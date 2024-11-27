Сколько стоят самые дорогие квартиры в Чехии? Вершиной роскоши является Панкрац, где квадратный метр стоит 400 000 крон

В рейтинге самой дорогой недвижимости уже давно лидирует Прага, поэтому неудивительно, что все 25 самых дорогих квартир, проданных за последние два года, можно найти именно там. Однако самым дорогим местом является не центр Праги, а Панкрац. Это исторически и урбанистически значимый район, расположенный в районе Прага 4, рядом с Нусельским мостом и жилым массивом Панкрац, где построено несколько высотных зданий. Два самых высоких офисных комплекса, City Tower и City Empiria, дополняет знаменитый элитный жилой небоскреб V Tower.



Хотя V Tower украшает район с 2018 года, в последние два года продажи в нем не прекращались, занимая второе, третье и четвертое места в нашем рейтинге самых дорогих квартир в стране. Цена квадратного метра здесь приближается к 400 000 крон, а поскольку речь идет об огромных апартаментах площадью более 400 квадратных метров, покупателям пришлось изрядно подкопить. Во всех трех случаях цена превышала 160 миллионов крон.



Тем не менее это не самые дорогостоящие продажи в истории. Первое место в рейтинге заняла квартира с астрономической ценой в 184 миллиона крон. Это была квартира площадью 506 квадратных метров, расположенная в соседнем элитном проекте Rezidence Kavčí hory.



Впрочем, квартиры в многоквартирных домах в центре Праги также не были обделены вниманием: Паржижска, Йозефов, Мала-Страна, Градчаны... В абсолютном выражении самые дорогие квартиры стоили меньше половины панкрацких, но причина в первую очередь в меньшей площади. Даже самая большая квартира имеет всего 183 квадратных метра.



В то же время разница между стоимостью квадратного метра в новостройках и старых кирпичных квартирах не так заметна, как в абсолютных ценах. Несмотря на то, что новостройки занимают первое место с самой дорогой ценой в 487 000 крон за квадратный метр, на втором месте находится старая квартира в кирпичном доме в Йозефове с ценой 417 000 крон за квадратный метр, а на третьем — квартира на Мала-Стране с общей ценой в 73 миллиона крон.



Стремительное ценовое падение

Что действительно интересно на рынке элитной недвижимости, так это стремительное уменьшение разницы цен между самыми дорогими квартирами и остальной частью рынка. От самых роскошных квартир можно было бы ожидать более астрономических сумм. Это недвижимость площадью более 400 квадратных метров, с невероятными видами, в самых престижных проектах и местах. Однако, как только мы продвигаемся по шкале, цены значительно падают.



Например, 25-я по стоимости квартира, проданная за последние два года, стоила всего 28 миллионов крон. На первый взгляд, это очень большая сумма, но в контексте пражского рынка недвижимости она не является такой уж исключительной. Более того, речь идет не о маленькой квартире, а о квартире площадью 89 квадратных метров в районе Мала-Страна, одном из самых престижных в Праге.