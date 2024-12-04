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Эффект дорогого жилья. Банки выдают больше денег на ипотеку, чем в период низких ставок

Новости и статьи
13 декабря 2024
18:00
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Процентные ставки по ипотечным кредитам по-прежнему близки к пятипроцентной отметке, но, несмотря на это, интерес к кредитам на покупку жилья не ослабевает. Согласно ноябрьским данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации (ČBA), люди взяли в долг примерно на треть больше денег, чем в первой половине года. Финансовые дома ожидают высокого спроса и в следующем году.
В ноябре банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму более 26 миллиардов чешских крон, из которых 21,6 миллиарда чешских крон составили вновь заключенные договоры. Хотя это на процентный пункт меньше, чем в октябре, объем увеличился на 62% по сравнению с прошлым годом.

Возобновившийся рост цен на жилье привел к тому, что объем выданных в последние месяцы ипотечных кредитов даже превысил средний уровень 2020 года, когда люди взяли примерно на четверть больше кредитов. Однако результаты рекордного 2021 года остаются пока недостижимыми.

По мнению представителей финансовых домов, тенденция роста интереса сохранится и в ближайшие месяцы. Банкам поможет продление действующих контрактов, заключенных в те удачные годы.

«Мы готовимся к волне клиентов, которые будут рефинансировать ипотечные кредиты времен низких процентных ставок», — заявил Роман Витек, директор клиентского отдела Fio banka.

Новых клиентов, в свою очередь, может привлечь постепенное снижение процентных ставок, а также желание приобрести жилье до того, как цены достигнут значений, которые покупатели не смогут себе позволить.

Сохраняющийся высокий уровень интереса клиентов означает, что банки не будут вынуждены снижать ставки более быстрыми темпами, чем раньше. Средняя ставка по фактически закрытым новым кредитам на покупку жилья в ноябре снизилась лишь незначительно — с 4,9% в октябре до 4,85% в следующем месяце.

Ежемесячный платеж по среднему ипотечному кредиту на сумму 3,84 млн. чешских крон, заключенному на 30 лет, составил в прошлом месяце 20 241 чешскую крону. Это всего лишь на 100 чешских крон меньше, чем в октябре.

По сравнению с ноябрем прошлого года ставки в этом году снизились на 0,82%.

Удешевление ипотечных кредитов также отстает от темпов понижения банками процентных ставок по сберегательным счетам. В результате финансовые дома подвергаются критике за то, что они значительно увеличивают свою маржу по кредитам. ČBA защищает их, говоря, что ставки по ипотеке отражают ряд факторов, включая прогноз инфляции, экономику и динамику валютных курсов.

Учитывая вышесказанное, аналитики не ожидают, что в следующем году ипотечные кредиты начнут дешеветь быстрее. «В текущей ситуации мы не ожидаем значительных колебаний в ту или иную сторону», — говорит Михаэла Пудилова, ипотечный аналитик компании Broker Consulting.
В банках также сохраняется опасение, что клиенты перейдут к конкурентам. За счет процентных ставок они создают подушку безопасности для покрытия возможных убытков.

«Поэтому мы можем рассчитывать на то, что банки не перейдут к значительному снижению ставок, если только конкуренты не выберут агрессивную ценовую политику», — утверждает Том Кадержабек, руководитель отдела продуктов в Swiss Life Select.
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