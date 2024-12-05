Стоимость квадратного метра в маленьких квартирах в Чехии выше, чем в больших

Самые маленькие квартиры площадью до 31 квадратного метра — самые дорогие. Эта тенденция прослеживается по всей стране, но наиболее заметна за пределами Праги, где цены на небольшие квартиры самые высокие. Это следует из анализа платформы Valuo.cz.





Согласно анализу, в этом году средняя цена за квадратный метр небольших квартир достигла самого высокого уровня в Праге — 143 000 крон и в Брно — 115 000 крон. В региональных городах средняя цена составила 77 200 крон за квадратный метр, а в других районах — 63 500 крон за квадратный метр. Средняя цена за квадратный метр в Чехии составила 101 700 крон, согласно последним данным Deloitte за второй квартал.





«В Праге цены на небольшие квартиры превышают средний уровень всего на 25%, в то время как в других регионах они могут превышать средний уровень на 70%. Анализ наглядно показывает, что небольшие квартиры, как правило, значительно дороже среднего уровня, от 10 до 70% в зависимости от региона. Напротив, большие квартиры площадью от 90 до 140 квадратных метров зачастую более доступны», — говорит Радек Шитера, основатель Valuo.cz.





По данным Valuo, цены на большие квартиры площадью более 90 квадратных метров зачастую лишь на несколько процентов выше средних, особенно в Праге. Кроме того, квартиры площадью более 140 и особенно более 180 квадратных метров имеют значительно более низкую цену за квадратный метр. Согласно анализу, это связано с более низким спросом на большие квартиры.





Средние квартиры площадью до 75 квадратных метров в среднем на 10-15% дешевле в расчете на часть площади, чем в среднем по Чехии. «Эта тенденция характерна для всех регионов, что является интересным контрастом с небольшими квартирами, цены на которые значительно выше», — говорит брокер по недвижимости и оценщик недвижимости Изток Топлак.





Интерес к небольшим квартирам также растет, согласно анализу консалтинговой компании Knight Frank. Они особенно востребованы молодыми инвесторами, которые приобретают свою первую инвестиционную недвижимость и выбирают небольшие квартиры, предназначенные для сдачи в аренду. Июльское исследование CEEC Research показывает, что более двух третей покупателей приобретают недвижимость в качестве инвестиции с долгосрочной выгодой. Пятая часть из них ожидает, что цены на недвижимость впоследствии вырастут, а девять процентов покупают недвижимость, чтобы распределить свои сбережения по нескольким источникам. 2% покупают недвижимость из-за регулярного дохода от аренды.





Valuo анализирует данные из Земельного кадастра и публичных объявлений с 2017 года. Она предоставляет инструмент для расчета цены недвижимости, которым пользуются пять банков, включая Česká Spořitelna, ČSOB и Moneta, а также более 3 500 агентов по недвижимости, оценщиков, судебных экспертов, финансовых консультантов и других специалистов по недвижимости. Valu поддерживается инвестиционной командой Pale Fire Capital, которой принадлежат, например, онлайн-площадка Aukro и компания Groupon.