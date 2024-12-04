Квартиры в следующем году могут подорожать еще больше, чем мы ожидаем, предупреждает Центробанк Чехии

Центральный банк обновляет свой прогноз раз в шесть месяцев. Последний прогноз был опубликован в пятницу. По ее словам, в 2025 году цены на чешские квартиры и дома должны вырасти на 5,7 процента, а в 2026 году — еще примерно на четыре процента. В этом году цены на жилье выросли в среднем на 6,8 процента.



ЧНБ отслеживает рынок недвижимости с точки зрения влияния на банки и составляет прогноз дальнейшего развития событий. Цель – уловить тренд. Поэтому сам банк напоминает, что реальные цифры в итоге могут немного отличаться.



Как раз в следующем году такое отклонение неминуемо. По мнению ЧНБ, недвижимость имеет потенциал дорожать даже быстрее, чем показывает осенний прогноз. Напротив, в учреждении не рассчитывают на замедление роста цен или их снижение.



"Несоответствие между спросом и предложением на недвижимость, вызванное относительно низким уровнем строительства и потенциальным усилением давления спроса в отдельных регионах, может способствовать реализации сценария с более высоким ростом цен", - сказала она в отчете.



Покупатели заплатят на сотни тысяч больше



По данным консалтинговой компании Deloitte, данные которой учитывает Центральный банк, на конец второго квартала средняя квартира в Чехии стоила 101 700 крон за квадратный метр. За 70-метровую квартиру покупатели заплатили более семи миллионов. Если нынешний прогноз сбудется, в конце следующего года такая квартира будет стоить примерно на 800 тысяч дороже.



Еще в весеннем выпуске отчета ЧНБ ожидал относительно стабильного роста цен на уровне около пяти процентов в год в этом и следующем году. Однако ускорению темпов способствовал высокий интерес со стороны покупателей, которые в ожидании будущего подорожания недвижимости попытались купить ее при первом же снижении ставок по ипотечным кредитам.



Некоторые частные финансовые дома предполагают, что рост цен на самом деле будет выше, чем показывает последний отчет. Например, по прогнозу Коммерческого банка, недвижимость подорожает на 8,6 процента. Этому будет способствовать продолжающееся снижение процентных ставок по ипотечным кредитам или усилия домохозяйств по вложению свободных денег в жилье.



"Сохраняются также структурные факторы, такие как несоответствие между фундаментально сильным спросом на собственное жилье и предложением или высокий интерес к инвестиционным активам в сфере недвижимости", - заявил в прогнозе Кевин Тран Нгуен, экономист Коммерческого банка.



Из-за роста цен доступность собственного жилья перестала улучшаться. По данным ЧНБ, для покупки квартиры заинтересованным лицам необходимо около 12,5 среднегодовых доходов. Ожидается, что в ближайшие два года это число останется на том же уровне, что и в этом году.



Чехия входит в число стран с наименее доступным собственным жильем в Европе. Все большему количеству людей приходится выбирать проживание в съемной квартире. Это способствует росту арендных ставок, который, по мнению экспертов по недвижимости, продолжится и в следующем году.



Например, анализ консалтинговой компании Knight Frank предполагает, что более высокий спрос на аренду приведет к повышению арендной платы на пять-десять процентов в следующем году.