозяйств и социально-экономических групп, а не общий средний показатель по Чехии. По мнению министерства, ключевыми факторами при оценке доступности жилья являются финансовые возможности домохозяйств, устойчивость расходов на жилье и его надлежащее качество. По словам представителей министерства, отчет будет использоваться для дальнейшего формирования жилищной политики.



«Высокие цены на жилье и стоимость аренды жилья непропорционально сильно бьют по молодым семьям, пожилым людям, группам населения с низким уровнем дохода и жителям крупных городов. Цель MMR — обеспечить достаточное количество доступного жилья, которое было бы финансово устойчивым, качественным и находилось бы вблизи рабочих мест и услуг. Качественные и актуальные данные о жилье в Чешской Республике имеют решающее значение для правильной организации поддержки в этой области», — заявил министр регионального развития Петр Кулханек (от STAN).



Например, в рамках реформы «Жилье для жизни» министерство поддерживает строительство и реконструкцию в рамках программы «Доступное арендное жилье». В то же время законопроект о поддержке жилищного строительства проходит второе чтение в нижней палате парламента, и министерство также работает с партнерами над изменениями в территориальном планировании.