Вместо удешевления ипотеки — самые дорогие квартиры в истории

Однако с тех пор и в целом в этом году ставки по ипотечным кредитам упали на 0,8 процентных пункта, до 5,22%, согласно данным Swiss Life Hypoindex.



«Весь 2024 год ознаменовался постепенным снижением ставок по ипотеке. Однако это снижение оказалось не столь значительным, как ожидалось в начале года. Хотя двухнедельная ставка репо упала за год почти на три процентных пункта, банки лишь частично отразили это снижение ставок по ипотечным кредитам», — говорит Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.



По его словам, причин было несколько. Одной из них стал недостаточно высокий потолок целенаправленно понесенных расходов, которые клиент платит при досрочном погашении ипотеки, установленный Законом о потребительском кредите. Другая причина может заключаться в том, что банки сейчас в лучшем положении после многих лет низкой маржи.



«С приближением конца года сыграло роль то, что банки уже выполнили свои планы по количеству выданных кредитов в этом году, и поэтому они начали готовиться к запуску ипотечного рынка в начале следующего года», — добавляет Йиржи Сикора.



Конец ожидания скидки



Несмотря на среднее снижение процентных ставок менее чем на процентный пункт, что на практике привело к снижению на 2 000 крон ежемесячной суммы по кредиту на 3,5 миллиона крон, чехи перестали ждать существенного падения.



Об этом свидетельствует, например, предложение квартир на портале недвижимости Sreality.cz, где возвращение спроса отразилось на ценах на недвижимость.



Средние показатели за третий квартал этого года превосходят аналогичный период 2022 года, когда цены все еще находились на рекордно высоком уровне из-за рекордного спроса.



В случае с малогабаритными квартирами основная ответственность за рост цен лежит на регионах.



«По нашим данным, Краловеградецкий край отклоняется от тенденции в плане роста цен на малогабаритные квартиры, цены в нем постоянно росли даже в то время, когда в других регионах они повсеместно падали. Причину я вижу главным образом в том, что ряд инвесторов спекулируют на будущем улучшении транспортной доступности», — говорит руководитель отраслевых услуг Seznam.cz Хана Контриш.



Напротив, в случае с большими квартирами рост цен в 2024 году был особенно обусловлен Прагой. По сравнению с предыдущим годом цены предложения выросли на восемь процентов. «Наш прогноз подтвердился: квартиры в Праге быстрее всего вернутся на исходный уровень после падения цен и снова вернутся к росту», — говорит Хана Контриш.



Аналогичная ситуация сложилась в Моравско-Силезском крае, где рост по сравнению с 2022 годом составляет 7%. Цены растут и в Карловарском крае, где они выросли на 5% по сравнению с 2022 годом.



Брокер по недвижимости и владелец офиса Re/Max Horizont Штепан Гюрич на практике подтверждает высокий спрос, который является причиной роста цен. По его словам, цены, по которым предлагается и продается недвижимость, на данный момент являются самыми высокими, которые когда-либо видели брокеры.



«Для многих объектов цена продажи даже превышает предложение. Этого не произошло за последние два года, когда спрос значительно упал», — говорит он.



«Конечно, это зависит от того, как будет установлена ​​цена предложения. На желаемую недвижимость мы довольно часто сталкиваемся с повышением цены на 5-10% по сравнению с первоначальным предложением», — добавляет владелец Re/Max Horizont, добавляя, что именно ценовое предложение покупателя часто играет решающую роль в желаемой рекламе.