Квартиры в Праге — наименее доступные в Центральной Европе

Согласно анализу девелоперской компании Central Group, жителю Праги в третьем квартале потребовалось 14,7 годовой заработной платы, чтобы приобрести среднюю 70-метровую квартиру в новостройке. И это при условии, что у него нет других расходов, даже на еду или энергию.





«Цифра по-прежнему астрономическая», — сказала исполнительный директор компании Central Group Микаэла Ванова. Еще десять лет назад людям требовалась сумма на пять годовых зарплат меньше, чтобы купить новую квартиру.





В анализе компания приняла во внимание среднюю цену упомянутой квартиры, которая в Праге немного превышает 11,2 миллиона крон, и среднюю заработную плату по данным Информационной системы среднего заработка (ISPV). Его администрирует Министерство труда и социальных дел, и из-за другой методологии заработная плата в нем немного выше, чем в отчете Чешского статистического управления. В то время как ведомство утверждает, что средняя зарплата в Праге составляет менее 56 000 крон в месяц, ISPV сообщает о сумме почти в 64 000 крон.





По результатам анализа Прага оказалась городом с наихудшей доступностью новых квартир в регионе. Братислава обогнала чешскую столицу в прошлом году. Но сейчас Прага опять на первом месте.





Разворота не предвидится





По мнению социологов и экономистов, дорогое жилье лишь усугубляет негативные тенденции, с которыми сталкивается Чехия. Национальный экономический совет при правительстве (NERV) среди прочего называет снижение покупательной способности населения или задержку создания семей и, следовательно, более низкий уровень рождаемости как следствие дорогой недвижимости.





Изменений, которые сделают новые квартиры более доступными, пока не предвидятся. «Прогнозы рынка скорее указывают на дальнейший рост», — заявил Мартин Вашек, генеральный директор и председатель совета директоров ČSOB Hypoteční Banka.





То же говорят и другие эксперты по недвижимости. Катерина Полакова из консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank объясняет давление на рост цен на недвижимость высокими затратами на строительство или продолжающимся ограниченным предложением.





По оценкам, в Праге необходимо строить от 10 000 до 15 000 квартир в год. Однако в долгосрочной перспективе эта цифра не достигает даже нижнего предела.





Больше всего квартир за последние 10 лет город сдал в 2021 году, когда их было почти 9 500. Однако это было исключение, вызванное задержкой проектов со времен первых волн коронавируса. По умолчанию власти разрешают строительство от 4 000 до 6 000 квартир.





Количество новостроек не отвечает спросу покупателей. После недавнего снижения в этом году он снова начал резко расти. Интерес к недвижимости постоянно возвращается на высокий уровень, заявил Томаш Елинек, директор агентства недвижимости Century 21.





Каждый этап означает рост на пять процентов





В случае с новостройками желание купить недвижимость в этом году настолько велико, что его можно сравнить с бумом после пандемии, когда спрос был вызван попытками людей воспользоваться дешевой ипотекой. Застройщики рассчитывают продать в этом году до 7 500 квартир. В пока рекордном 2021 году было 7 450 квартир.





Новостройки в настоящее время покупают люди, которые в последние годы ждали улучшения цен или снижения ставок по ипотечным кредитам. Также выше активность инвесторов, заинтересованных в последующей сдаче квартир в аренду. Возможность повышения арендной платы также мотивирует их на это.





По словам Куновского, интерес будет дополнительно поддерживаться постепенно снижающимися ставками по ипотечным кредитам и ростом арендной платы. Он рассчитывает на то, что постепенно выплаты по ипотеке и размер ежемесячных арендных платежей будут приближаться, что будет мотивировать чехов покупать собственную квартиру. Растущий спрос и удешевление кредитов впоследствии позволят застройщикам поднять цены.





И Чешский национальный банк, и коммерческие финансовые дома ожидают повышения цен в следующем году. Например, ČSOB в своем анализе заявил, что каждый дополнительный этап в настоящее время означает повышение цен на новые жилищные проекты на 4-5%.





Минрегион объявил о программе субсидирования и кредитования строительства квартир со сниженной арендной платой. Их также строят банки, которые будут сдавать их в аренду в рамках своей социальной деятельности. В этом секторе задействована компания Česká sporřitelna.





Central Group в свою очередь совместно с властями разрабатывает систему, при которой она будет предлагать муниципалитетам типовые дома, что должно значительно ускорить подготовку новых муниципальных квартир.