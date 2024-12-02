Спрос огромный. Чехи будут покупать квартиры даже по нереальным ценам, говорит эксперт

Старые квартиры, особенно в многоквартирных домах, подорожали. «В предыдущие годы застройщики не предлагали существенных скидок, а предлагали бесплатные парковочные места или кухонный гарнитур. И ждали, пока рынок вырастет до тех цен, которые были у них в прайс-листах», — рассказал Михал Пих, генеральный директор сервера недвижимости Reality Čechy.



Во время энергетического кризиса чехи осознали, насколько энергоемкой является старая недвижимость. «Это оставило в нас след. Либо я действительно получу квартиру гораздо лучшего энергетического класса, что совсем недешево, либо куплю энергосберегающую квартиру. Качественные квартиры, которые уже строятся хотя бы в B-классе, то есть второй по экономичности категории, в идеале в А-классе, держат свою цену, и это видно по застройщикам», — отмечает Либор Остатек, основатель Golem Finance и эксперт по ипотеке Broker Trust.



Однако, несмотря на высокие цены покупки и все более дорогую ипотеку, интерес к владению жильем не утихает. «Спрос огромный, а значит, не исключено, что в следующем году даже низкоэнергосберегающие квартиры будут покупать по абсурдным ценам», — подсчитал Остатек.



Михал Пих с сервера недвижимости Reality Čechy также документирует слабое предложение в рекламных разделах. «В настоящее время у нас около 35 000 объектов недвижимости, что составляет примерно треть от того, что было 12 лет назад. Многие инвесторы поняли, что продавать недвижимость не стоит, они ее держат».



Альтернатив вложению в «кирпичи» у чехов не так много. Они еще учатся отправлять деньги в инвестиционные фонды или покупать акции. В то же время для многих домохозяйств недвижимость служит залогом старости.



Как квартиры подорожают?



В ноябре цена средней квартиры 3+1 площадью 70 квадратных метров в Чехии впервые в истории превысила пять миллионов. Но на рынок вернулись люди, которые долгое время откладывали покупку. «Сейчас от поступления объявления до продажи проходит 2,5 месяца. Это зависит от того, будет ли это, например, квартира-студия, пользующаяся большим спросом, или это более дорогой дом, который заинтересованное лицо уже давно ищет», — отмечает Пих.



Даже в 2025 году цены на жилье вырастут. Что произойдет на рынке недвижимости, обычно показывают цены на старые многоквартирные дома на севере Чехии и Моравии. Сейчас они немного дороже. «Мы воспринимаем их как воображаемый индикатор, они даже сейчас точно отражают происходящее. Однако рост цен там очень постепенный».



Согласно оптимистическому сценарию, смоделированному экспертами Golem Finance, в следующем году цены на квартиры вырастут на три процента, но это маловероятно. По негативному сценарию он увеличится на 15 процентов, а по реалистической модели — примерно на десятую часть. «Я бы реалистично оценил десятипроцентный рост цен на недвижимость. Я считаю, что падение цен на ипотеку составит около 0,6 процента. А доходы вырастут в среднем на пять процентов», — подсчитал Либор Остатек.



Несмотря на растущий интерес к недвижимости, о чем свидетельствуют и данные с ипотечного рынка, по мнению Михала Пиха, в агентствах недвижимости еще есть место для ценовых переговоров. «Я определенно рекомендую снова встретиться с брокером после любой проверки. Обсудим все технические вопросы, в том числе юридические, а также раскроем тему покупной цены. В стандартном процессе еще есть возможность договориться о цене».



Размер скидки индивидуален, он также зависит от того, насколько быстро владельцу необходимо продать недвижимость. «Я бы попробовал это на ощупь. Когда вы видите недвижимость, скажем, за пять миллионов, я бы начал где-то с четырех, четырех с половиной. И даже если бы оно закончилось где-то на отметке в 4,8 миллиона, я бы не возражал», — советует Пих.



Закройте глаза и покупайте, советует эксперт



Покупатели могли бесконечно ждать, пока квартиры подешевеют. «Если твое сердце подсказывает тебе, что жизнь — это то, где я хочу быть, это дом, не жди, закрой немного глаза, а прими это. Я бы не стал слишком спекулировать на цене, чтобы вы не потеряли квартиру. Возможно, через полгода можно будет, например, организовать финансирование по более выгодным ценам, но с рефинансированием ипотеки проблем не будет», — советует Михал Пих.



Доступность жилья в Чехии уже несколько лет одна из самых плохих среди европейских стран, говорит Либор Остатек. По его мнению, такой рост цен на недвижимость не может продолжаться вечно.



«Мы идём некоему поворотному моменту на рынке недвижимости, который может произойти уже через несколько лет. Я не думаю, что это вопрос следующего года, но как только произойдет какое-то значимое событие на финансовых рынках или, может быть, даже геополитическое, тогда и произойдет перелом. Ничто не растет до небес«.



За 19 месяцев значение индекса доступности жилья составляло около 60%. «Домохозяйству приходится тратить 60% своего чистого дохода, чтобы иметь возможность купить нормальную среднюю квартиру, скажем, 3+1, около 70 квадратных метров», — сказал Остатек.



Недоступность жилья становится серьезной социальной проблемой. «Мы разделились на два лагеря. Те, кто уже чем-то владеет, они что-то приобрели. И они, конечно, рады, что цены на недвижимость растут. А есть вторая группа — те, кто не может позволить себе собственное жилье», — констатирует Либор Остатек.