Рынок недвижимости Чехии вернулся к росту после двухлетнего перерыва

Спустя почти два года, когда рынок недвижимости замедлился из-за дорогой ипотеки, его участники вновь начинают набирать темп. Перспектива более выгодных кредитов мотивирует покупателей вернуться к плану приобретения собственной квартиры. Чешские девелоперские компании решили воспользоваться ситуацией, когда заинтересованных лиц больше, чем предлагаемых квартир, что приводит к удорожанию их стоимости.



Теперь они снова готовятся к строительству. Группа девелоперских компаний, принадлежащих чешским владельцам и входящих в рейтинг самых дорогих чешских компаний Česká Elita, в следующем году будет работать над проектами, которые позволят построить тысячи новых квартир.





Самые крупные чешские застройщики жилья: Central Group — стоимость 15 миллиардов крон, Penta Real Estate — 13 миллиардов крон, PSN — 9,4 миллиарда, Ekospol — 9,1 миллиарда, PasserInvest — 8,8 миллиарда, Finep — 7,7 миллиарда, Trigema — 4,1 миллиарда.



«В ответ на резкое восстановление рынка и падение цен на строительные подряды мы разместили заказы на строительство более 2 200 квартир. В настоящее время мы строим около 3 200 квартир стоимостью более 25 миллиардов крон, что является максимальным показателем за всю историю компании», — говорит Ондржей Штястны, главный аналитик девелоперской компании Central Group. По его словам, около 800 из них будут завершены в следующем году.



В следующем году Ekospol также сдаст сотни квартир. «Это будет, например, проект „Vyhledy Barrandov II“, где мы строим 300 квартир за 1,8 миллиарда крон. Мы также завершим строительство первого многоквартирного дома проекта Ekocity Hostivař на 126 квартир за три четверти миллиарда крон. Это первый этап большого проекта, когда мы построим всего 800 квартир», — привел примеры строительства генеральный директор компании Евжен Корец.



Аренда и кооперативное жилье



В то время как Ekospol, Central Group уделяют все свое внимание собственному жилью, компания Finep в следующем году посвятит большую часть своего строительства другим направлениям.



«Наша долгосрочная стратегия состоит в том, чтобы сосредоточиться на доступности жилья, и мы решили пока искать коммерческие способы ее улучшения. Для нас это строительство кооперативного и арендного жилья рядом с квартирами в личную собственность», — рассказал пресс-секретарь компании Томаш Гечко.



В общей сложности Finep планирует продать около 1 000 квартир в 2025 году, по трети в индивидуальном, кооперативном и арендном режиме.



«Мы продолжим развивать наши стратегические объекты, к которым мы, в частности, относим Британский квартал в Стодулкf[, Баррандове, Малом Гае, а в следующем году сосредоточимся на развитии Нового Опатова, где мы планируем, помимо квартир, еще современное офисное здание прямо у метро», — представил планы представитель девелоперской компании.