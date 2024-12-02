Hypomonitor: объем ипотечных кредитов в Чехии в ноябре упал до 26,1 млрд крон

Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor. Данные предоставляют все банки и строительные общества, предоставляющие ипотеку на чешском рынке.



С начала января по конец ноября объем выданной ипотеки увеличился на 86 процентов в годовом исчислении, количество выданных ипотечных кредитов выросло на 53 процента. «Спрос на ипотеку с лета стабилен, а ставки продолжают незначительно снижаться. В условиях, когда мы ожидаем небольшого падения ставок, спрос на ипотеку должен продолжать оставаться на высоком уровне», — сказала эксперт одного из крупных чешских банков Петра Скрбкова.





Объем фактически вновь выданных ипотечных кредитов без рефинансирования в ноябре достиг 21,6 млрд крон, при этом динамика в месячном исчислении аналогична общему объему ипотечных кредитов. Аналогичным образом, количество вновь выданных ипотечных кредитов существенно не изменилось, достигнув в ноябре 5620, что на 35 процентов больше, чем год назад. Объем рефинансированных кредитов, т.е. внутри страны или из другого учреждения, после разового увеличения в августе остался в ноябре на уровне 4,6 млрд крон, как и в предыдущие два месяца.





За последние три месяца процентная ставка по фактически вновь выданным ипотечным кредитам уже более двух лет остается ниже пятипроцентного порога. Таким образом, ноябрьская ставка по ипотеке оказалась почти на один процентный пункт ниже по сравнению со ее средним значением в 5,8 процента в 2023 году.





«Снижение ставок по новым ипотечным кредитам приносит заявителям снижение расходов на ежемесячные выплаты примерно в размере роста потребительских цен в этом году, то есть почти на 2,5 процента. Однако в ближайшие годы ипотечный рынок ожидает рефинансирование ипотечных кредитов из периода низких процентные ставки», — заявил представитель Чешской банковской ассоциации Радек Шальша.





Средняя ипотека в ноябре достигла 3,84 миллиона крон против 3,79 миллиона крон в октябре. За исключением значения в августе, эта сумма постепенно увеличивается с апреля. Платеж по ипотеке в размере одного миллиона крон со сроком погашения 30 лет по текущим процентным ставкам составляет около 5300 чешских крон.