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Стоимость квадратного метра в маленьких квартирах в Чехии выше, чем в больших

Новости 420on
20 декабря 2024
14:00
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Маленькие квартиры в Чехии стоят дороже за квадратный метр, чем средние и большие. В квартирах площадью до 41 квадратного метра цены на долю площади могут быть на 10-70% выше средних, в зависимости от региона.
Самые маленькие квартиры площадью до 31 квадратного метра — самые дорогие. Эта тенденция прослеживается по всей стране, но наиболее заметна за пределами Праги, где цены на небольшие квартиры самые высокие. Это следует из анализа платформы Valuo.cz.

Согласно анализу, в этом году средняя цена за квадратный метр небольших квартир достигла самого высокого уровня в Праге — 143 000 крон и в Брно — 115 000  крон. В региональных городах средняя цена составила 77 200  крон за квадратный метр, а в других районах — 63 500 крон за квадратный метр. Средняя цена за квадратный метр в Чехии составила 101 700 крон, согласно последним данным Deloitte за второй квартал.

«В Праге цены на небольшие квартиры превышают средний уровень всего на 25%, в то время как в других регионах они могут превышать средний уровень на 70%. Анализ наглядно показывает, что небольшие квартиры, как правило, значительно дороже среднего уровня, от 10 до 70% в зависимости от региона. Напротив, большие квартиры площадью от 90 до 140 квадратных метров зачастую более доступны», — говорит Радек Шитера, основатель Valuo.cz.

По данным Valuo, цены на большие квартиры площадью более 90 квадратных метров зачастую лишь на несколько процентов выше средних, особенно в Праге. Кроме того, квартиры площадью более 140 и особенно более 180 квадратных метров имеют значительно более низкую цену за квадратный метр. Согласно анализу, это связано с более низким спросом на большие квартиры.

Средние квартиры площадью до 75 квадратных метров в среднем на 10-15% дешевле в расчете на часть площади, чем в среднем по Чехии. «Эта тенденция характерна для всех регионов, что является интересным контрастом с небольшими квартирами, цены на которые значительно выше», — говорит брокер по недвижимости и оценщик недвижимости Изток Топлак.

Интерес к небольшим квартирам также растет, согласно анализу консалтинговой компании Knight Frank. Они особенно востребованы молодыми инвесторами, которые приобретают свою первую инвестиционную недвижимость и выбирают небольшие квартиры, предназначенные для сдачи в аренду. Июльское исследование CEEC Research показывает, что более двух третей покупателей приобретают недвижимость в качестве инвестиции с долгосрочной выгодой. Пятая часть из них ожидает, что цены на недвижимость впоследствии вырастут, а девять процентов покупают недвижимость, чтобы распределить свои сбережения по нескольким источникам. 2% покупают недвижимость из-за регулярного дохода от аренды.

Valuo анализирует данные из Земельного кадастра и публичных объявлений с 2017 года. Она предоставляет инструмент для расчета цены недвижимости, которым пользуются пять банков, включая Česká Spořitelna, ČSOB и Moneta, а также более 3 500 агентов по недвижимости, оценщиков, судебных экспертов, финансовых консультантов и других специалистов по недвижимости. Valu поддерживается инвестиционной командой Pale Fire Capital, которой принадлежат, например, онлайн-площадка Aukro и компания Groupon.
Чехия квартиры цены покупка недвижимости
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