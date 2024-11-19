Hotel Palace в Остраве сменил владельца и готовится к реконструкции

Инвестиционная группа Purposia Group через свою дочернюю компанию Antracit успешно завершила сделку по приобретению бывшего комплекса Hotel Palace в Остраве. Сделка, сумма которой составила порядка нескольких сотен миллионов крон, включала в себя покупку 100% акций существующих владельцев, а именно Palace Holding, Havlický Holding и Campus Palace.



В настоящее время группа Antracit берет на себя управление проектом студенческого жилья Kampus Palace и готовит полную реконструкцию оставшейся части комплекса с целью создания современного и доступного жилья для широких слоев населения.



В рамках обновления комплекса компания Antracit планирует построить небольшие арендные квартиры, которые будут предназначены в первую очередь для студентов, молодых семей и пожилых людей. Помимо жилых помещений, проект также включает в себя строительство новых коммерческих площадей для гражданских нужд.



Общая реализация проекта разделена на несколько этапов, завершить которые планируется к 2030 году. Новые помещения будут обустраиваться постепенно, все будет зависеть от конкретных интересов будущих жильцов.



«Этот проект — большой вклад в возрождение исторического центра Остравы. Мы хотим не только оживить здание, имеющее большое культурное и историческое значение, но и прежде всего адаптировать его пространство к современным потребностям города. Наша цель — создать пространство для современного жилья и коммерческой деятельности, которое будет служить как местным жителям, так и гостям города», — комментирует Ян Хасик, председатель правления Purposia Group.



История бывшего Hotel Palace началась в 1913 году, когда он открылся как роскошный отель с европейской репутацией. Однако после смены владельцев и нескольких неблагоприятных реконструкций отель оставался заброшенным с 1990-х годов.



В 2016 году, после реконструкции части здания под студенческую резиденцию Kampus Palace, жизнь вернулась в него. Сегодня здесь проживают 209 студентов, а также есть коммерческие помещения. Однако остальная часть комплекса все еще ждет возрождения, которым теперь занимается компания Antracit Group.





Согласно планам, восстановленная часть комплекса должна предложить около 5 500 квадратных метров новых арендных площадей, из которых 3 600 будут предназначены для жилья, а 1 900 — для коммерческого использования, включая достаточное количество парковочных мест.



«Мы хотим дать новую жизнь старым зданиям и приспособить их к современным потребностям. Этот проект — не только восстановление исторического здания, но и создание современного, устойчивого и функционального пространства для будущих поколений. Мы хотим вернуть комплексу его первоначальное великолепие и адаптировать его к сегодняшней городской жизни», — говорит Томаш Макура, финансовый менеджер компании Antracit.



Группа Purposia, ставшая крупным игроком в сфере строительства и девелопмента в Чехии и Словакии, специализируется на всем жизненном цикле строительных проектов — от проектирования и разработки, строительства до управления недвижимостью.



В настоящее время компания управляет и развивает более двадцати проектов в сфере жилой, коммерческой и промышленной застройки, а также занимается развитием проектов в других европейских странах.