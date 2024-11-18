Цена среднестатистической квартиры в Чехии впервые преодолела магический порог

Рост цен на квартиры не заканчивается, а наоборот, набирает обороты. В ноябре цена предложения средней квартиры впервые превысила 5 миллионов чешских крон. Это произошло примерно на четверть года раньше, чем прогнозировали эксперты. «Мы думали, что это произойдет только весной 2025 года, но были удивлены», — говорит Михал Пих, генеральный директор сайта недвижимости Reality Čechy.



10 лет назад квартиру предлагали в среднем за 1,93 миллиона крон. Пять лет назад это было 3,35 миллиона. Сейчас на среднюю 70-метровую квартиру нужно 5 миллионов — это значит, что за 10 лет она подорожала на 260%. Во время пандемии рост цен ускорился. Например, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года цена средней квартиры выросла на 830 000 крон.



«Цены на недвижимость не имеют причин падать или стагнировать. Продавцы могут себе позволить поднять цену. Мы попадаем в ситуацию, когда покупатели медленно, но верно начнут более или менее защищаться», — комментирует Либор Остатек, эксперт по ипотеке из Golem Finance.



Несмотря на высокую цену и более дорогие кредиты, люди больше не хотят откладывать покупку жилья, говорит Михал Пих: «Люди вернулись к идее покупки собственного жилья, привыкли к более высоким процентным ставкам, но больше всего не могли ждать и откладывать вопрос жилья. Если вы хотите выбрать недвижимость, у вас нет другого выбора, кроме как принять цену. Лишь в некоторых случаях можно предложить немного больше».



Люди больше не могут откладывать покупку



В январе на рынок придет очередная волна заинтересованных в жилье, когда банки удешевят ипотеку. «Мы думаем, что самый большой поворотный момент наступит сразу после Нового года. У тех, кто хочет зарезервировать недвижимость и решить вопрос с финансированием до конца года, есть последние дни», — сообщил он.



По мнению Михала Пиха, у банков есть возможность удешевить ипотеку. «Правда, скидка будет не очень большой, но каждая десятая процента чувствуется, и нам психологически нужно опуститься ниже 5%. Затем наступает самый большой импульс. О ставке ниже 5% уже можно договориться с ипотечными брокерами, но официально она не фигурирует на рекламных щитах», — комментирует Пих.



Но, по его оценкам, это может скоро измениться. «Как только банк из большой тройки, Česká spořitelna, Komerční Banka, Hypoteční Banka, скажет: „Мы собираемся сделать ипотеку ниже 5%“, это будет большим толчком. чтобы люди вернулись в недвижимость», — заявил руководитель Reality Čechy.



«Если сравнить предложение с 2012 годом, а мы уже тогда говорили, что рынок распродан, то это примерно четверть», — указывает Либор Остатек.



«На портале Sreality.cz в этом году у нас 97 200 активных уникальных объявлений о продаже квартир», — говорит Павел Хмелик, аналитик данных Sreality.cz.



Доступность жилья удручающая из-за роста цен и незначительного роста заработной платы. На долю жилья в настоящее время приходится 61% чистого дохода домохозяйств. «Доходы растут, это позитивно, но поскольку динамика роста цен предложения относительно неожиданна, они растут больше, чем мы ожидали, поэтому доступность недвижимости и ее финансирование ухудшаются», — комментирует Либор Остатек.