Рост цен на недвижимость в Европе: в Словакии самое недоступное жилье

BestBrokers опубликовал подробный анализ цен на недвижимость и средних зарплат в 62 странах мира, включая 35 европейских. Для сравнения использовались данные с сайта Numbeo о средних ценах на недвижимость и ежемесячных доходах сотрудников. Результаты анализа наглядно показывают, как рост инфляции влияет на доступность жилья в разных странах.





Словакия: самый дорогой рынок недвижимости в Европе





По данным BestBrokers, Словакия — страна, где покупка квартиры наименее доступна для местных жителей. Квартира площадью 100 квадратных метров стоит в Словакии примерно 333 000 евро, что соответствует примерно 297 месячным чистым зарплатам среднестатистического работника. Это означает, что покупателю со средним доходом пришлось откладывать деньги почти 25 лет, чтобы купить недвижимость.





Чехия и Словения заняли второе и третье места в рейтинге наименее доступного жилья в Европе. В Чехии цена квартиры такой же площади соответствует 274 месячным зарплатам, а в Словении — 261 зарплате. Похожая ситуация наблюдается в Черногории и Боснии и Герцеговине, где цены на жилье также чрезвычайно высоки по отношению к среднему доходу жителей. Люксембург, Швейцария, Польша, Хорватия и Португалия по-прежнему входят в десятку стран с наименее доступным жильем.





В Непале самая худшая ситуация с доступным жильем в мире: людям нужно откладывать 684 зарплаты, чтобы купить дом площадью 100 квадратных метров. Далее следуют Турция и Индия с ценами на жилье, эквивалентными 631 и 578 месячным зарплатам.





Самая доступная страна в мире





На противоположном конце шкалы находится Дания, которая считается одной из самых доступных стран Европы для покупки дома. Квартира площадью 100 квадратных метров здесь соответствует примерно 114 месячным зарплатам. За Данией следуют Ирландия и Швеция, где цены на жилье соответствуют 123 и 129 зарплатам соответственно.





Самая доступная недвижимость в Южной Африке, где людям нужна всего 71 месячная зарплата, чтобы купить 100 квадратных метров недвижимости. В США, где доходы выше, жителям нужно в среднем 76 зарплат, чтобы позволить себе квартиру такого размера. Бахрейн занял третье место со средней ценой, эквивалентной 99 ежемесячным доходам.





За вычетом инфляции страны имеют отрицательные процентные ставки.





Инфляция снижает покупательную способность потребителей и влияет на стоимость заимствований и кредитов, включая ипотечные кредиты. Поэтому многие аналитики предпочитают отслеживать не только ИПЦ (индекс потребительских цен, обычно используемый для выражения инфляции), но и так называемые «реальные» процентные ставки по ипотечным кредитам, то есть процентные ставки по ипотечным кредитам, учитывающие инфляцию. Поскольку цены и доходы существенно различаются от страны к стране, команда BestBrokers решила сравнить цены на недвижимость в разных местах, но с учетом среднего заработка местных сотрудников.





Используя расчетную инфляцию за третий квартал 2024 года, они рассчитали прогнозируемые реальные процентные ставки по ипотеке в 62 странах мира. За вычетом эффекта инфляции такие страны, как Швеция, Швейцария и Испания, имеют отрицательные процентные ставки по ипотечным кредитам. Однако гиперинфляция приводит к еще более аномальным результатам: в Турции теперь отрицательная процентная ставка по ипотечным кредитам составляет -10,84%, в то время как трехзначная годовая инфляция в Аргентине привела к тому, что реальные процентные ставки по ипотеке составили -175,89%.





В последние несколько лет большинство покупателей недвижимости во всем мире столкнулись с высокими процентными ставками по ипотечным кредитам в дополнение к и без того высоким ценам на недвижимость. После пандемии ковида и начала военного конфликта в Украине цены на недвижимость резко выросли из-за возросшего спроса, отсутствия предложения и инфляции. Чтобы ослабить рекордно высокую инфляцию, центральные банки подняли ключевые ставки, что оказало почти повсеместное каскадное воздействие на кредитование, в результате чего ипотечные кредиты достигли 30-летнего максимума.