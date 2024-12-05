В Праге и Брно люди отдают за аренду квартиры 60% зарплаты, в Остраве — половину

Согласно этому, в Чехии в прошлом году зарплаты росли, но не так быстро, как цены на аренду. В целом две трети работников не достигают средней заработной платы в Чехии.





Однако, согласно анализу, арендная плата по-прежнему финансово выгоднее, чем ежемесячный платеж по ипотеке. За среднюю квартиру по ипотеке в Праге и Брно платят более 90 процентов средней зарплаты, в Остраве оплата по ипотеке близка к арендной плате.





Согласно анализу, благодаря жилищной субсидии расходы сократятся примерно на шесть-восемь процентов. По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), расходы на жилищные пособия в прошлом году увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году бюро по трудоустройству выплатили 17,9 миллиарда крон, что на 9,4 миллиарда крон больше, чем в прошлом году. Пособие могут получить домохозяйства, которые тратят более 30 процентов своего чистого дохода на жилье.





В Праге арендатор платит в среднем 22 000 крон за квартиру 2+1 площадью 60 квадратных метров. После учета затрат на электроэнергию в размере около 3500 крон расходы на жилье вырастут до 25 500 крон в месяц. Средняя чистая зарплата в Праге составляет 43 770 чешских крон, поэтому, согласно анализу, расходы на жилье составляют 58,3 процента ежемесячного дохода в столице.





В Брно средняя арендная плата за квартиру 2+кк такой же площади составляет около 18 000 крон в месяц плюс около 2500 крон залога за газ и электричество. Таким образом, общая ежемесячная стоимость аренды жилья составляет 20 500 чешских крон, а средний чистый ежемесячный доход в Южно-Моравском крае составляет 35 249 чешских крон для бездетного человека. Расходы на жилье, таким образом, составляют 58,2 процента среднего чистого дохода, то есть почти столько же, сколько в Праге.





В Остраве арендатор платит в общей сложности 12 600 крон за аренду образцовой квартиры и, как и в Брно, около 2 500 крон в качестве залога. Таким образом, ежемесячные расходы на жилье достигают 15 100 чешских крон. Средняя чистая зарплата в Моравскосилезском крае составляет 32 723 чешских крон, поэтому расходы на жилье составляют 46,1 процента ежемесячного дохода.





Индекс процветания и финансового здоровья этого года, составленный Česká spořitelna и порталом «Европа в данных», показывает, что доступность и качество жилья в Чехии занимает пятое место среди стран Европейского Союза. Для покупки среднестатистической квартиры теперь необходимо 13 годовых зарплат по сравнению с прошлогодними 15. Доступность арендного жилья снизилась по сравнению с покупкой собственного жилья – если в прошлом году Чехия была третьей по выгодности среди стран ЕС, то в этом году она уже 13-е место по выгодности.