Кто больше заплатит, тот и выиграл. Покупатели стали переплачивать за квартиры

Цены на квартиры вернулись к росту после двухлетнего периода чередования стагнации и падения, вызванного стремительным ростом процентных ставок по ипотеке. По данным портала Sreality.cz, возобновление роста предложений заметно с начала этого года. Сейчас цены на предложения стремительно идут к новым вершинам.





Средние показатели третьего квартала этого года превышают аналогичный период 2022 года, когда цены достигли рекордных высот благодаря большому спросу.





Что касается небольших квартир, то рост цен в основном заметен в регионах. «Согласно нашим данным, Краловеградецкий край опережает тенденцию роста цен на небольшие квартиры: цены здесь постоянно растут, даже когда в других регионах наблюдается снижение. Я вижу причину этого главным образом в ожидании улучшения транспортной доступности», — говорит Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz.





С другой стороны, в 2024 году рост цен на большие квартиры возобновился, прежде всего в Праге. По сравнению с прошлым годом цены на предложения выросли на 8%. «Наш прогноз о том, что после падения цен квартиры в Праге быстрее всего вернутся к росту, подтвердился», — отмечает Хана Контриш.





Аналогичная ситуация в Моравско-Силезском крае, где зафиксирован рост на 7% по сравнению с 2022 годом. В Карловарском крае цены также увеличились на 5%.





Штепан Гьюрич, брокер по недвижимости и владелец Re/Max Horizont, подтверждает высокий спрос, который провоцирует рост цен. «Весь этот год мы наблюдали растущий спрос. Сейчас наибольший интерес вызывают квартиры и участки под застройку. Ситуация на рынке напоминает 2021 год, когда продажи были рекордными. Относительно небольшое предложение на рынке компенсируется высоким спросом, и пока не видно перспектив улучшения», — говорит он.





По его словам, цены продажи часто превышают предложения. «Для востребованных объектов цена увеличивается на 5–10% от начального предложения. В крайних случаях мы видим рост до 20%», — добавляет Гьюрич.





Быстрые переговоры

По данным Sreality.cz, высокий интерес покупателей ускоряет переговоры. Если в прошлом году из-за стагнации недвижимости время подачи объявления оставалось высоким, то за последние 11 месяцев оно начало сокращаться. Сейчас вывод из листинга небольшой квартиры занимает 66 дней, большой — 88 дней.





«Мы постепенно возвращаемся к уровню прошлого года», — отмечает Павел Хмелик, аналитик Sreality.cz.





В прошлом году небольшие объекты исчезали из продажи в среднем за 95 дней, а большие — за 105 дней. «Даже небольшое снижение процентных ставок подтолкнуло покупателей к приобретению недвижимости», — добавляет Хана Контриш.





Большие квартиры по-прежнему продаются дольше, чем год назад. «По сравнению с прошлым годом время продажи увеличилось практически во всех регионах. Однако большинство квартир продается быстрее, чем в 2022 году», — подводит итог Павел Хмелик.