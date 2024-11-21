Дорогие квартиры выгоняют людей из больших городов

Согласно исследованию агентства недвижимости RE/MAX, количество чехов, рассматривающих возможность переезда за город, выше среднего по сравнению с остальной Европой. Если в Чехии об этом варианте задумываются 33 процента людей, планирующих переехать, то в других странах Европы такие же намерения имеют в среднем 22 процента респондентов.



Переезд за пределы больших городов был популярен в 90-е годы. В то время люди пытались обменять имеющееся жилье в панельных домах на вновь построенные, более просторные семейные дома и виллы с садами. Если раньше их действия были мотивированы желанием самосовершенствоваться, то теперь они ищут жилье за ​​пределами больших городов по необходимости.



«В Среднечешском крае или в окрестностях Брно ведется масштабное жилищное строительство по более низким ценам, и поэтому эти места более привлекательны. В основном это места с хорошей транспортной доступностью и функциональной инфраструктурой для повседневной жизни», — рассказал Ян Грубый, генеральный директор RE/MAX в Чехии и Словакии.



В то время как средняя 70-метровая новая квартира в Праге будет стоить более 11 миллионов крон, новостройки вокруг столицы значительно дешевле. По данным сайта недвижимости Flatzone, такая же квартира в окрестностях Праги стоит менее восьми миллионов. А если покупатель готов искать недвижимость недалеко от Кладно, она может достигать в среднем менее семи миллионов крон.



Популярность жизни за пределами больших городов выросла до такой степени, что все больше застройщиков начинают реализовывать такие проекты.



Их привлекает, например, вышеупомянутое Кладно. Например, группа YIT планирует построить там более 180 квартир, которые выставит на продажу в личную и кооперативную собственность. В ближайшие годы компания планирует еще более масштабный проект на 800 квартир.



«Это город с полной инфраструктурой, обеспечивающий людям комфортные условия для повседневной жизни. Кроме того, его близость к Праге с хорошим железнодорожным транспортом, который в будущем станет еще быстрее и проще благодаря запланированной высокоскоростной железной дороге, дает дополнительные преимущества», — заявил Марек Локай, генеральный директор YIT Stavo.



Но строятся квартиры и в других местах. Девелопер Kaprain, принадлежащий миллиардеру Карлу Пражаку, развивает свой проект роскошных резиденций Oaks Prague недалеко от Небрженице, совсем рядом со столицей. Domoplan, строящий в основном в Брно, предлагает апартаменты в Брандис-над-Лабем и Стара Болеслав.



Эта тенденция может частично помочь смягчить нынешний высокий спрос на покупку квартир в крупных городах. Однако для Праги и Брно это также является источником проблем. Например, эксперты Национального экономического совета при правительстве предупреждают, что переселение людей из городов требует увеличения расходов на инфраструктуру.



Данные оператора О2 в этом году показали, что каждое утро в Прагу приезжает около четверти миллиона человек, не проживающих в городе. Это означает увеличение очередей на дорогах и необходимость усиления общественного транспорта. Кроме того, города теряют часть своих налоговых поступлений из-за переезда, что усложняет инвестиции в инфраструктуру.