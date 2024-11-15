Еще одна победа Польши над Чехией. Квартиры там значительно доступнее

В городе Лодзь, например, застройщики предлагают снижение цен до 20%. Другие застройщики предлагают меньшие скидки, около 5%, или пытаются заманить клиентов такими преимуществами, как удобства в квартире или бесплатная парковка.



За всем этим стоит ослабление спроса после окончания действия государственной программы субсидированной ипотеки для молодежи. По данным консалтинговой компании JLL, в третьем квартале застройщики на основных рынках Польши продали 9 200 квартир. Это почти на 7% меньше, чем во втором квартале.



«Сочетание неплохого лета, высоких процентных ставок и неопределенности в отношении будущей жилищной политики отпугнуло покупателей, которые не хотят спешить с приобретением недвижимости», — говорит Казимеж Кирейчик из JLL.



Статистика показывает, что резкий рост цен в предыдущие месяцы сошел на нет. Второй по величине банк Польши, Peakao, в своем анализе прогнозирует, что в течение следующего года цены могут даже снизиться.



Уже сейчас стоимость покупки собственного жилья для поляков значительно ниже, чем для чехов. По данным аналитического сайта rynekpierwotny.pl, квадратный метр в новой квартире в Варшаве стоил в ноябре около 104 000 крон. Квартира площадью 70 квадратных метров, таким образом, стоит около 7 миллионов.



Для сравнения, в Праге этот ценник является средним для квартир в старых панельных домах. Вышеупомянутая 70-метровая новостройка обойдется примерно на 4 миллиона дороже.



Разрешения в Польше получают за шесть недель. В Чехии — за шесть лет

В основном это связано со скоростью получения разрешений и объемами строительства. Количество новых квартир, выводимых на рынок, не уменьшается даже в условиях трудностей, возникших на рынке недвижимости в этом году. С января по октябрь застройщики в Польше начали строительство почти 133 000 новых квартир. Это на 43% больше, чем годом ранее.



В Чехии, где в 3,5 раза меньше жителей, за первые девять месяцев года было начато строительство примерно в пять раз меньшего количества квартир.



О различиях говорит и опыт девелопера UDI Group, который ведет строительство на обоих рынках. По словам директора по стратегии компании Марселы Фиалковой, если в Польше на получение разрешения на реализацию своего проекта ушло шесть недель, то в Праге на это потребуется около шести лет.



«В случае с одним из наших пражских проектов этот срок был даже рекордным — 13 лет. Это, конечно, довольно резкая разница в работе государственной администрации, которая отражается на интересе иностранных инвесторов и функционировании всей экономики страны», — добавила Фиалкова.



Необходимость ускорения строительства была также упомянута Национальным экономическим советом при правительстве Чехии в качестве одной из рекомендаций на пути к удешевлению жилья.



В результате у польских покупателей не только появилась возможность выбирать из большего количества новых квартир, выставленных на продажу. Застройщики также не могут позволить себе ждать слишком долго, как это было во время охлаждения рынка в Чехии. Они сталкиваются с гораздо более сильной конкуренцией.



Более того, благодаря большому предложению цены снижаются не только на новостройки. Это распространяется и на старые объекты. Там скидки составляют от 10 до 20%.