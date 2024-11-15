Чтобы купить среднюю квартиру в новостройке в Праге, нужно почти 15 годовых зарплат

Это следует из индекса доступного жилья застройщика Central Group.





Central Group и другие чешские девелоперы уже давно отмечают, что доступность жилья снижается из-за растущего спроса в сочетании с недостаточным строительством новых квартир. За первые три квартала этого года в мегаполисе было продано 5 350 квартир, что вдвое больше, чем было продано в Праге за тот же период прошлого года. Компания ожидает, что в этом году будет продано 7 000 квартир в новостройках, то есть аналогично рекордному 2021 году. Цены и арендная плата на новые квартиры выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квадратный метр в новом многоквартирном доме в Праге стоит примерно 160 720 крон, а в старых квартирах — 132 604 кроны.





Инвесторы в Праге готовят строительство более 146 000 новых квартир, то есть на 3 000 больше, чем в прошлом году. По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), с января по сентябрь в столице в этом году было получено разрешение на строительство 5270 квартир. По мнению Central Group, а также других застройщиков или, например, Института планирования и развития столицы Праги (IPR), в мегаполисе необходимо одобрить строительство не менее 10 000 новых квартир. «В последнее время на рынке выведено большое количество проектов, но даже этого недостаточно», — добавил Душан Куновский, основатель и руководитель Central Group.





Central Group оперирует данными о том, что текущая среднемесячная брутто-зарплата в мегаполисе составляет 63 820 крон, а цена средней новой квартиры площадью 70 квадратных метров в столице — 11 250 407 крон. Индекс работает с данными Информационной системы среднего заработка (ISPV) Министерства труда и социальных дел и основан на ценах, полученных в результате совместного анализа компаний Central Group, Trigema и Skanska. По данным CZSO, средняя брутто-зарплата в Праге в третьем квартале составила 55 854 кроны, что примерно на 8 000 крон меньше суммы, использованной в индексе девелоперских компаний. В этих условиях количество зарплат, необходимых для покупки средней квартиры в новостройке Праги, составит менее 17 годовых брутто-зарплат.





По данным Национального экономического совета правительства (NERV), Чехия также входит в число стран с самой низкой финансовой доступностью собственного и арендуемого жилья. Соответственно, дорогое жилье ограничивает покупательную способность жителей и передвижение людей на работу. Но это также потенциально может отбить у людей желание создавать семьи и привести к снижению рождаемости. Доступность жилья может быть улучшена, например, за счет упрощения разрешений на строительство, увеличения инвестиционной поддержки строительства и ремонта квартир на миллиарды крон или изменения условий получения некоторых социальных пособий.