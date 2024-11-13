Интерес к частным домам в Чехии не такой высокий, но цены продолжают расти

Совсем недавно данные жилищного индекса ČSOB указали на рост цен. Он следит за развитием событий на рынке недвижимости каждый квартал. Чешский национальный банк также учитывает его результаты при принятии решений. Согласно опросу, цены на дома на одну семью в третьем квартале были на 4,7 процента выше, чем в прошлом году.





«Рынок недвижимости определенно повернул в сторону роста», — сказал Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka. По его словам, прогнозы указывают на то, что в следующем году цены на недвижимость продолжат расти.





Банк работает с оценками рыночных цен, которые его клиенты приобрели по ипотечным кредитам. Речь идет не только о покупке уже существующих домов, но и тех, которые домохозяйства строят для своих целей.





ČSOB в своих данных не называет конкретные суммы. Чтобы дать вам представление, компания Dataligence, которая также отслеживает проданные семейные дома, сообщила в сентябре их среднюю цену в 5,5 миллионов крон.





Цены на жилье приближаются к пику





Другая статистика подтверждает рост цен. Например, Sreality, крупнейший рекламный сайт, посвященный недвижимости, зафиксировал в третьем квартале годовой рост цен на частные дома на целых восемь процентов. В отличие от ČSOB или Dataligence, Sreality работает с ценами предложения, то есть с ценами в рекламе.





«Цены находятся на тех же уровнях, что и два года назад», — сказал Штепан Матейка, аналитик данных Sreality.cz. В 2022 году рынок недвижимости находился на пике своего развития. Впоследствии стал очевиден эффект высоких процентных ставок и менее доступных ипотечных кредитов. Поэтому цены начали падать.





Интерес к семейным домам в настоящее время не так велик, как к квартирам. Спрос на них еще слабее, чем раньше. Несмотря на это, цены растут. Например, этому способствуют ужесточение технических требований, которые удорожают строительные работы. Тот, кто строит дом с нуля, заплатит больше.





Вашек также напоминает, что на цену может повлиять и стремление некоторых чехов искать жилье за ​​пределами крупных городов. В последние годы дорогие квартиры в Праге и Брно еще больше стимулировали это. Однако цены в кольцах вокруг них выше, что также может повлиять на средние показатели отслеживаемых аналитиков.





ČSOB следит за развитием цен на недвижимость с 2010 года. За это время цены на семейные дома выросли почти на 117 процентов. Аналогичная ситуация и с квартирами, которые показали рост на 120 процентов. Однако земля является рекордсменом на рынке недвижимости. Сейчас они стоят примерно в три раза дороже, чем 14 лет назад.





Цены варьируются от двух до пяти тысяч крон за квадратный метр. Дороже они стоят в Праге, где в октябре они превышали 18 000 крон за метр.





Богатые чехи тоже интересуются землей





Как и в случае с другой недвижимостью, прогноз цен на землю предполагает дальнейший рост цен. Этому также будет способствовать возобновление спроса со стороны богатых чешских инвесторов. В период падения процентных ставок они ищут место, где можно оценить свои деньги. «Их интерес к недвижимости растет», — заявил Петр Скленарж, главный экономист J&T Bank.





Именно земля остается самым привлекательным видом недвижимости для богатых чехов. В исследовании Wealth Report, в котором J&T Banka каждый год отслеживает настроения чешских долларовых миллионеров, в этом году они вошли в тройку самых интересных инвестиционных возможностей. Их перепрыгнули только акции и инвестиции в частные компании.





34 процента опрошенных долларовых миллионеров ожидают значительного повышения стоимости земли. Это больше, чем в прошлом году, когда только 24 процента из них имели положительные ожидания. Для сравнения, в квартиры и дома верят менее четверти. Другая недвижимость, такая как офисы, склады или торговые центры, привлекает девять процентов респондентов.





ČSOB отмечает, что покупателей интересуют и земли, которые не являются финансово выгодными или вообще не могут быть подключены к инженерным сетям. Представление о них изменилось благодаря новым технологиям, таким как фотоэлектрические системы или очистители бытовых сточных вод. Благодаря им можно строить такие дома, где подключение уже не требуется.





По мнению Вашека из ČSOB, рост цен на землю еще и потому, что на рынке недостаточно качественных земель. Предложению препятствуют, в том числе, устаревшие территориальные планы муниципалитетов. Часть земли они не относят к участкам под застройку.